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Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны

Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны - 05.05.2025 Украина.ру

Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны

Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в... Украина.ру, 05.05.2025

2025-05-05T12:02

2025-05-05T12:02

2025-05-05T12:02

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Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в Чехии, об отношении местных к России и к беженцам с Украины, а также о политической ситуации накануне выборов и об оппозиционных силах.00:24 - О цели визита в Москву;01:17 - Об отношении к русским в Чехии;02:58 - О финансировании чешских СМИ;05:33 - Об отношении чешского правительства к оппозиции;06:38 - О предстоящих выборах в Чехии и политических силах в стране;11:05 - Почему власти в Чехии стирают советское наследие и память людей?13:31 - Об исторической пропасти между Чехией и Словакией;14:45 - О готовности чешской армии к запросам Евросоюза;17:20 - Об украинских беженцах в Чехии;22:00 - О правозащитнике Кирилле Молчанове.#Новотны #СМИ #журналистика #Чехия #ЕС #русофобия #свободаСлова #Россия #Украина Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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