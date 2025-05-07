Андрей Школьников: кто он
Политический аналитик, автор телеграм-канала "Геостратег"
Андрей Юрьевич Школьников родился 4 декабря 1979 года в Челябинске.
Образование:
1997–2003 — МИФИ, факультет "информационной безопасности", диплом с отличием.
2002–2005 — экономико-аналитический институт (ЭАИ) МИФИ.
2007–2010 — Институт психологии им. Выготского РГГУ, кафедра социальной психологии, диплом с отличием.
Первые годы трудовой деятельности посвятил IT-сфере — программист, руководитель проектов.
В 2005 году перешел в консалтинг, а с 2007-го стал работать внутри компаний.
В 2012–2017 годах работал в ООО "Стройгазмонтаж" главным профессиональным стратегом и инвестиционным аналитиком в должности заместителя начальника департамента.
В настоящее время продолжает работать корпоративным стратегом в одной из крупнейших компаний России и параллельно занимается геостратегией.
Автор более 200 статей и книги "Национальные стратегии: Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов".
Ведущий и участник информационно-аналитических программ и передач. Преподавал на курсах повышения квалификации Военного университета МО РФ.
Ведущий авторской передачи на "Радио Звезда" с 2022 года.
Владелец авторского ТГ-канала "ГЕОСТРАТЕГ".
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