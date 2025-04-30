https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области - 30.04.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области
Военные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.
2025-04-30T19:43
2025-04-30T19:43
2025-04-30T19:43
новости
курская область
россия
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хинштейн
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нацисты
украинский неонацизм
украинские неонацисты
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"Каждый преступник, творящий бесчинства на Курской земле против мирных людей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, памятников истории и культуры, заслуживает трибунала! Преступления хунты стали темой III Международного антифашистского конгресса. Принял в нём участие в формате ВКС и рассказал о тех бесчеловечных вещах, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сообщил врио губернатора Курской области.Он отметил, что на конгрессе был представлен видеоматериал о том, как российские военнослужащие в подвале освобождённого Русского Поречного нашли тела замученных и зверски убитых мирных жителей. Сильные эмоции это вызвало даже у военных, которые повидали немало.Он также отметил, что практически ВСУ ежедневно наносят удары по гражданским объектам Курской области. При этом мирные жители получают ранения и нередко погибают."Я часто встречаюсь с жителями приграничья, в том числе с теми, кого эвакуируют из недавно освобождённых населённых пунктов, и они рассказывают абсолютно душераздирающие, страшные вещи — практически те же преступления творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны", - рассказал врио губернатора.По его мнению, все эти рассказы являются свидетельствами геноцида, они должны стать основанием для будущего международного трибунала.Минздрав России констатировал: с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы. Хинштейн заметил, что эти данные неполные, так как далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья."Укронацисты - ничем не отличаются от гитлеровских палачей, и в этом — наглядный ответ на вопрос, чем так страшен нацизм и почему с ним нужно бороться не только на передовой, но и в информационном поле", - заявил Хинштейн.Он выразил уверенность в способности народа перебороть ужас и боль этих страшных дней."Нацизм вновь пришёл на Курскую землю и вновь здесь, как и 80 лет назад, внуки и правнуки солдат-победителей сломали ему хребет! Мы обязательно справимся с теми испытаниями, которые выпали на долю курян — никто не сможет сломить нашу волю!", - подчеркнул врио губернатора.Также на проблему терроризма и использования террористических методов властями Укрины обратил внимание высоких представителей государств БРИКС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Подробности в публикации Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
https://ukraina.ru/20250422/ukrainskiy-soldat-priznalsya-v-rasstrelakh-domov-s-zhitelyami-derevni-v-kurskoy-oblasti-1062678064.html
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новости, курская область, россия, украина, хинштейн, кто, нацизм, нацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, всу, военные преступления, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, Хинштейн, КТО, нацизм, нацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, ВСУ, Военные преступления, мирные жители
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской области
Военные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.
"Каждый преступник, творящий бесчинства на Курской земле против мирных людей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, памятников истории и культуры, заслуживает трибунала! Преступления хунты стали темой III Международного антифашистского конгресса. Принял в нём участие в формате ВКС и рассказал о тех бесчеловечных вещах, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сообщил врио губернатора Курской области.
Он отметил, что на конгрессе был представлен видеоматериал о том, как российские военнослужащие в подвале освобождённого Русского Поречного нашли тела замученных и зверски убитых мирных жителей. Сильные эмоции это вызвало даже у военных, которые повидали немало.
"К сожалению, в XXI веке на Курской земле эта чудовищная история не частность — это система, пример абсолютного бесчеловечного проявления сути нацизма. И после освобождения территорий военные следователи продолжают фиксировать факты пыток, расстрела мирного населения. ГВСУ СК РФ уже возбуждено 479 уголовных дел", - констатировал Хинштейн.
Он также отметил, что практически ВСУ
ежедневно наносят удары по гражданским объектам Курской области
. При этом мирные жители получают ранения и нередко погибают.
"Я часто встречаюсь с жителями приграничья, в том числе с теми, кого эвакуируют из недавно освобождённых населённых пунктов, и они рассказывают абсолютно душераздирающие, страшные вещи — практически те же преступления творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны", - рассказал врио губернатора.
По его мнению, все эти рассказы являются свидетельствами геноцида, они должны стать основанием для будущего международного трибунала.
Минздрав России
констатировал: с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы. Хинштейн
заметил, что эти данные неполные, так как далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья.
"Укронацисты - ничем не отличаются от гитлеровских палачей, и в этом — наглядный ответ на вопрос, чем так страшен нацизм и почему с ним нужно бороться не только на передовой, но и в информационном поле", - заявил Хинштейн.
Он выразил уверенность в способности народа перебороть ужас и боль этих страшных дней.
"Нацизм вновь пришёл на Курскую землю и вновь здесь, как и 80 лет назад, внуки и правнуки солдат-победителей сломали ему хребет! Мы обязательно справимся с теми испытаниями, которые выпали на долю курян — никто не сможет сломить нашу волю!", - подчеркнул врио губернатора.
Также на проблему терроризма и использования террористических методов властями Укрины обратил внимание высоких представителей государств БРИКС
секретарь Совбеза
РФ Сергей Шойгу
. Подробности в публикации Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