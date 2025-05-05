https://ukraina.ru/20250505/1041792294.html
Настоящий янки из Огайо: история Героя Советского Союза и русского танкового аса
Настоящий янки из Огайо: история Героя Советского Союза и русского танкового аса - 05.05.2025 Украина.ру
Настоящий янки из Огайо: история Героя Советского Союза и русского танкового аса
После войны его могли бы навечно зачислить в списки выпускников Харьковского танкового училища, которое он закончил в 1941 году. Но был он навечно зачислен в списки Ташкентского высшего танкового командного училища имени маршала Павла Рыбалко
2025-05-05T05:16
2025-05-05T05:16
2025-05-05T05:17
владимир скачко
эксклюзив
украина
сша
ссср
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Сейчас оно отошло независимому Узбекистану и называется Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище, но этого героя, скорее всего, там помнят. В отличие от Украины, где в Харькове уже нет танкового училища — его окончательно превратили в Институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (НТУ ХПИ) на базе факультета военной подготовки.И это притом, что в 2001 году училищу были возвращены почетное звание «гвардейский» и орден Красной Звезды. За достижения и весомый вклад в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров, за результаты 2003 года институт вошел в число лучших вузов Украины и награжден дипломом лауреата конкурса «София Киевская». А по итогам 2005 и 2006 годов институт вошел в число лучших военных учебных заведений Сухопутных войск ВСУ. Однако после госпереворта в 2014-м, через год из официального употребления, были убраныц советские награды и почетные наименования. И наш героя сам вряд ли согласился числиться в таком «обрезанном» и «оскопленном» вузе. И в довершение здания вуза было уничтожено российской ракетой ВС РФ 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции (СВО).Мог бы этим человеком гордиться и американский штат Огайо, который в США шутливо по-иному еще называют «Штат янки». Потому что он — настоящий янки, рожденный в Америке. И в 28 лет в составе американских войск мог 25 апреля 1945 года первым выйти на берег немецкой реки Эльбы у города Торгау и столкнуться с передовыми частями Красной Армии. Это могло бы стать еще большим символом советско-американского военного братства в годы Второй мировой войны. Это была бы воистину встреча земляков, победивших страшного общего врага.Но и этого не случилось. Штат Огайо его не помнит. А до Эльбы он не дошел — 12 июля 1943 года погиб в битве на Курской дуге, когда Красная Армия окончательно сломала хребет гитлеровской военной машине.Когда я впервые увидел по-модному подкрашенную фотографию этого явно уставшего человека в потрепанной военной форме с орденом Красной Звезды на груди на фоне танка, то сразу почему-то подумал: «Какое-то нездешнее лицо». Но он был нашим, тогда, в начале 1942 года, еще лейтенантом, награжденным лишь первым орденом. При этом американцем по рождению, гражданином США, которому не улыбнулась американская мечта, и русским по духу. Единственным уроженцем США, кто получил звание Героя Советского Союза и орден Ленина. Это капитан Красной Армии Василий Мартехов.И именно здесь, на второй Родине, в СССР, которую он мужественно защищал, он и стал Героем. И многое мог бы, если бы остался жив. Однако история не знает сослагательного наклонения. И встреча на Эльбе действительно была, однако без Мартехова. Ему не исполнилось 28 лет, не узнал он и о присвоении ему звания капитана и звания Героя Советского Союза. Потому что в яростной атаке танк старшего лейтенанта и кавалера уже двух орденов Красной Звезды Мартехова первым ворвался на вражеские позиции, во встречном бою уничтожил три немецких «тигра», но подорвался на мине.Во время контратаки гитлеровцев машину не смогли отбуксировать к своим, танкисты Мартехова продолжали бой в окружении как пехотинцы, а ночью немцы взорвали танк вместе с экипажем. Было Василию всего 26 лет — погоны капитана и все почести героя он получил посмертно. В октябре того же 1943-го, как сказано в наградном листе, «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками».