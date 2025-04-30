https://ukraina.ru/20250430/kabmin-ukrainy-nadeetsya-podpisat-soglashenie-o-nedrakh-s-ssha-v-techenie-blizhayshikh-sutok-1062878013.html
Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток" - 30.04.2025 Украина.ру
Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
Оформление сделки о передаче США доходов от разработки украинских природных ресурсов может состояться в ближайшие сутки. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2025-04-30T16:51
2025-04-30T16:51
2025-04-30T16:51
новости
сша
украина
киев
денис шмыгаль
дональд трамп
владимир зеленский
кабмин
financial times
редкоземельные металлы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060433559_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b517698391b710aa61f3c63a14ca4378.jpg.webp
Соглашение об использовании украинских недр в интересах США для оплаты американской военной помощи в ходе СВО активно обсуждалось с начала года. Дональд Трамп заявил сумму $350 млрд украинской задолженности, с чем категорически не соглашался Владимир Зеленский.Глава правительства Украины в эфире украинского телевидения не раскрыл подробностей соглашения, однако заявил сроки его подписания. Шмыгаль отметил, что Киев и Вашингтон согласовывают последние детали документа."Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, что в течение ближайших суток, соглашение будет подписано", - заявил Шмыгаль.Ранее о возможности скорого подписания США и Украиной рамочного соглашения по использованию доходов от разработки украинских недр сообщала западная пресса. По информации Financial Times, документ может быть оформлен на текущей неделе и охватить вопросы не только украинских недр, но также энергетической и иной инфраструктуры.Ранее на эту тему: Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060433559_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_02451e9c8523f52c3c01a92892a0e68d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, кабмин, financial times, редкоземельные металлы, сделка, военная помощь, госдолг, сво
Новости, США, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кабмин, Financial Times, редкоземельные металлы, сделка, военная помощь, госдолг, СВО
Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
Оформление сделки о передаче США доходов от разработки украинских природных ресурсов может состояться в ближайшие сутки. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль