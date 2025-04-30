Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
11:01 30.04.2025 (обновлено: 12:26 30.04.2025)
Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург
Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад - 30 апреля 1945 года. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе "История" и включают свидетельства соратников Гитлера о гибели последнего
Согласно документам, сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники "Смерш" и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников, в числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге.
На допросе 11 мая 1945 года Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от Линге о смерти Гитлера. Штурмбаннфюрер рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ, то есть застрелить его. После этого тела Гитлера и Евы Браун были подожжены. При этом Линге рассказал, что хорошо помнит, во что фюрер был одет: вбелую рубашку, черный галстук и серый пиджак.
Однако в ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера после того, как тот уже был мертв, пытаясь "героизировать" его смерть. Для этого же были нужны и другие манипуляции с телами, включая поджог.
Доказательное подтверждение получила версия самоубийства Гитлера с помощью цианистого калия. В 2017 году французский антрополог Филипп Шарлье исследовал фрагменты челюсти, хранящиеся в российском архиве, и обнаружил на них следы яда, а сами зубы совпали с рентгеновскими снимками фюрера.
Среди причин самоубийства Гитлера Линге на допросах назвал бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние фюрера.
Сейчас, когда нацизм поднимает голову на Украине, с Гмитлером нередко сравнивают главаря киевского режима Владимира Зеленского. В частности, не так давно в сети появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.
Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.
О том, что у этих историй общего рассказал автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в материале Укрогенез и укроцид.
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