Воевал Василий Мартехов действительно мастерски. И храбро, и умело. Как гласят документы, на его личном боевом счету 14 уничтоженных танков, 22 орудия, 19 минометов, 16 автомашин, 7 пулеметных точек и свыше 800 солдат и офицеров противника. Он был асом танковых атак, и, как пишут историки, на земле немцы боялись его так же, как в небе асов-летчиков Александра Покрышкина или Ивана Кожедуба, по рации предупреждая перед атакой: «Внимание! Танк Мартехова!» Есть даже сведения, что немцы обещали награду подбившим танк советского храбреца, а свои называли «героем героев».В принципе, по-другому и быть не могло. Мартехов — плоть от плоти своей второй и, как оказалось, настоящей Родины. Советской. Он — почти ровесник спасительного для его семьи социализма, ибо появился на свет в семье русского эмигранта, который отправился за океан в поисках заработка и лучшей доли на рудник Букрон в американском штате Огайо 1 апреля 1917 года. А через три дня вождь большевиков Владимир Ленин в Петрограде выступил со своими знаменитыми «Апрельскими тезисами», в которых был намечен курс на социалистическую революцию. Она свершилась 7 ноября того же года, перевернув Россию и реально открыв перспективы для трудящихся всех стран.У семьи эмигрантов Мартеховых в США, где Василий был пятым ребенком и, следовательно, гражданином США по рождению, с успехом и перспективами не сложилось. Отец-шахтер получал мало, семья, не имея жилья, жила на барже и еле-еле сводила концы с концами. Когда появилась первая возможность, в 1921 году вернулась домой.Сначала Мартеховы жили в родной белорусской деревне Березки, откуда был родом отец и где к тому времени уже организовали колхоз «Днепровский пахарь». Этого «американцы», судя по всему, уже не выдержали и перебрались в сибирский Прокопьевск Кемеровской области, чтобы в 1939 году окончательно остановиться в казахстанской Алма-Ате.Сыновья Мартеховы пошли по стопам отца и стали шахтерами. Сама профессия шахтера, чья жизнь практически каждый день сопряжена с риском для жизни, предопределила, наверное, отчаянно смелую и рисковую натуру Василия. К тому же на шахте №5-6 имени Клима Ворошилова он работал запальщиком — рабочим, которому поручается производство взрыва горных пород, и он уходит от заряда последним.К тому же Василий всегда интересовался техникой, разбирался в ней, поэтому когда его из Алма-Аты призвали в армию, он попал в бронетанковые войска. Это и стало его призванием. В 1941 году он закончил указанное выше танковое училище в Харькове и Великую Отечественную войну встретил командиром танка. Отличился уже в первых арьергардных боях, когда его танк и отступал, и атаковал, и прикрывал отход красноармейцев, защищая их от врага и выводя их из окружения. Был награжден первым орденом Красной Звезды, и уже тогда в первом представлении было сказано, что «тов. Мартехов храбрый, энергичный и решительный командир, способный выполнить любую задачу».В этих боях страшного отступления он был тяжело ранен, но скоро вернулся в свою 121-ю танковую бригаду, будущую 27-ю гвардейскую танковую бригаду, которая прославилась в Сталинградской битве. Рота старлея Мартехова не знала в этом сражении ни преград, ни страха, ни поражений. Когда заканчивались снаряды, Мартехов брал пехоту на броню и шел в атаку, давя немецкие позиции гусеницами, уничтожая живую силу и первым прокладывая пути успешного наступления. Именно его танк 26 января 1943 года первым соединился с танкистами 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, разбив немецкие войск фельдмаршала Паулюса на два сталинградских «котла», после чего их крах стал лишь делом времени.И точно так же старший лейтенант Мартехов, несколько раз горевший в танке, мог бы и дойти и до Берлина, и встретиться с американскими земляками, с которыми тогда ему, простому русскому воину и офицеру, нечего было делить. Но перед этим была еще битва на Курской дуге, в которой в бою у села Нижний Ольшанец он погиб. Но только за семь дней до своей гибели, с 5 по 12 июля 1943 года, танковая рота под командованием Мартехова воевала так, что, вспоминая те дни, немецкие историки позже написали: «На высотах у Шебекино и около леса у Гонки на шоссе Обоянь — Белгород наступление остановилось. Последние способные к наступлению соединения догорали и превращались в шлак, была сломана шея немецким бронетанковым силам».