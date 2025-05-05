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Настоящий янки из Огайо: история Героя Советского Союза и русского танкового аса

Настоящий янки из Огайо: история Героя Советского Союза и русского танкового аса - 05.05.2025 Украина.ру

Настоящий янки из Огайо: история Героя Советского Союза и русского танкового аса

После войны его могли бы навечно зачислить в списки выпускников Харьковского танкового училища, которое он закончил в 1941 году. Но был он навечно зачислен в списки Ташкентского высшего танкового командного училища имени маршала Павла Рыбалко

2025-05-05T05:16

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Сейчас оно отошло независимому Узбекистану и называется Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище, но этого героя, скорее всего, там помнят. В отличие от Украины, где в Харькове уже нет танкового училища — его окончательно превратили в Институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (НТУ ХПИ) на базе факультета военной подготовки.И это притом, что в 2001 году училищу были возвращены почетное звание «гвардейский» и орден Красной Звезды. За достижения и весомый вклад в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров, за результаты 2003 года институт вошел в число лучших вузов Украины и награжден дипломом лауреата конкурса «София Киевская». А по итогам 2005 и 2006 годов институт вошел в число лучших военных учебных заведений Сухопутных войск ВСУ. Однако после госпереворта в 2014-м, через год из официального употребления, были убраныц советские награды и почетные наименования. И наш героя сам вряд ли согласился числиться в таком «обрезанном» и «оскопленном» вузе. И в довершение здания вуза было уничтожено российской ракетой ВС РФ 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции (СВО).Мог бы этим человеком гордиться и американский штат Огайо, который в США шутливо по-иному еще называют «Штат янки». Потому что он — настоящий янки, рожденный в Америке. И в 28 лет в составе американских войск мог 25 апреля 1945 года первым выйти на берег немецкой реки Эльбы у города Торгау и столкнуться с передовыми частями Красной Армии. Это могло бы стать еще большим символом советско-американского военного братства в годы Второй мировой войны. Это была бы воистину встреча земляков, победивших страшного общего врага.Но и этого не случилось. Штат Огайо его не помнит. А до Эльбы он не дошел — 12 июля 1943 года погиб в битве на Курской дуге, когда Красная Армия окончательно сломала хребет гитлеровской военной машине.Когда я впервые увидел по-модному подкрашенную фотографию этого явно уставшего человека в потрепанной военной форме с орденом Красной Звезды на груди на фоне танка, то сразу почему-то подумал: «Какое-то нездешнее лицо». Но он был нашим, тогда, в начале 1942 года, еще лейтенантом, награжденным лишь первым орденом. При этом американцем по рождению, гражданином США, которому не улыбнулась американская мечта, и русским по духу. Единственным уроженцем США, кто получил звание Героя Советского Союза и орден Ленина. Это капитан Красной Армии Василий Мартехов.И именно здесь, на второй Родине, в СССР, которую он мужественно защищал, он и стал Героем. И многое мог бы, если бы остался жив. Однако история не знает сослагательного наклонения. И встреча на Эльбе действительно была, однако без Мартехова. Ему не исполнилось 28 лет, не узнал он и о присвоении ему звания капитана и звания Героя Советского Союза. Потому что в яростной атаке танк старшего лейтенанта и кавалера уже двух орденов Красной Звезды Мартехова первым ворвался на вражеские позиции, во встречном бою уничтожил три немецких «тигра», но подорвался на мине.Во время контратаки гитлеровцев машину не смогли отбуксировать к своим, танкисты Мартехова продолжали бой в окружении как пехотинцы, а ночью немцы взорвали танк вместе с экипажем. Было Василию всего 26 лет — погоны капитана и все почести героя он получил посмертно. В октябре того же 1943-го, как сказано в наградном листе, «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками».Воевал Василий Мартехов действительно мастерски. И храбро, и умело. Как гласят документы, на его личном боевом счету 14 уничтоженных танков, 22 орудия, 19 минометов, 16 автомашин, 7 пулеметных точек и свыше 800 солдат и офицеров противника. Он был асом танковых атак, и, как пишут историки, на земле немцы боялись его так же, как в небе асов-летчиков Александра Покрышкина или Ивана Кожедуба, по рации предупреждая перед атакой: «Внимание! Танк Мартехова!» Есть даже сведения, что немцы обещали награду подбившим танк советского храбреца, а свои называли «героем героев».В принципе, по-другому и быть не могло. Мартехов — плоть от плоти своей второй и, как оказалось, настоящей Родины. Советской. Он — почти ровесник спасительного для его семьи социализма, ибо появился на свет в семье русского эмигранта, который отправился за океан в поисках заработка и лучшей доли на рудник Букрон в американском штате Огайо 1 апреля 1917 года. А через три дня вождь большевиков Владимир Ленин в Петрограде выступил со своими знаменитыми «Апрельскими тезисами», в которых был намечен курс на социалистическую революцию. Она свершилась 7 ноября того же года, перевернув Россию и реально открыв перспективы для трудящихся всех стран.