https://ukraina.ru/20250430/ssha-smogut-postavlyat-voennuyu-pomosch-na-ukrainu-po-soglasheniyu-o-nedrakh--shmygal-1062880397.html
США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль
США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль - 30.04.2025 Украина.ру
США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль
Рамочное соглашение по передаче США доходов от разработки украинских недр позволит Киеву получать американскую военную помощь. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2025-04-30T18:01
2025-04-30T18:01
2025-04-30T18:01
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денис шмыгаль
кабмин
природные ресурсы
сделка
редкоземельные металлы
порты
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Глава украинского правительства в эфире местного телевидения сообщил, что двустороннее соглашение с США может быть подписано в ближайшие дни и открывает широкие возможности для сотрудничества.По словам Шмыгаля, документом предусмотрено создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами поровну.Украинский премьер-министр высоко оценил проделанную работу над документом и указал на новые возможности от его реализации в условиях СВО."Очень хорошее, очень партнерское соглашение, которое предусматривает огромные преимущества, инвестиции и выгоды для нашего государства, предусматривает возможность получать военную помощь от США, которая будет засчитываться как взнос в этот фонд", - поведал Шмыгаль.По его словам, соглашение с США предусматривает обязательства американской стороны привлекать других международных партнёров и частный бизнес к работе по поддержке фонда, создаваемого в рамках сделки по украинским ресурсам.В 2025 году президент США Дональд Трамп заблокировал выделение Киеву новой военной помощи. Таковая поступает по решениям, принятым предыдущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом.Ранее на эту тему: Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
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новости, сша, украина, киев, денис шмыгаль, кабмин, природные ресурсы, сделка, редкоземельные металлы, порты, энергетика, инфраструктура, сво, военная помощь, постсоветское пространство
Новости, США, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Кабмин, природные ресурсы, сделка, редкоземельные металлы, порты, энергетика, инфраструктура, СВО, военная помощь, постсоветское пространство
США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль
Рамочное соглашение по передаче США доходов от разработки украинских недр позволит Киеву получать американскую военную помощь. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Глава украинского правительства в эфире местного телевидения сообщил, что двустороннее соглашение с США может быть подписано в ближайшие дни и открывает широкие возможности для сотрудничества.
По словам Шмыгаля, документом предусмотрено создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами поровну.
"Этот фонд в течение 10 лет инвестирует в развитие Украины, украинской экономики, - пояснил Шмыгаль. - Это могут быть как инвестиции капитальные в предприятия, в развитие добычи полезных ископаемых, так могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам "оплати и забери" или "просто оплачиваешь и хочешь - берешь, а хочешь - не берешь".
Украинский премьер-министр высоко оценил проделанную работу над документом и указал на новые возможности от его реализации в условиях СВО.
"Очень хорошее, очень партнерское соглашение, которое предусматривает огромные преимущества, инвестиции и выгоды для нашего государства, предусматривает возможность получать военную помощь от США
, которая будет засчитываться как взнос в этот фонд", - поведал Шмыгаль
.
По его словам, соглашение с США предусматривает обязательства американской стороны привлекать других международных партнёров и частный бизнес к работе по поддержке фонда, создаваемого в рамках сделки по украинским ресурсам.
В 2025 году президент США Дональд Трамп
заблокировал выделение Киеву
новой военной помощи. Таковая поступает по решениям, принятым предыдущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом
.