После последнего боя старлея Мартехова с экипажем похоронили на месте гибели. А потом перенесли в село Вознесеновка Шебекинского района Белгородской области в братскую могилу, над которой на постаменте навсегда установили боевой танк Т-34. Там славный танкист, русский американец или, если хотите, американский русский нашел свой вечный покой солдата, который защитил свою Родину.Кроме памяти в Ташкенте, его именем названы улицы в Алма-Ате и Тыргане, есть мемориальные доски в селе Вознесеновка и на административном здании его родной шахты имени Ворошилова в Прокопьевске. На территории той же шахты открыт памятник погибшим шахтерам-ворошиловцам в годы Великой Отечественной войны и высечена фамилия погибшего героя. И там же его имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы и на мемориал героев по улице Комсомольской.В американском Огайо русского янки Мартехова тоже вряд ли помнят. Как не празднуют и День защитника Отечества. Традиции не те, да и война велась далеко от собственно американского отечества, а человеческие потери США во Вторую мировую несоразмерны с советскими. Даже пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Вторая мировая. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, почтил память американцев, умерших от коронавируса, объявлял в стране пятидневный траур, приказал приспустить все флаги и заявил: «Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху — 571 тысяча умерших. За год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне».Но и американцы могли бы праздновать День защитника России, ведь тысячи их, воевавших во Вторую мировую войну, были награждены за солдатскую доблесть и воинское мужество самыми разными орденами и медалями СССР. А генерал армии и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, командовавший американцами в Европе и встречавший красноармейцев на Эльбе, 5 июня 1945 года был награжден высшей советской наградой — Орденом Победы. С формулировкой: «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединенных Наций над гитлеровской Германией». И это практически ничем не отличается от написанного о Василии Мартехове.Эта награда Эйзенхауэра до сих пор находится в его родном городе Абилин в штате Канзас, в Мемориальной библиотеке 34-го президента США. И это дорогого стоит. Хотя бы для общей памяти и взаимопонимания между двумя странами-народами.
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Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, украина, сша, ссср
Сейчас оно отошло независимому Узбекистану и называется Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище, но этого героя, скорее всего, там помнят.
В отличие от Украины, где в Харькове уже нет танкового училища — его окончательно превратили в Институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (НТУ ХПИ) на базе факультета военной подготовки.
И это притом, что в 2001 году училищу были возвращены почетное звание «гвардейский» и орден Красной Звезды.
За достижения и весомый вклад в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров, за результаты 2003 года институт вошел в число лучших вузов Украины и награжден дипломом лауреата конкурса «София Киевская». А по итогам 2005 и 2006 годов институт вошел в число лучших военных учебных заведений Сухопутных войск ВСУ.
Однако после госпереворта в 2014-м, через год из официального употребления, были убраныц советские награды и почетные наименования. И наш героя сам вряд ли согласился числиться в таком «обрезанном» и «оскопленном» вузе. И в довершение здания вуза было уничтожено российской ракетой ВС РФ 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции (СВО).
Мог бы этим человеком гордиться и американский штат Огайо, который в США шутливо по-иному еще называют «Штат янки». Потому что он — настоящий янки, рожденный в Америке. И в 28 лет в составе американских войск мог 25 апреля 1945 года первым выйти на берег немецкой реки Эльбы у города Торгау и столкнуться с передовыми частями Красной Армии.
Это могло бы стать еще большим символом советско-американского военного братства в годы Второй мировой войны. Это была бы воистину встреча земляков, победивших страшного общего врага.
Но и этого не случилось. Штат Огайо его не помнит. А до Эльбы он не дошел — 12 июля 1943 года погиб в битве на Курской дуге, когда Красная Армия окончательно сломала хребет гитлеровской военной машине.
