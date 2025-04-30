https://ukraina.ru/20250430/voyuyut-s-kolobkom-i-pytayutsya-vernut-finansirovanie-ssha-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1062855138.html

Воюют с Колобком и пытаются вернуть финансирование США. Чем занимаются украинские элиты

Воюют с Колобком и пытаются вернуть финансирование США. Чем занимаются украинские элиты - 30.04.2025 Украина.ру

Воюют с Колобком и пытаются вернуть финансирование США. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты уже вовсю готовятся к вероятному уходу Зеленского и предлагают себя на должность "управляющего" Украиной. Соцопросы на Украине, хотя в реальности и не проводятся, но социологи упорно выдвигают на первое место бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

2025-04-30T06:45

2025-04-30T06:45

2025-04-30T06:45

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сша

европа

петр порошенко

валерий залужный

владимир зеленский

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

слуга народа

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Сам он на этой неделе выступал на Форуме оборонных технологий Украина—Великобритания, где с листа прочитал об изменении сущности современной войны. "На оперативном уровне война оказалась в тупике. Глубокие манёвры и удары по оперативной глубине стали невозможными. Противоборство между беспилотниками, средствами РЭБ и ПВО продолжается, что делает классические наступательные операции не просто неэффективными, а практически самоубийственными", — прочитал Залужный.Опальный депутат Александр Дубинский, соответственно, интересуется, если Залужный знал об изменении характера войны и невозможности крупных наступлений, зачем он погнал на убой десятки тысяч в "контрнаступе" в 2023-м?Дубинский также отмечает, что Залужный, как и Порошенко, а также ряд депутатов от "Слуги народа" из кожи вон лезут, рассказывая, что Украине нужно только немного передохнуть, перевооружиться и дальше – снова в бой с россиянами.Пятый президент Петр Порошенко тем временем делит всё нажитое непосильным трудом со своей супругой Мариной. Однако украинское издание "Закон и бизнес" пишет, что иск жены Порошенко о разделе имущества без предмета спора имеет признаки мошенничества. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 млрд грн. Эксперты называют это попытками обойти закон и фактически вывести активы Порошенко из-под санкций. "Все годы Порошенко у власти – это одна большая схема по обходу закона. А иск Марины – просто еще одна попытка в очередной раз обмануть государство и украинцев", — считает украинский политэксперт Петр Олещук.После недавней короткой встречи Зеленского с Трампом на похоронах Папы Римского, постпред Украины в ООН Андрей Мельник требует искать выходы на членов семьи Трампа, чтобы через них продвигать свои интересы. "Нам нужно искать союзников, искать подходы к Дональду Трампу, к его окружению. Этому должны быть посвящены особые усилия, ведь мы видим, что президент США прислушивается ко многим членам своей семьи", - рассказывает Мельник.Без американского финансирования на одной Европе почти все украинские проекты и прожекты перестают работать. На днях глава "Укрпочты" Игорь Смелянский признал, что сокращение финансирования от USAID фактически похоронило очередную витрину западных реформ — таможенную реформу. По признанию Смелянского, на 90% проект зависел от американских грантов.С особым рвением на этой неделе украинская политическая элита боролась с русским языком. Народный артист Украины, худрук театра на Подоле и экс-нардеп Богдан Бенюк сделал достаточно резонансное заявление, призвав лишать работы всех, кто не переходит на украинский язык. В том же интервью Бенюк открыто призвал к насилию над детьми за использование русского языка, т.е прямому нарушению Конституции. "Берешь прут — и по спине прутом, чтобы навсегда забыл про русский язык", - учил народный артист Украины. Его слова звучат особо цинично, если учитывать, что карьеру сам он сделал в советский период, исполняя роли на русском языке.Министр МВД Клименко, чтобы понравиться Зеленскому и националистам развернул кампанию по преследованию любителей песен на русском языке.Но еще дальше пошла Служб внешней разведки Украины, которая активно боролась с Колобком и прочими сказочными персонажами. Сообщается, что на фестивале в Марокко, организованном русскоязычной диаспорой, показали пластилиновый мультфильм по мотивам сказки.В СВР Украины утверждают, что фонетически "Колобок" якобы не может считаться русской сказкой. "Слово "коло" (круглый) является фонетически и семантически несвойственным русскому языку. На русском он должен быть "круглобоком" или "круглохребетом", так как слова "коло" в русском языке нет", утверждают украинские разведчики, забывая, что это слово – общеславянское и в русском языке тоже имеется."Руководителя СВР Олега Иващенко необходимо представить к званию Герой Украины, а также к очередному воинскому званию генерал-полковник. За Колобка!", - иронизирует украинский политолог Кость Бондаренко.Желание представителей украинской элиты, депутатов и чиновников лишний раз выступить против русского языка приобретает подчас гротескные формы. Однако это уже стало неотъемлемой частью украинской политической жизни – одной из основ проекта "АнтиРоссия".Более подробно о том, что происходило на минувшей неделе в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, сша, европа, петр порошенко, валерий залужный, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, слуга народа