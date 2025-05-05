Украинский раскольник поглумился над жертвами из Дома профсоюзов - 05.05.2025 Украина.ру
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Украинский раскольник поглумился над жертвами из Дома профсоюзов
Украинский раскольник поглумился над жертвами из Дома профсоюзов - 05.05.2025 Украина.ру
Украинский раскольник поглумился над жертвами из Дома профсоюзов
Клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец назвал 2 мая, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек, "Днем шашлыка". Об этом 5 мая написал телеграм-канал Украина.ру
2025-05-05T16:56
2025-05-05T16:56
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Издание отметило, что в своем посте Ясенец поздравил "причастных" и предложил минуту молчания "в память об освобождении Одессы от сепаров". Позже он удалил эту публикацию, но добавил новую, без подписи, где держит в руках шашлык.После смены власти на Украине в 2014 году активисты одесского "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая на них стали нападать футбольные "ультрас", приехавшие из других регионов Украины. В результате палаточный лагерь был разрушен, Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана" подожжен. Из-за действий экстремистов по разным оценкам погибли от 42 до 48 человек и свыше 250 пострадали. Киевский режим, организовавший эту бойню, обвинил во всем пострадавших. На сегодняшний день, никто из виновников тех событий не осужден.Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в 2022 году, фактически объявив войну Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). С этого момента к нападениям националистов на священников добавились обыски СБУ в храмах, преследование представителей церкви по политическим мотивам и санкционное давление на них. При этом как нацисты, так и власти страны поясняли свои действия благими намерениями, утверждая, что таким образом ведут страну к "истинной" вере, которую несет в мир раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ).Другие новости на эту тему: Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области.
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новости, украина, одесса, владимир зеленский, киевская область, украина.ру, сбу, пцу, упц
Новости, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Киевская область, Украина.ру, СБУ, ПЦУ, УПЦ

Украинский раскольник поглумился над жертвами из Дома профсоюзов

16:56 05.05.2025
 
© Украина.Ру / Telegram
© Украина.Ру / Telegram
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Клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец назвал 2 мая, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек, "Днем шашлыка". Об этом 5 мая написал телеграм-канал Украина.ру
Издание отметило, что в своем посте Ясенец поздравил "причастных" и предложил минуту молчания "в память об освобождении Одессы от сепаров". Позже он удалил эту публикацию, но добавил новую, без подписи, где держит в руках шашлык.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты одесского "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая на них стали нападать футбольные "ультрас", приехавшие из других регионов Украины. В результате палаточный лагерь был разрушен, Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана" подожжен. Из-за действий экстремистов по разным оценкам погибли от 42 до 48 человек и свыше 250 пострадали. Киевский режим, организовавший эту бойню, обвинил во всем пострадавших. На сегодняшний день, никто из виновников тех событий не осужден.
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Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в 2022 году, фактически объявив войну Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). С этого момента к нападениям националистов на священников добавились обыски СБУ в храмах, преследование представителей церкви по политическим мотивам и санкционное давление на них. При этом как нацисты, так и власти страны поясняли свои действия благими намерениями, утверждая, что таким образом ведут страну к "истинной" вере, которую несет в мир раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ).
Другие новости на эту тему: Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области.
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