Когда я впервые увидел по-модному подкрашенную фотографию этого явно уставшего человека в потрепанной военной форме с орденом Красной Звезды на груди на фоне танка, то сразу почему-то подумал: «Какое-то нездешнее лицо». Но он был нашим, тогда, в начале 1942 года, еще лейтенантом, награжденным лишь первым орденом.
При этом американцем по рождению, гражданином США, которому не улыбнулась американская мечта, и русским по духу. Единственным уроженцем США, кто получил звание Героя Советского Союза и орден Ленина. Это капитан Красной Армии Василий Мартехов.
И именно здесь, на второй Родине, в СССР, которую он мужественно защищал, он и стал Героем. И многое мог бы, если бы остался жив. Однако история не знает сослагательного наклонения. И встреча на Эльбе действительно была, однако без Мартехова.
Ему не исполнилось 28 лет, не узнал он и о присвоении ему звания капитана и звания Героя Советского Союза. Потому что в яростной атаке танк старшего лейтенанта и кавалера уже двух орденов Красной Звезды Мартехова первым ворвался на вражеские позиции, во встречном бою уничтожил три немецких «тигра», но подорвался на мине.
Во время контратаки гитлеровцев машину не смогли отбуксировать к своим, танкисты Мартехова продолжали бой в окружении как пехотинцы, а ночью немцы взорвали танк вместе с экипажем. Было Василию всего 26 лет — погоны капитана и все почести героя он получил посмертно.
В октябре того же 1943-го, как сказано в наградном листе, «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками».
Воевал Василий Мартехов действительно мастерски. И храбро, и умело. Как гласят документы, на его личном боевом счету 14 уничтоженных танков, 22 орудия, 19 минометов, 16 автомашин, 7 пулеметных точек и свыше 800 солдат и офицеров противника.
Он был асом танковых атак, и, как пишут историки, на земле немцы боялись его так же, как в небе асов-летчиков Александра Покрышкина или Ивана Кожедуба, по рации предупреждая перед атакой: «Внимание! Танк Мартехова!» Есть даже сведения, что немцы обещали награду подбившим танк советского храбреца, а свои называли «героем героев».
В принципе, по-другому и быть не могло. Мартехов — плоть от плоти своей второй и, как оказалось, настоящей Родины. Советской. Он — почти ровесник спасительного для его семьи социализма, ибо появился на свет в семье русского эмигранта, который отправился за океан в поисках заработка и лучшей доли на рудник Букрон в американском штате Огайо 1 апреля 1917 года.
А через три дня вождь большевиков Владимир Ленин в Петрограде выступил со своими знаменитыми «Апрельскими тезисами», в которых был намечен курс на социалистическую революцию. Она свершилась 7 ноября того же года, перевернув Россию и реально открыв перспективы для трудящихся всех стран.
У семьи эмигрантов Мартеховых в США, где Василий был пятым ребенком и, следовательно, гражданином США по рождению, с успехом и перспективами не сложилось. Отец-шахтер получал мало, семья, не имея жилья, жила на барже и еле-еле сводила концы с концами. Когда появилась первая возможность, в 1921 году вернулась домой.
Сначала Мартеховы жили в родной белорусской деревне Березки, откуда был родом отец и где к тому времени уже организовали колхоз «Днепровский пахарь». Этого «американцы», судя по всему, уже не выдержали и перебрались в сибирский Прокопьевск Кемеровской области, чтобы в 1939 году окончательно остановиться в казахстанской Алма-Ате.
Сыновья Мартеховы пошли по стопам отца и стали шахтерами. Сама профессия шахтера, чья жизнь практически каждый день сопряжена с риском для жизни, предопределила, наверное, отчаянно смелую и рисковую натуру Василия. К тому же на шахте №5-6 имени Клима Ворошилова он работал запальщиком — рабочим, которому поручается производство взрыва горных пород, и он уходит от заряда последним.
