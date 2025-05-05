Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть - 05.05.2025 Украина.ру
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Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть
Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть - 05.05.2025 Украина.ру
Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть
На Украине эксперты и политики размышляют над тем, что останется от страны после ратификации сделки с США о полезных ископаемых и чем хуже был для Киева "дружественный вассалитет" от России.
2025-05-05T05:00
2025-05-05T05:07
украина
россия
сша
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
рада
сизо
верховная рада
эксклюзив
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Подписанное соглашение по недрам может иметь далеко идущие политические последствия для остатков Украины, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он полагает, что "следующим президентом Украины будет тот, кто согласится выполнять договор о минералах"."И через - следующим - тоже. Теперь это должность главы колониальной администрации.Ирония судьбы - отказаться от дружественного вассалитета от РФ, чтобы подписать рабский с США, и положить за это миллион убитыми…", - написал опальный политик в своем блоге.По его мнению, сейчас Зеленский и его шайка всеми силами пытаются не допустить обсуждения в обществе "минеральной сделки" - ради этого "пришлось даже выстрелить в ж...у Стерненко". Главное — отвлечь внимание от сделки."А чтобы заткнуть рот оппозиции посильнее - ввел санкции против ряда медийщиков и политологов. Тем самым - погрузив их в обсуждение самих себя. Величайший аферист современности ведет к завершению сделку своей жизни по уничтожению Украины", - заявил нардеп.Дубинский также отметил, что отвечать за кабальные условия и соответствующие последствия для Украины предстоит депутатам Рады, если они ратифицируют соглашение. И потребовал расследования и немедленного обнародования всех подписанных документов.По его словам, "на официальных фото подписания сделки по украинским недрам министры Юлия Свириденко и Скотт Бессент держат в руках три разных документа, хотя власть публично заявила о подписании только одного".Ранее украинский нардеп Ярослав Железняк сообщал, что голосование по ратификации планируют на 8 мая.В свою очередь, Зеленский заявил, что в парламенте есть партии и есть люди, которые не хотят ратифицировать документ, об этом информирует "РБК-Украина". Он добавил, что депутатам Рады, которые не хотят ратифицировать соглашения, США должны "просто отменить визы".Некоторые украинские паблики в связи с подписанием кабального соглашения с США напоминают об обещании Зеленского, заявлявшего, что "каждый ребенок будет получать процент от использования недр". Но напоминают об этом с иронией."Так, че вы там накинулись на президента? - пишет популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада. - Он не уточнял, какие именно дети будут получать % от украинских недр. Может он сразу имел в виду американских детей или конкретно детей Трампа".Что до украинских детей, то их уже предлагают избивать за использование русского языка. И предлагает это не кто-нибудь, а хорошо известный и в России украинский актер Богдан Бенюк. Он посоветовал брать прут и пороть так, чтобы ребенок "забыл на веки вечные про то, что есть русский язык". По мнению лицедея, это одновременно родит в ребенке и гордость за язык украинский, он будет "ощущать себя украинцем".В связи с этим украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что Бенюк не так уж и давно вполне успешно снимался в фильмах в России - и почему-то российские рубли ему рук не жгли. А когда это закончилось, когда успехи на сцене и в кино остались в прошлом, то ему ничего другого не оставалось, как "подвизаться в качестве торговца ненавистью - чем он успешно и занимается уже 10 лет"."Ну, так может, сначала самого Бенюка выпороть за то, что он участвовал в съемках российского агитпропа", - сказал эксперт, добавив, что есть еще и УК, есть и Конституция Украины, 10-я статья которой гарантирует равноправие и отсутствие дискриминации по языку — впрочем, все это теперь в стране просто не работает.Золотарев обратил внимание на тот факт, что скандальное высказывание актера на Украине активно тиражируется и продвигается, и предположил, что в разжигании ненависти и во "фрагментировании" общества кто-то заинтересован.Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал инициативу Бенюка "варварской" и напомнил, что "Украина, которую мы знали, уважала все языки и культуры". Однако, по его словам, "после переворота 2014 года к власти пришли люди с умственной недостаточностью".Впрочем, их кураторы умственной недостаточностью не страдают и они успешно Украину превратили в "инструмент войны против русских". Чем это обернется для украинцев, западных кураторов Киева вряд ли беспокоит.Азаров отметил, что СССР спас Европу от Гитлера, о чем Европа уже благополучно забыла. Забывчивыми оказались не только европейцы - теперь "те же нацистские методы используют Зеленский и его окружение, хотя их предков могли уничтожить в Холокосте".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией" .
https://ukraina.ru/20250429/lingvotsid-s-butylkoy-kak-sukino-dite-vybivaet-russkiy-yazyk-v-ukraine-1062839417.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, рада, сизо, верховная рада, эксклюзив
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Рада, СИЗО, Верховная Рада, Эксклюзив

Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть

05:00 05.05.2025 (обновлено: 05:07 05.05.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и политики размышляют над тем, что останется от страны после ратификации сделки с США о полезных ископаемых и чем хуже был для Киева "дружественный вассалитет" от России.
Подписанное соглашение по недрам может иметь далеко идущие политические последствия для остатков Украины, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он полагает, что "следующим президентом Украины будет тот, кто согласится выполнять договор о минералах".

