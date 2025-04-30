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Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00

Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00 - 30.04.2025 Украина.ру

Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00

Украина.ру, 30.04.2025

2025-04-30T13:00

2025-04-30T13:00

2025-04-30T13:31

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Дональд Трамп подвел первые итоги своего второго президентского срока, отметив 100 дней с его начала. Американское агентство Bloomberg написало, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта. Российские военные продолжают продвижение в зоне СВО. Ровно через 80 лет после смерти Адольфа Гитлера ФСБ РФ рассекретила новые документы о его самоубийстве. Украинские агенты, готовившие теракт в Ханты-Мансийске, сами подорвались на самодельном взрывном устройстве.100 дней президента ТрампаНа митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, Дональд Трамп заявил, что за это время проведена большая работа, причем не только внутри страны, но и в части внешней политики. Так, он отметил, что подписан указ о скидках на тарифы для компаний, собирающих авто в США и отменил "безумный" указ своего предшественника Джо Байдена об электромобилях, а также пообещал "прекратить инфляционный кошмар" и переписать законы, так как Америка хочет сильную армию и низкие налоги.Также Трамп пообещал достичь мирного соглашения на Украине и в Газе и заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как это любил делать Байден.Закончил свое выступление в Мичигане 78-летний лидер США в танце.Однако западные СМИ не разделили позитивного настроя Трампа. Например, американское издание New York Times, написало так: "Сто дней. Это всё, что потребовалось, чтобы отделить Америку от мира".Итальянская газета Giornale добавила, что "прошло 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, опрокинув, подобно циклону, мировой порядок".Еще более резкой получилась статья Майкла Хирша в американском журнале Foreign Policy, где он написал, что Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства."Ещё никто никогда не видел, чтобы потенциально "сильный лидер" продемонстрировал столь беспрецедентную слабость - и всего за 100 дней. Будь то нацбезопасность или экономика, Трамп в короткий срок сделал многое для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от доминирующего влияния США в мире, особенно в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Лучшее тому подтверждение - одновременное падение акций, облигаций и курса доллара (что случается крайне редко), указывающее на массовый отток инвестиций. Это полная противоположность тому, что обещал Трамп, а именно от нового "золотого века Америки" (как он заявил в инаугурационной речи), когда инвестиции потекут в страну рекой, а "государство вновь расцветет и заслужит уважение во всем мире", - говорится в материале Хирша.При этом американский Washington Post не был столь радикален. В статье этого издания сказано так: "Внутри Белого дома все согласны с тем, что Трамп заложил основу для масштабных и далеко идущих перемен, которые изменят федеральное правительство и американское общество".Bloomberg: Путин отказал УиткоффуТем временем американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что переговоры по Украине на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".Свое мнение журналисты издания пояснили инсайдерской информацией о том, что якобы во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта.Между тем в Кремле неоднократно подчеркивали, что статус Крыма, Севастополя, Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) как российских территорий закреплен в Конституции РФ.Ситуация на фронтеВ среду Минобороны РФ подтвердило, что российские военные освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Суммарно, по данным ведомства, суточные потери ВСУ составили около 1300 солдат.В этот же день украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что российские военные расширили в Сумской области "серую зону" в районе Веселовки и Журавки, бои дошли до села Беловоды. Также по информации канала, ВС РФ взяли село Сухая Балка к югу от Константиновки, продвинулись в соседнем Торецке, Дачном и в районе Константинополя.Параллельно координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обнародовал информацию о том, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона."Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик.Он уточнил, что на базе Николаевского глиноземного и Черноморского судостроительного заводов проходят тренировки высадки украинского десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов. Также по информации подполья, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.Параллельно командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб" сообщил, что ВСУ стягивают на оборону красноармейского оборонительного узла наемников и элитные батальоны, такие, как "Скала"."Если его они потеряют, то мы им (ВСУ. - Ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал военный.Новые данные о смерти ГитлераВ среду, 30 апреля, в 80-ю годовщину самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств его смерти и последних дней Третьего рейха. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе "История".Согласно документам, сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники "Смерш" и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников, в числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге.На допросе 11 мая 1945 года Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от Линге о смерти Гитлера. Штурмбаннфюрер рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ, то есть застрелить его. После этого тела Гитлера и Евы Браун были подожжены.Однако в ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера уже после того, как тот был мертв, пытаясь "героизировать" его смерть. Для этого же были нужны и другие манипуляции с телами, включая поджог. Доказательное подтверждение получила версия самоубийства Гитлера с помощью цианистого калия.После окончания следствия большинство задержанных из бункера были этапированы в Москву. В 1950 году Гейнц Линге и Отто Гюнше были осуждены советским трибуналом и приговорены к 25 годам заключения в трудовых лагерях, но уже в 1955 году их депортировали в Германию.Среди причин самоубийства Гитлера Линге на допросах назвал бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние фюрера.Сейчас, когда нацизм поднимает голову на Украине, с Гитлером нередко сравнивают главаря киевского режима Владимира Зеленского. В частности, не так давно в сети появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.Террористы сами себя подорвалиВ среду, 30 апреля, агенты нацистской Украины, готовившие теракт в Ханты-Мансийске, пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске, подтвердил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.Завербованные СБУ уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего, однако в момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме. С травмами различной степени тяжести в больницы попали пять человек, включая злоумышленников.Также в ФСБ сообщили о задержании гражданина Молдавии, который привез в Россию компоненты для изготовления взрывчатки. По информации телеграм-канал Mash, компоненты СВУ перевозились в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.Другие события дня - в материале Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.

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новости, эксклюзив, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, bloomberg, фсб, адольф гитлер