К тому же Василий всегда интересовался техникой, разбирался в ней, поэтому когда его из Алма-Аты призвали в армию, он попал в бронетанковые войска. Это и стало его призванием.
В 1941 году он закончил указанное выше танковое училище в Харькове и Великую Отечественную войну встретил командиром танка. Отличился уже в первых арьергардных боях, когда его танк и отступал, и атаковал, и прикрывал отход красноармейцев, защищая их от врага и выводя их из окружения.
Был награжден первым орденом Красной Звезды, и уже тогда в первом представлении было сказано, что «тов. Мартехов храбрый, энергичный и решительный командир, способный выполнить любую задачу».
В этих боях страшного отступления он был тяжело ранен, но скоро вернулся в свою 121-ю танковую бригаду, будущую 27-ю гвардейскую танковую бригаду, которая прославилась в Сталинградской битве.
Рота старлея Мартехова не знала в этом сражении ни преград, ни страха, ни поражений. Когда заканчивались снаряды, Мартехов брал пехоту на броню и шел в атаку, давя немецкие позиции гусеницами, уничтожая живую силу и первым прокладывая пути успешного наступления.
Именно его танк 26 января 1943 года первым соединился с танкистами 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, разбив немецкие войск фельдмаршала Паулюса на два сталинградских «котла», после чего их крах стал лишь делом времени.
И точно так же старший лейтенант Мартехов, несколько раз горевший в танке, мог бы и дойти и до Берлина, и встретиться с американскими земляками, с которыми тогда ему, простому русскому воину и офицеру, нечего было делить.
Но перед этим была еще битва на Курской дуге, в которой в бою у села Нижний Ольшанец он погиб. Но только за семь дней до своей гибели, с 5 по 12 июля 1943 года, танковая рота под командованием Мартехова воевала так, что, вспоминая те дни, немецкие историки позже написали:
«На высотах у Шебекино и около леса у Гонки на шоссе Обоянь — Белгород наступление остановилось. Последние способные к наступлению соединения догорали и превращались в шлак, была сломана шея немецким бронетанковым силам».
После последнего боя старлея Мартехова с экипажем похоронили на месте гибели. А потом перенесли в село Вознесеновка Шебекинского района Белгородской области в братскую могилу, над которой на постаменте навсегда установили боевой танк Т-34.
Там славный танкист, русский американец или, если хотите, американский русский нашел свой вечный покой солдата, который защитил свою Родину.
Кроме памяти в Ташкенте, его именем названы улицы в Алма-Ате и Тыргане, есть мемориальные доски в селе Вознесеновка и на административном здании его родной шахты имени Ворошилова в Прокопьевске.
На территории той же шахты открыт памятник погибшим шахтерам-ворошиловцам в годы Великой Отечественной войны и высечена фамилия погибшего героя. И там же его имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы и на мемориал героев по улице Комсомольской.
В американском Огайо русского янки Мартехова тоже вряд ли помнят. Как не празднуют и День защитника Отечества.
Традиции не те, да и война велась далеко от собственно американского отечества, а человеческие потери США во Вторую мировую несоразмерны с советскими. Даже пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Вторая мировая.
Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, почтил память американцев, умерших от коронавируса, объявлял в стране пятидневный траур, приказал приспустить все флаги и заявил:
«Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху — 571 тысяча умерших. За год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне».
Но и американцы могли бы праздновать День защитника России, ведь тысячи их, воевавших во Вторую мировую войну, были награждены за солдатскую доблесть и воинское мужество самыми разными орденами и медалями СССР.
А генерал армии и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, командовавший американцами в Европе и встречавший красноармейцев на Эльбе, 5 июня 1945 года был награжден высшей советской наградой — Орденом Победы.
С формулировкой: «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединенных Наций над гитлеровской Германией».
И это практически ничем не отличается от написанного о Василии Мартехове.
Эта награда Эйзенхауэра до сих пор находится в его родном городе Абилин в штате Канзас, в Мемориальной библиотеке 34-го президента США. И это дорогого стоит. Хотя бы для общей памяти и взаимопонимания между двумя странами-народами.