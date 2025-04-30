Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха - 30.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250430/sudba-gitlera-fsb-rassekretila-dokumenty-o-ego-smerti-i-poslednikh-dnyakh-tretego-reykha-1062860578.html
Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха - 30.04.2025 Украина.ру
Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад - 30 апреля 1945 года. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе "История" и включают свидетельства соратников Гитлера о гибели последнего
2025-04-30T11:01
2025-04-30T12:26
новости
германия
берлин
россия
адольф гитлер
владимир зеленский
ростислав ищенко
фсб
красная армия
сс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056639339_0:0:936:527_1920x0_80_0_0_f2a144dd6ca30bb493dbebafa3898f26.png
Согласно документам, сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники "Смерш" и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников, в числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге.На допросе 11 мая 1945 года Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от Линге о смерти Гитлера. Штурмбаннфюрер рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ, то есть застрелить его. После этого тела Гитлера и Евы Браун были подожжены. При этом Линге рассказал, что хорошо помнит, во что фюрер был одет: вбелую рубашку, черный галстук и серый пиджак.Однако в ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера после того, как тот уже был мертв, пытаясь "героизировать" его смерть. Для этого же были нужны и другие манипуляции с телами, включая поджог.Доказательное подтверждение получила версия самоубийства Гитлера с помощью цианистого калия. В 2017 году французский антрополог Филипп Шарлье исследовал фрагменты челюсти, хранящиеся в российском архиве, и обнаружил на них следы яда, а сами зубы совпали с рентгеновскими снимками фюрера.После окончания следствия большинство задержанных из бункера были этапированы в Москву. В 1950 году Гейнц Линге и Отто Гюнше были осуждены советским трибуналом и приговорены к 25 годам заключения в трудовых лагерях, но уже в 1955 году их депортировали в Германию.Среди причин самоубийства Гитлера Линге на допросах назвал бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние фюрера.Сейчас, когда нацизм поднимает голову на Украине, с Гмитлером нередко сравнивают главаря киевского режима Владимира Зеленского. В частности, не так давно в сети появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. О том, что у этих историй общего рассказал автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в материале Укрогенез и укроцид.
германия
берлин
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056639339_0:0:937:702_1920x0_80_0_0_935e883b23862891dc5e028f6ae075a5.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, берлин, россия, адольф гитлер, владимир зеленский, ростислав ищенко, фсб, красная армия, сс
Новости, Германия, Берлин, Россия, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, ФСБ, Красная Армия, СС

Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха

11:01 30.04.2025 (обновлено: 12:26 30.04.2025)
 
Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург
Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург
Читать в
ДзенTelegram
Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад - 30 апреля 1945 года. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе "История" и включают свидетельства соратников Гитлера о гибели последнего
Согласно документам, сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники "Смерш" и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников, в числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге.
На допросе 11 мая 1945 года Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от Линге о смерти Гитлера. Штурмбаннфюрер рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ, то есть застрелить его. После этого тела Гитлера и Евы Браун были подожжены. При этом Линге рассказал, что хорошо помнит, во что фюрер был одет: вбелую рубашку, черный галстук и серый пиджак.
Однако в ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера после того, как тот уже был мертв, пытаясь "героизировать" его смерть. Для этого же были нужны и другие манипуляции с телами, включая поджог.
Доказательное подтверждение получила версия самоубийства Гитлера с помощью цианистого калия. В 2017 году французский антрополог Филипп Шарлье исследовал фрагменты челюсти, хранящиеся в российском архиве, и обнаружил на них следы яда, а сами зубы совпали с рентгеновскими снимками фюрера.
После окончания следствия большинство задержанных из бункера были этапированы в Москву. В 1950 году Гейнц Линге и Отто Гюнше были осуждены советским трибуналом и приговорены к 25 годам заключения в трудовых лагерях, но уже в 1955 году их депортировали в Германию.
Среди причин самоубийства Гитлера Линге на допросах назвал бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние фюрера.
Сейчас, когда нацизм поднимает голову на Украине, с Гмитлером нередко сравнивают главаря киевского режима Владимира Зеленского. В частности, не так давно в сети появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.
Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.
О том, что у этих историй общего рассказал автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в материале Укрогенез и укроцид.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияБерлинРоссияАдольф ГитлерВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоФСБКрасная АрмияСС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения
14:17О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
14:08При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая
13:54ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
13:54Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину
13:21СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области
13:01Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт
13:00Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00
12:38Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию
12:25Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь
12:16"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной
12:03Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ
12:00Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф
11:43Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
11:41Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине
11:40Песков назвал правильными все решения Путина по СВО
11:28СК России зафиксировал новые преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНР
11:23Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский
11:01Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
10:49При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
Лента новостейМолния