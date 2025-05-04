https://ukraina.ru/20250504/rumyniya-snova-pytaetsya-izbrat-prezidenta-1062911819.html

Румыния снова пытается избрать президента

Румыния снова пытается избрать президента - 04.05.2025 Украина.ру

Румыния снова пытается избрать президента

Повторные президентские выборы проводятся 4 мая в Румынии. Предыдущие были отменены под скандальным предлогом.

2025-05-04T10:13

2025-05-04T10:13

2025-05-04T10:13

новости

румыния

молдавия

украина

нато

еврокомиссия

ес

президентские выборы

восточное партнерство

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061683439_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6ed954c996a9347288f4bdcc06ceb765.jpg

После неудачных президентских выборов в ноябре 2024 года Румыния снова проводит президентские выборы. В них не участвует победитель первого тура на прошлых выборах Кэлин Джорджеску – в марте Центризбирком отказал ему в регистрации. Сторонники кандидата провели массовые протестные выступления, однако регистрации кандидата это не помогло.Джорджеску отстранили от президентских выборов в ноябре прошлого года под предлогом злоупотреблений политической рекламой в TikTok. Затем власти Румынии голословно обвинили кандидата в поддержке со стороны России.До сих пор никаких доказательств "российского вмешательства" в выборы 2024 года власти Румынии не опубликовали. Официальный Брюссель счёл обвинения достаточными для аннулирования итогов президентских выборов в стране-члене ЕС.В нынешней президентской кампании участвует 11 кандидатов. В прошлом году их было 13.Западные СМИ представляют фаворитом нынешней кампании лидера ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион. Он участвовал в ноябрьских выборах.Симион известен призывами к инкорпорации соседней Молдавии, где президентское кресло занимает румынская гражданка Майя Санду. Как и Джорджеску, Симион выступает за большую самостоятельность государств в Евросоюзе.Молдавия и Украина заявили о стремлении форсировать вступление в ЕС и НАТО. Еврокомиссия утвердила специальную программу для постсоветских республик "Восточное партнёрство". С 2009 года в программе участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия (приостановила членство с 2022 года), Грузия, Молдавия и Украина.Актуальное интервью на эту тему: Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг

румыния

молдавия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, молдавия, украина, нато, еврокомиссия, ес, президентские выборы, восточное партнерство, евроинтеграция