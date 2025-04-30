Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
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Некоторые страны Европы, в частности – Украина, всё более активно используют террористические группировки в своих целях. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Глава российского Совбеза выступил на заседании высоких представителей государств БРИКС в столице Бразилии.
"Отдельные европейские государства всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, прежде всего в противостоянии со странами, не признающими доминирования. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - сообщил коллегам глава российского Совбеза.
Шойгу обратил в этой связи внимание на конкретный случай применения терроризма государством в Восточной Европе.
"Наиболее ярким примером является Украина, - заявил Шойгу. - Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве "живого щита".
По словам Шойгу, военно-политическое руководство Украины использует такие методы в непростых условиях СВО.
"Понимая, что стратегическая инициатива "на земле" находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов", - констатировал глава Совбеза России.
Шойгу обратил внимание высоких представителей государств-членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности, на создаваемые западными структурами проблемы в минимизации стратегических рисков.
"Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - рассказал глава Совбеза России.
Он также выразил уверенность в необходимости решительного противодействия странами БРИКС попуток переписать историю. Он поблагодарил коллег за поддержку традиционной российской резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
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