Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия - 06.05.2025 Украина.ру
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Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия
Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия - 06.05.2025 Украина.ру
Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия
Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-05-06T13:27
2025-05-06T13:27
новости
россия
дмитрий песков
киев
москва
андрей ермак
владимир путин
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"Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков.Он также подчеркнул, что Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию.Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Подробнее о реакции Киева - в материале Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, киев, москва, андрей ермак, владимир путин
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Киев, Москва, Андрей Ермак, Владимир Путин

Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия

13:27 06.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков.
Он также подчеркнул, что Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию.
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Подробнее о реакции Киева - в материале Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине на сайте Украина.ру.
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