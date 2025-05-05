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Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть

Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть - 05.05.2025 Украина.ру

Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть

На Украине эксперты и политики размышляют над тем, что останется от страны после ратификации сделки с США о полезных ископаемых и чем хуже был для Киева "дружественный вассалитет" от России.

2025-05-05T05:00

2025-05-05T05:00

2025-05-05T05:07

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россия

сша

владимир зеленский

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Подписанное соглашение по недрам может иметь далеко идущие политические последствия для остатков Украины, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он полагает, что "следующим президентом Украины будет тот, кто согласится выполнять договор о минералах"."И через - следующим - тоже. Теперь это должность главы колониальной администрации.Ирония судьбы - отказаться от дружественного вассалитета от РФ, чтобы подписать рабский с США, и положить за это миллион убитыми…", - написал опальный политик в своем блоге.По его мнению, сейчас Зеленский и его шайка всеми силами пытаются не допустить обсуждения в обществе "минеральной сделки" - ради этого "пришлось даже выстрелить в ж...у Стерненко". Главное — отвлечь внимание от сделки."А чтобы заткнуть рот оппозиции посильнее - ввел санкции против ряда медийщиков и политологов. Тем самым - погрузив их в обсуждение самих себя. Величайший аферист современности ведет к завершению сделку своей жизни по уничтожению Украины", - заявил нардеп.Дубинский также отметил, что отвечать за кабальные условия и соответствующие последствия для Украины предстоит депутатам Рады, если они ратифицируют соглашение. И потребовал расследования и немедленного обнародования всех подписанных документов.По его словам, "на официальных фото подписания сделки по украинским недрам министры Юлия Свириденко и Скотт Бессент держат в руках три разных документа, хотя власть публично заявила о подписании только одного".Ранее украинский нардеп Ярослав Железняк сообщал, что голосование по ратификации планируют на 8 мая.В свою очередь, Зеленский заявил, что в парламенте есть партии и есть люди, которые не хотят ратифицировать документ, об этом информирует "РБК-Украина". Он добавил, что депутатам Рады, которые не хотят ратифицировать соглашения, США должны "просто отменить визы".Некоторые украинские паблики в связи с подписанием кабального соглашения с США напоминают об обещании Зеленского, заявлявшего, что "каждый ребенок будет получать процент от использования недр". Но напоминают об этом с иронией."Так, че вы там накинулись на президента? - пишет популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада. - Он не уточнял, какие именно дети будут получать % от украинских недр. Может он сразу имел в виду американских детей или конкретно детей Трампа".Что до украинских детей, то их уже предлагают избивать за использование русского языка. И предлагает это не кто-нибудь, а хорошо известный и в России украинский актер Богдан Бенюк. Он посоветовал брать прут и пороть так, чтобы ребенок "забыл на веки вечные про то, что есть русский язык". По мнению лицедея, это одновременно родит в ребенке и гордость за язык украинский, он будет "ощущать себя украинцем".В связи с этим украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что Бенюк не так уж и давно вполне успешно снимался в фильмах в России - и почему-то российские рубли ему рук не жгли. А когда это закончилось, когда успехи на сцене и в кино остались в прошлом, то ему ничего другого не оставалось, как "подвизаться в качестве торговца ненавистью - чем он успешно и занимается уже 10 лет"."Ну, так может, сначала самого Бенюка выпороть за то, что он участвовал в съемках российского агитпропа", - сказал эксперт, добавив, что есть еще и УК, есть и Конституция Украины, 10-я статья которой гарантирует равноправие и отсутствие дискриминации по языку — впрочем, все это теперь в стране просто не работает.Золотарев обратил внимание на тот факт, что скандальное высказывание актера на Украине активно тиражируется и продвигается, и предположил, что в разжигании ненависти и во "фрагментировании" общества кто-то заинтересован.Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал инициативу Бенюка "варварской" и напомнил, что "Украина, которую мы знали, уважала все языки и культуры". Однако, по его словам, "после переворота 2014 года к власти пришли люди с умственной недостаточностью".Впрочем, их кураторы умственной недостаточностью не страдают и они успешно Украину превратили в "инструмент войны против русских". Чем это обернется для украинцев, западных кураторов Киева вряд ли беспокоит.Азаров отметил, что СССР спас Европу от Гитлера, о чем Европа уже благополучно забыла. Забывчивыми оказались не только европейцы - теперь "те же нацистские методы используют Зеленский и его окружение, хотя их предков могли уничтожить в Холокосте".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией" .

https://ukraina.ru/20250429/lingvotsid-s-butylkoy-kak-sukino-dite-vybivaet-russkiy-yazyk-v-ukraine-1062839417.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, рада, сизо, верховная рада, эксклюзив