"И через - следующим - тоже. Теперь это должность главы колониальной администрации.

Ирония судьбы - отказаться от дружественного вассалитета от РФ, чтобы подписать рабский с США, и положить за это миллион убитыми…", - написал опальный политик в своем блоге.
По его мнению, сейчас Зеленский и его шайка всеми силами пытаются не допустить обсуждения в обществе "минеральной сделки" - ради этого "пришлось даже выстрелить в ж...у Стерненко". Главное — отвлечь внимание от сделки.
"А чтобы заткнуть рот оппозиции посильнее - ввел санкции против ряда медийщиков и политологов. Тем самым - погрузив их в обсуждение самих себя. Величайший аферист современности ведет к завершению сделку своей жизни по уничтожению Украины", - заявил нардеп.
Дубинский также отметил, что отвечать за кабальные условия и соответствующие последствия для Украины предстоит депутатам Рады, если они ратифицируют соглашение. И потребовал расследования и немедленного обнародования всех подписанных документов.
По его словам, "на официальных фото подписания сделки по украинским недрам министры Юлия Свириденко и Скотт Бессент держат в руках три разных документа, хотя власть публично заявила о подписании только одного".
Ранее украинский нардеп Ярослав Железняк сообщал, что голосование по ратификации планируют на 8 мая.
В свою очередь, Зеленский заявил, что в парламенте есть партии и есть люди, которые не хотят ратифицировать документ, об этом информирует "РБК-Украина". Он добавил, что депутатам Рады, которые не хотят ратифицировать соглашения, США должны "просто отменить визы".
Некоторые украинские паблики в связи с подписанием кабального соглашения с США напоминают об обещании Зеленского, заявлявшего, что "каждый ребенок будет получать процент от использования недр". Но напоминают об этом с иронией.
"Так, че вы там накинулись на президента? - пишет популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада. - Он не уточнял, какие именно дети будут получать % от украинских недр. Может он сразу имел в виду американских детей или конкретно детей Трампа".
Что до украинских детей, то их уже предлагают избивать за использование русского языка. И предлагает это не кто-нибудь, а хорошо известный и в России украинский актер Богдан Бенюк. Он посоветовал брать прут и пороть так, чтобы ребенок "забыл на веки вечные про то, что есть русский язык". По мнению лицедея, это одновременно родит в ребенке и гордость за язык украинский, он будет "ощущать себя украинцем".
29 апреля, 18:02
Лингвоцид с бутылкой. Как "сукино дите" выбивает русский язык в УкраинеИзвестный в пределах чуть больше хутора Запердыловка и числящийся украинским актером Богдан Бенюк тоже доказал, что некоторых его как бы коллег по сцене и экрану не зря называют "сукины детьми" -- людишками тупыми, беспринципными, продажными и на все согласными ради славы и денег.
В связи с этим украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что Бенюк не так уж и давно вполне успешно снимался в фильмах в России - и почему-то российские рубли ему рук не жгли. А когда это закончилось, когда успехи на сцене и в кино остались в прошлом, то ему ничего другого не оставалось, как "подвизаться в качестве торговца ненавистью - чем он успешно и занимается уже 10 лет".
"Ну, так может, сначала самого Бенюка выпороть за то, что он участвовал в съемках российского агитпропа", - сказал эксперт, добавив, что есть еще и УК, есть и Конституция Украины, 10-я статья которой гарантирует равноправие и отсутствие дискриминации по языку — впрочем, все это теперь в стране просто не работает.
Золотарев обратил внимание на тот факт, что скандальное высказывание актера на Украине активно тиражируется и продвигается, и предположил, что в разжигании ненависти и во "фрагментировании" общества кто-то заинтересован.
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал инициативу Бенюка "варварской" и напомнил, что "Украина, которую мы знали, уважала все языки и культуры". Однако, по его словам, "после переворота 2014 года к власти пришли люди с умственной недостаточностью".
Впрочем, их кураторы умственной недостаточностью не страдают и они успешно Украину превратили в "инструмент войны против русских". Чем это обернется для украинцев, западных кураторов Киева вряд ли беспокоит.
Азаров отметил, что СССР спас Европу от Гитлера, о чем Европа уже благополучно забыла. Забывчивыми оказались не только европейцы - теперь "те же нацистские методы используют Зеленский и его окружение, хотя их предков могли уничтожить в Холокосте".
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией" .
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