У семьи эмигрантов Мартеховых в США, где Василий был пятым ребенком и, следовательно, гражданином США по рождению, с успехом и перспективами не сложилось. Отец-шахтер получал мало, семья, не имея жилья, жила на барже и еле-еле сводила концы с концами. Когда появилась первая возможность, в 1921 году вернулась домой.Сначала Мартеховы жили в родной белорусской деревне Березки, откуда был родом отец и где к тому времени уже организовали колхоз «Днепровский пахарь». Этого «американцы», судя по всему, уже не выдержали и перебрались в сибирский Прокопьевск Кемеровской области, чтобы в 1939 году окончательно остановиться в казахстанской Алма-Ате.Сыновья Мартеховы пошли по стопам отца и стали шахтерами. Сама профессия шахтера, чья жизнь практически каждый день сопряжена с риском для жизни, предопределила, наверное, отчаянно смелую и рисковую натуру Василия. К тому же на шахте №5-6 имени Клима Ворошилова он работал запальщиком — рабочим, которому поручается производство взрыва горных пород, и он уходит от заряда последним.К тому же Василий всегда интересовался техникой, разбирался в ней, поэтому когда его из Алма-Аты призвали в армию, он попал в бронетанковые войска. Это и стало его призванием. В 1941 году он закончил указанное выше танковое училище в Харькове и Великую Отечественную войну встретил командиром танка. Отличился уже в первых арьергардных боях, когда его танк и отступал, и атаковал, и прикрывал отход красноармейцев, защищая их от врага и выводя их из окружения. Был награжден первым орденом Красной Звезды, и уже тогда в первом представлении было сказано, что «тов. Мартехов храбрый, энергичный и решительный командир, способный выполнить любую задачу».В этих боях страшного отступления он был тяжело ранен, но скоро вернулся в свою 121-ю танковую бригаду, будущую 27-ю гвардейскую танковую бригаду, которая прославилась в Сталинградской битве. Рота старлея Мартехова не знала в этом сражении ни преград, ни страха, ни поражений. Когда заканчивались снаряды, Мартехов брал пехоту на броню и шел в атаку, давя немецкие позиции гусеницами, уничтожая живую силу и первым прокладывая пути успешного наступления. Именно его танк 26 января 1943 года первым соединился с танкистами 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, разбив немецкие войск фельдмаршала Паулюса на два сталинградских «котла», после чего их крах стал лишь делом времени.И точно так же старший лейтенант Мартехов, несколько раз горевший в танке, мог бы и дойти и до Берлина, и встретиться с американскими земляками, с которыми тогда ему, простому русскому воину и офицеру, нечего было делить. Но перед этим была еще битва на Курской дуге, в которой в бою у села Нижний Ольшанец он погиб. Но только за семь дней до своей гибели, с 5 по 12 июля 1943 года, танковая рота под командованием Мартехова воевала так, что, вспоминая те дни, немецкие историки позже написали: «На высотах у Шебекино и около леса у Гонки на шоссе Обоянь — Белгород наступление остановилось. Последние способные к наступлению соединения догорали и превращались в шлак, была сломана шея немецким бронетанковым силам».После последнего боя старлея Мартехова с экипажем похоронили на месте гибели. А потом перенесли в село Вознесеновка Шебекинского района Белгородской области в братскую могилу, над которой на постаменте навсегда установили боевой танк Т-34. Там славный танкист, русский американец или, если хотите, американский русский нашел свой вечный покой солдата, который защитил свою Родину.Кроме памяти в Ташкенте, его именем названы улицы в Алма-Ате и Тыргане, есть мемориальные доски в селе Вознесеновка и на административном здании его родной шахты имени Ворошилова в Прокопьевске. На территории той же шахты открыт памятник погибшим шахтерам-ворошиловцам в годы Великой Отечественной войны и высечена фамилия погибшего героя. И там же его имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы и на мемориал героев по улице Комсомольской.В американском Огайо русского янки Мартехова тоже вряд ли помнят. Как не празднуют и День защитника Отечества. Традиции не те, да и война велась далеко от собственно американского отечества, а человеческие потери США во Вторую мировую несоразмерны с советскими. Даже пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Вторая мировая. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, почтил память американцев, умерших от коронавируса, объявлял в стране пятидневный траур, приказал приспустить все флаги и заявил: «Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху — 571 тысяча умерших. За год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне».Но и американцы могли бы праздновать День защитника России, ведь тысячи их, воевавших во Вторую мировую войну, были награждены за солдатскую доблесть и воинское мужество самыми разными орденами и медалями СССР. А генерал армии и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, командовавший американцами в Европе и встречавший красноармейцев на Эльбе, 5 июня 1945 года был награжден высшей советской наградой — Орденом Победы. С формулировкой: «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединенных Наций над гитлеровской Германией». И это практически ничем не отличается от написанного о Василии Мартехове.Эта награда Эйзенхауэра до сих пор находится в его родном городе Абилин в штате Канзас, в Мемориальной библиотеке 34-го президента США. И это дорогого стоит. Хотя бы для общей памяти и взаимопонимания между двумя странами-народами.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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владимир скачко, эксклюзив, украина, сша, ссср