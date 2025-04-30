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Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"

Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток" - 30.04.2025 Украина.ру

Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"

Оформление сделки о передаче США доходов от разработки украинских природных ресурсов может состояться в ближайшие сутки. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2025-04-30T16:51

2025-04-30T16:51

2025-04-30T16:51

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Соглашение об использовании украинских недр в интересах США для оплаты американской военной помощи в ходе СВО активно обсуждалось с начала года. Дональд Трамп заявил сумму $350 млрд украинской задолженности, с чем категорически не соглашался Владимир Зеленский.Глава правительства Украины в эфире украинского телевидения не раскрыл подробностей соглашения, однако заявил сроки его подписания. Шмыгаль отметил, что Киев и Вашингтон согласовывают последние детали документа."Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, что в течение ближайших суток, соглашение будет подписано", - заявил Шмыгаль.Ранее о возможности скорого подписания США и Украиной рамочного соглашения по использованию доходов от разработки украинских недр сообщала западная пресса. По информации Financial Times, документ может быть оформлен на текущей неделе и охватить вопросы не только украинских недр, но также энергетической и иной инфраструктуры.Ранее на эту тему: Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*

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новости, сша, украина, киев, денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, кабмин, financial times, редкоземельные металлы, сделка, военная помощь, госдолг, сво