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Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области - 30.04.2025 Украина.ру
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
В ночь на 30 апреля "священники" раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществили налёт на Петропавловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
2025-04-30T11:43
2025-04-30T11:43
2025-04-30T11:43
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"30 апреля 2025 года, около 4-5 утра, "священники" ПЦУ захватили Петропавловский собор УПЦ города Бровары, сообщили СПЖ в общине. Они болгаркой срезали замки на дверях и повесили свои. Очевидно, захват прошел с ведома полиции. Сейчас силовики находятся на территории храма и верующих к церкви не пускают. Петропавловская община УПЦ осталась без храма", - сказано в публикации.СПЖ напомнил, что около месяца назад клирики раскольнической ПЦУ во главе с Александром Лиманом уже пытались сорвать замки и захватить святыню. Тогда попытка происходила днём, и прихожане помешали бандитам."Настоятель храма Александр Левчук тогда рассказал верующим, что 13 марта 2025 года произошла незаконная перерегистрация храма с УПЦ на ПЦУ. После этого представители властей потребовали от настоятеля передать ключи от церкви", - отметили в СПЖ.Осенью 2024 года руководство Украины приняло закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Одновременно с этим власти постсоветской республики поддерживают захваты храмов сторонниками раскольнической ПЦУ и осуществляют уголовные преследования духовенства канонической церкви.Ранее на эту тему: Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН
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новости, киевская область, бровары, украина, пцу, упц, православие, гонения, храм, захваты храмов
Новости, Киевская область, Бровары, Украина, ПЦУ, УПЦ, Православие, гонения, храм, захваты храмов
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
В ночь на 30 апреля "священники" раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществили налёт на Петропавловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"30 апреля 2025 года, около 4-5 утра, "священники" ПЦУ захватили Петропавловский собор УПЦ города Бровары, сообщили СПЖ в общине. Они болгаркой срезали замки на дверях и повесили свои. Очевидно, захват прошел с ведома полиции. Сейчас силовики находятся на территории храма и верующих к церкви не пускают. Петропавловская община УПЦ осталась без храма", - сказано в публикации.
СПЖ напомнил, что около месяца назад клирики раскольнической ПЦУ
во главе с Александром Лиманом уже пытались
сорвать замки и захватить святыню. Тогда попытка происходила днём, и прихожане помешали бандитам.
"Настоятель храма Александр Левчук тогда рассказал верующим
, что 13 марта 2025 года произошла незаконная перерегистрация храма с УПЦ
на ПЦУ. После этого представители властей потребовали от настоятеля передать ключи от церкви", - отметили в СПЖ.
Осенью 2024 года руководство Украины
приняло закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Одновременно с этим власти постсоветской республики поддерживают захваты храмов сторонниками раскольнической ПЦУ и осуществляют уголовные преследования духовенства канонической церкви.