Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ - 30.04.2025 Украина.ру
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Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ - 30.04.2025 Украина.ру
Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
Некоторые страны Европы, в частности – Украина, всё более активно используют террористические группировки в своих целях. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
2025-04-30T18:30
2025-04-30T18:30
новости
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европа
украина
сергей шойгу
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брикс
нато
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Глава российского Совбеза выступил на заседании высоких представителей государств БРИКС в столице Бразилии."Отдельные европейские государства всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, прежде всего в противостоянии со странами, не признающими доминирования. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - сообщил коллегам глава российского Совбеза.Шойгу обратил в этой связи внимание на конкретный случай применения терроризма государством в Восточной Европе."Наиболее ярким примером является Украина, - заявил Шойгу. - Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве "живого щита".По словам Шойгу, военно-политическое руководство Украины использует такие методы в непростых условиях СВО.Шойгу обратил внимание высоких представителей государств-членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности, на создаваемые западными структурами проблемы в минимизации стратегических рисков."Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - рассказал глава Совбеза России.Он также выразил уверенность в необходимости решительного противодействия странами БРИКС попуток переписать историю. Он поблагодарил коллег за поддержку традиционной российской резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".Незадолго до этого СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
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новости, россия, европа, украина, сергей шойгу, совбез, брикс, нато, сво, спецслужба, запад, терроризм, безопасность, национальная безопасность, международные отношения
Новости, Россия, Европа, Украина, Сергей Шойгу, Совбез, БРИКС, НАТО, СВО, спецслужба, Запад, терроризм, безопасность, национальная безопасность, международные отношения

Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ

18:30 30.04.2025
 
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© POOL
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Некоторые страны Европы, в частности – Украина, всё более активно используют террористические группировки в своих целях. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Глава российского Совбеза выступил на заседании высоких представителей государств БРИКС в столице Бразилии.
"Отдельные европейские государства всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, прежде всего в противостоянии со странами, не признающими доминирования. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - сообщил коллегам глава российского Совбеза.
Шойгу обратил в этой связи внимание на конкретный случай применения терроризма государством в Восточной Европе.
"Наиболее ярким примером является Украина, - заявил Шойгу. - Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве "живого щита".
По словам Шойгу, военно-политическое руководство Украины использует такие методы в непростых условиях СВО.
"Понимая, что стратегическая инициатива "на земле" находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов", - констатировал глава Совбеза России.
Шойгу обратил внимание высоких представителей государств-членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности, на создаваемые западными структурами проблемы в минимизации стратегических рисков.
"Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - рассказал глава Совбеза России.
Он также выразил уверенность в необходимости решительного противодействия странами БРИКС попуток переписать историю. Он поблагодарил коллег за поддержку традиционной российской резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Незадолго до этого СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
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