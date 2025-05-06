https://ukraina.ru/20250506/peskov-prigrozil-otvetom-na-popytki-kieva-atakovat-rf-v-dni-peremiriya-1062961226.html

Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия

Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия - 06.05.2025 Украина.ру

Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия

Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-06T13:27

2025-05-06T13:27

2025-05-06T13:27

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"Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков.Он также подчеркнул, что Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию.Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Подробнее о реакции Киева - в материале Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, киев, москва, андрей ермак, владимир путин