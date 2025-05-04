Румыния снова пытается избрать президента - 04.05.2025 Украина.ру
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Румыния снова пытается избрать президента
Румыния снова пытается избрать президента - 04.05.2025 Украина.ру
Румыния снова пытается избрать президента
Повторные президентские выборы проводятся 4 мая в Румынии. Предыдущие были отменены под скандальным предлогом.
2025-05-04T10:13
2025-05-04T10:13
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После неудачных президентских выборов в ноябре 2024 года Румыния снова проводит президентские выборы. В них не участвует победитель первого тура на прошлых выборах Кэлин Джорджеску – в марте Центризбирком отказал ему в регистрации. Сторонники кандидата провели массовые протестные выступления, однако регистрации кандидата это не помогло.Джорджеску отстранили от президентских выборов в ноябре прошлого года под предлогом злоупотреблений политической рекламой в TikTok. Затем власти Румынии голословно обвинили кандидата в поддержке со стороны России.До сих пор никаких доказательств "российского вмешательства" в выборы 2024 года власти Румынии не опубликовали. Официальный Брюссель счёл обвинения достаточными для аннулирования итогов президентских выборов в стране-члене ЕС.В нынешней президентской кампании участвует 11 кандидатов. В прошлом году их было 13.Западные СМИ представляют фаворитом нынешней кампании лидера ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион. Он участвовал в ноябрьских выборах.Симион известен призывами к инкорпорации соседней Молдавии, где президентское кресло занимает румынская гражданка Майя Санду. Как и Джорджеску, Симион выступает за большую самостоятельность государств в Евросоюзе.Молдавия и Украина заявили о стремлении форсировать вступление в ЕС и НАТО. Еврокомиссия утвердила специальную программу для постсоветских республик "Восточное партнёрство". С 2009 года в программе участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия (приостановила членство с 2022 года), Грузия, Молдавия и Украина.Актуальное интервью на эту тему: Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, молдавия, украина, нато, еврокомиссия, ес, президентские выборы, восточное партнерство, евроинтеграция
Новости, Румыния, Молдавия, Украина, НАТО, Еврокомиссия, ЕС, президентские выборы, Восточное партнерство, евроинтеграция

Румыния снова пытается избрать президента

10:13 04.05.2025
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP / Andreea Alexandru
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Повторные президентские выборы проводятся 4 мая в Румынии. Предыдущие были отменены под скандальным предлогом.
После неудачных президентских выборов в ноябре 2024 года Румыния снова проводит президентские выборы. В них не участвует победитель первого тура на прошлых выборах Кэлин Джорджеску – в марте Центризбирком отказал ему в регистрации. Сторонники кандидата провели массовые протестные выступления, однако регистрации кандидата это не помогло.
Джорджеску отстранили от президентских выборов в ноябре прошлого года под предлогом злоупотреблений политической рекламой в TikTok. Затем власти Румынии голословно обвинили кандидата в поддержке со стороны России.
До сих пор никаких доказательств "российского вмешательства" в выборы 2024 года власти Румынии не опубликовали. Официальный Брюссель счёл обвинения достаточными для аннулирования итогов президентских выборов в стране-члене ЕС.
В нынешней президентской кампании участвует 11 кандидатов. В прошлом году их было 13.
Западные СМИ представляют фаворитом нынешней кампании лидера ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион. Он участвовал в ноябрьских выборах.
Симион известен призывами к инкорпорации соседней Молдавии, где президентское кресло занимает румынская гражданка Майя Санду. Как и Джорджеску, Симион выступает за большую самостоятельность государств в Евросоюзе.
Молдавия и Украина заявили о стремлении форсировать вступление в ЕС и НАТО. Еврокомиссия утвердила специальную программу для постсоветских республик "Восточное партнёрство". С 2009 года в программе участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия (приостановила членство с 2022 года), Грузия, Молдавия и Украина.
Актуальное интервью на эту тему: Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
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