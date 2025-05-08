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Началось объявленное Путиным перемирие
Началось объявленное Путиным перемирие - 08.05.2025 Украина.ру
Началось объявленное Путиным перемирие
Объявленное российским лидером Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая
2025-05-08T09:21
2025-05-08T09:21
2025-05-08T09:21
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Целью инициативы является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной, объяснил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, Киев сразу же получит адекватный ответ, подчеркивал Песков.Предыдущее - пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Минобороны РФ информировало, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.Подробнее о последствиях возможного нарушения нового перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Началось объявленное Путиным перемирие
Объявленное российским лидером Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая