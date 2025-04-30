Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00 - 30.04.2025 Украина.ру
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Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00
Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00 - 30.04.2025 Украина.ру
Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00
Украина.ру, 30.04.2025
2025-04-30T13:00
2025-04-30T13:31
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Дональд Трамп подвел первые итоги своего второго президентского срока, отметив 100 дней с его начала. Американское агентство Bloomberg написало, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта. Российские военные продолжают продвижение в зоне СВО. Ровно через 80 лет после смерти Адольфа Гитлера ФСБ РФ рассекретила новые документы о его самоубийстве. Украинские агенты, готовившие теракт в Ханты-Мансийске, сами подорвались на самодельном взрывном устройстве.100 дней президента ТрампаНа митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, Дональд Трамп заявил, что за это время проведена большая работа, причем не только внутри страны, но и в части внешней политики. Так, он отметил, что подписан указ о скидках на тарифы для компаний, собирающих авто в США и отменил "безумный" указ своего предшественника Джо Байдена об электромобилях, а также пообещал "прекратить инфляционный кошмар" и переписать законы, так как Америка хочет сильную армию и низкие налоги.Также Трамп пообещал достичь мирного соглашения на Украине и в Газе и заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как это любил делать Байден.Закончил свое выступление в Мичигане 78-летний лидер США в танце.Однако западные СМИ не разделили позитивного настроя Трампа. Например, американское издание New York Times, написало так: "Сто дней. Это всё, что потребовалось, чтобы отделить Америку от мира".Итальянская газета Giornale добавила, что "прошло 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, опрокинув, подобно циклону, мировой порядок".Еще более резкой получилась статья Майкла Хирша в американском журнале Foreign Policy, где он написал, что Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства."Ещё никто никогда не видел, чтобы потенциально "сильный лидер" продемонстрировал столь беспрецедентную слабость - и всего за 100 дней. Будь то нацбезопасность или экономика, Трамп в короткий срок сделал многое для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от доминирующего влияния США в мире, особенно в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Лучшее тому подтверждение - одновременное падение акций, облигаций и курса доллара (что случается крайне редко), указывающее на массовый отток инвестиций. Это полная противоположность тому, что обещал Трамп, а именно от нового "золотого века Америки" (как он заявил в инаугурационной речи), когда инвестиции потекут в страну рекой, а "государство вновь расцветет и заслужит уважение во всем мире", - говорится в материале Хирша.При этом американский Washington Post не был столь радикален. В статье этого издания сказано так: "Внутри Белого дома все согласны с тем, что Трамп заложил основу для масштабных и далеко идущих перемен, которые изменят федеральное правительство и американское общество".Bloomberg: Путин отказал УиткоффуТем временем американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что переговоры по Украине на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".Свое мнение журналисты издания пояснили инсайдерской информацией о том, что якобы во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта.Между тем в Кремле неоднократно подчеркивали, что статус Крыма, Севастополя, Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) как российских территорий закреплен в Конституции РФ.Ситуация на фронтеВ среду Минобороны РФ подтвердило, что российские военные освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Суммарно, по данным ведомства, суточные потери ВСУ составили около 1300 солдат.В этот же день украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что российские военные расширили в Сумской области "серую зону" в районе Веселовки и Журавки, бои дошли до села Беловоды. Также по информации канала, ВС РФ взяли село Сухая Балка к югу от Константиновки, продвинулись в соседнем Торецке, Дачном и в районе Константинополя.Параллельно координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обнародовал информацию о том, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона."Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик.Он уточнил, что на базе Николаевского глиноземного и Черноморского судостроительного заводов проходят тренировки высадки украинского десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов. Также по информации подполья, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.Параллельно командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб" сообщил, что ВСУ стягивают на оборону красноармейского оборонительного узла наемников и элитные батальоны, такие, как "Скала"."Если его они потеряют, то мы им (ВСУ. - Ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал военный.Новые данные о смерти ГитлераВ среду, 30 апреля, в 80-ю годовщину самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств его смерти и последних дней Третьего рейха. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе "История".Согласно документам, сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники "Смерш" и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников, в числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге.На допросе 11 мая 1945 года Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от Линге о смерти Гитлера. Штурмбаннфюрер рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ, то есть застрелить его. После этого тела Гитлера и Евы Браун были подожжены.Однако в ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера уже после того, как тот был мертв, пытаясь "героизировать" его смерть. Для этого же были нужны и другие манипуляции с телами, включая поджог. Доказательное подтверждение получила версия самоубийства Гитлера с помощью цианистого калия.После окончания следствия большинство задержанных из бункера были этапированы в Москву. В 1950 году Гейнц Линге и Отто Гюнше были осуждены советским трибуналом и приговорены к 25 годам заключения в трудовых лагерях, но уже в 1955 году их депортировали в Германию.Среди причин самоубийства Гитлера Линге на допросах назвал бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние фюрера.Сейчас, когда нацизм поднимает голову на Украине, с Гитлером нередко сравнивают главаря киевского режима Владимира Зеленского. В частности, не так давно в сети появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.Террористы сами себя подорвалиВ среду, 30 апреля, агенты нацистской Украины, готовившие теракт в Ханты-Мансийске, пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске, подтвердил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.Завербованные СБУ уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего, однако в момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме. С травмами различной степени тяжести в больницы попали пять человек, включая злоумышленников.Также в ФСБ сообщили о задержании гражданина Молдавии, который привез в Россию компоненты для изготовления взрывчатки. По информации телеграм-канал Mash, компоненты СВУ перевозились в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.Другие события дня - в материале Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.
https://ukraina.ru/20250430/bloomberg-putin-otkazal-uitkoffu-v-prekraschenii-ognya-na-tekuschikh-pozitsiyakh-1062857436.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, эксклюзив, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, bloomberg, фсб, адольф гитлер
Новости, Эксклюзив, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, bloomberg, ФСБ, Адольф Гитлер

Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00

13:00 30.04.2025 (обновлено: 13:31 30.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Дональд Трамп подвел первые итоги своего второго президентского срока, отметив 100 дней с его начала. Американское агентство Bloomberg написало, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта. Российские военные продолжают продвижение в зоне СВО. Ровно через 80 лет после смерти Адольфа Гитлера ФСБ РФ рассекретила новые документы о его самоубийстве. Украинские агенты, готовившие теракт в Ханты-Мансийске, сами подорвались на самодельном взрывном устройстве.
100 дней президента Трампа
На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, Дональд Трамп заявил, что за это время проведена большая работа, причем не только внутри страны, но и в части внешней политики. Так, он отметил, что подписан указ о скидках на тарифы для компаний, собирающих авто в США и отменил "безумный" указ своего предшественника Джо Байдена об электромобилях, а также пообещал "прекратить инфляционный кошмар" и переписать законы, так как Америка хочет сильную армию и низкие налоги.
Также Трамп пообещал достичь мирного соглашения на Украине и в Газе и заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как это любил делать Байден.
Закончил свое выступление в Мичигане 78-летний лидер США в танце.
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP / Paul Sancya
Однако западные СМИ не разделили позитивного настроя Трампа. Например, американское издание New York Times, написало так: "Сто дней. Это всё, что потребовалось, чтобы отделить Америку от мира".
Итальянская газета Giornale добавила, что "прошло 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, опрокинув, подобно циклону, мировой порядок".
Еще более резкой получилась статья Майкла Хирша в американском журнале Foreign Policy, где он написал, что Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства.
"Ещё никто никогда не видел, чтобы потенциально "сильный лидер" продемонстрировал столь беспрецедентную слабость - и всего за 100 дней. Будь то нацбезопасность или экономика, Трамп в короткий срок сделал многое для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от доминирующего влияния США в мире, особенно в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Лучшее тому подтверждение - одновременное падение акций, облигаций и курса доллара (что случается крайне редко), указывающее на массовый отток инвестиций. Это полная противоположность тому, что обещал Трамп, а именно от нового "золотого века Америки" (как он заявил в инаугурационной речи), когда инвестиции потекут в страну рекой, а "государство вновь расцветет и заслужит уважение во всем мире", - говорится в материале Хирша.
При этом американский Washington Post не был столь радикален. В статье этого издания сказано так: "Внутри Белого дома все согласны с тем, что Трамп заложил основу для масштабных и далеко идущих перемен, которые изменят федеральное правительство и американское общество".
Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу
Тем временем американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что переговоры по Украине на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".
Свое мнение журналисты издания пояснили инсайдерской информацией о том, что якобы во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта.
"Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта", - говорится в материале издания, где также утверждается, что лидер РФ "сохранил свою позицию по вопросу территорий", согласно которой новые регионы должны перейти под контроль России полностью.
Между тем в Кремле неоднократно подчеркивали, что статус Крыма, Севастополя, Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) как российских территорий закреплен в Конституции РФ.
09:41
Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позицияхАмериканское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта
Ситуация на фронте
В среду Минобороны РФ подтвердило, что российские военные освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Суммарно, по данным ведомства, суточные потери ВСУ составили около 1300 солдат.
В этот же день украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что российские военные расширили в Сумской области "серую зону" в районе Веселовки и Журавки, бои дошли до села Беловоды. Также по информации канала, ВС РФ взяли село Сухая Балка к югу от Константиновки, продвинулись в соседнем Торецке, Дачном и в районе Константинополя.
Параллельно координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обнародовал информацию о том, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона.
"Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик.
Он уточнил, что на базе Николаевского глиноземного и Черноморского судостроительного заводов проходят тренировки высадки украинского десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов. Также по информации подполья, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.
Параллельно командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб" сообщил, что ВСУ стягивают на оборону красноармейского оборонительного узла наемников и элитные батальоны, такие, как "Скала".
"Если его они потеряют, то мы им (ВСУ. - Ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал военный.
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
11:23
Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский Российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте. Об этом 30 апреля в своем Телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Новые данные о смерти Гитлера
В среду, 30 апреля, в 80-ю годовщину самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств его смерти и последних дней Третьего рейха. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе "История".
Согласно документам, сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники "Смерш" и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников, в числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге.
На допросе 11 мая 1945 года Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от Линге о смерти Гитлера. Штурмбаннфюрер рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ, то есть застрелить его. После этого тела Гитлера и Евы Браун были подожжены.
Однако в ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера уже после того, как тот был мертв, пытаясь "героизировать" его смерть. Для этого же были нужны и другие манипуляции с телами, включая поджог. Доказательное подтверждение получила версия самоубийства Гитлера с помощью цианистого калия.
После окончания следствия большинство задержанных из бункера были этапированы в Москву. В 1950 году Гейнц Линге и Отто Гюнше были осуждены советским трибуналом и приговорены к 25 годам заключения в трудовых лагерях, но уже в 1955 году их депортировали в Германию.
Среди причин самоубийства Гитлера Линге на допросах назвал бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние фюрера.
Сейчас, когда нацизм поднимает голову на Украине, с Гитлером нередко сравнивают главаря киевского режима Владимира Зеленского. В частности, не так давно в сети появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.
Террористы сами себя подорвали
В среду, 30 апреля, агенты нацистской Украины, готовившие теракт в Ханты-Мансийске, пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске, подтвердил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Завербованные СБУ уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего, однако в момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме. С травмами различной степени тяжести в больницы попали пять человек, включая злоумышленников.
Также в ФСБ сообщили о задержании гражданина Молдавии, который привез в Россию компоненты для изготовления взрывчатки. По информации телеграм-канал Mash, компоненты СВУ перевозились в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.
10:49
При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себяДвое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Другие события дня - в материале Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.
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14:34Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения
14:17О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
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13:54ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
13:54Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину
13:21СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области
13:01Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт
13:00Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00
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12:25Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь
12:16"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной
12:03Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ
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11:43Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
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11:01Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
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