https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html

Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области

Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области - 30.04.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области

Военные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

2025-04-30T19:43

2025-04-30T19:43

2025-04-30T19:43

новости

курская область

россия

украина

хинштейн

кто

нацизм

нацисты

украинский неонацизм

украинские неонацисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062717403_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_f8cc24f8fefb25ada298bc57e5b35766.jpg

"Каждый преступник, творящий бесчинства на Курской земле против мирных людей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, памятников истории и культуры, заслуживает трибунала! Преступления хунты стали темой III Международного антифашистского конгресса. Принял в нём участие в формате ВКС и рассказал о тех бесчеловечных вещах, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сообщил врио губернатора Курской области.Он отметил, что на конгрессе был представлен видеоматериал о том, как российские военнослужащие в подвале освобождённого Русского Поречного нашли тела замученных и зверски убитых мирных жителей. Сильные эмоции это вызвало даже у военных, которые повидали немало.Он также отметил, что практически ВСУ ежедневно наносят удары по гражданским объектам Курской области. При этом мирные жители получают ранения и нередко погибают."Я часто встречаюсь с жителями приграничья, в том числе с теми, кого эвакуируют из недавно освобождённых населённых пунктов, и они рассказывают абсолютно душераздирающие, страшные вещи — практически те же преступления творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны", - рассказал врио губернатора.По его мнению, все эти рассказы являются свидетельствами геноцида, они должны стать основанием для будущего международного трибунала.Минздрав России констатировал: с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы. Хинштейн заметил, что эти данные неполные, так как далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья."Укронацисты - ничем не отличаются от гитлеровских палачей, и в этом — наглядный ответ на вопрос, чем так страшен нацизм и почему с ним нужно бороться не только на передовой, но и в информационном поле", - заявил Хинштейн.Он выразил уверенность в способности народа перебороть ужас и боль этих страшных дней."Нацизм вновь пришёл на Курскую землю и вновь здесь, как и 80 лет назад, внуки и правнуки солдат-победителей сломали ему хребет! Мы обязательно справимся с теми испытаниями, которые выпали на долю курян — никто не сможет сломить нашу волю!", - подчеркнул врио губернатора.Также на проблему терроризма и использования террористических методов властями Укрины обратил внимание высоких представителей государств БРИКС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Подробности в публикации Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ

https://ukraina.ru/20250422/ukrainskiy-soldat-priznalsya-v-rasstrelakh-domov-s-zhitelyami-derevni-v-kurskoy-oblasti-1062678064.html

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, хинштейн, кто, нацизм, нацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, всу, военные преступления, мирные жители