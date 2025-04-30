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США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль

США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль - 30.04.2025 Украина.ру

США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль

Рамочное соглашение по передаче США доходов от разработки украинских недр позволит Киеву получать американскую военную помощь. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2025-04-30T18:01

2025-04-30T18:01

2025-04-30T18:01

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природные ресурсы

сделка

редкоземельные металлы

порты

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Глава украинского правительства в эфире местного телевидения сообщил, что двустороннее соглашение с США может быть подписано в ближайшие дни и открывает широкие возможности для сотрудничества.По словам Шмыгаля, документом предусмотрено создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами поровну.Украинский премьер-министр высоко оценил проделанную работу над документом и указал на новые возможности от его реализации в условиях СВО."Очень хорошее, очень партнерское соглашение, которое предусматривает огромные преимущества, инвестиции и выгоды для нашего государства, предусматривает возможность получать военную помощь от США, которая будет засчитываться как взнос в этот фонд", - поведал Шмыгаль.По его словам, соглашение с США предусматривает обязательства американской стороны привлекать других международных партнёров и частный бизнес к работе по поддержке фонда, создаваемого в рамках сделки по украинским ресурсам.В 2025 году президент США Дональд Трамп заблокировал выделение Киеву новой военной помощи. Таковая поступает по решениям, принятым предыдущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом.Ранее на эту тему: Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"

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новости, сша, украина, киев, денис шмыгаль, кабмин, природные ресурсы, сделка, редкоземельные металлы, порты, энергетика, инфраструктура, сво, военная помощь, постсоветское пространство