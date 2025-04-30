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100 дней Трампа, или "Мы только начали, вы ещё ничего не видели"

100 дней Трампа, или "Мы только начали, вы ещё ничего не видели" - 30.04.2025 Украина.ру

100 дней Трампа, или "Мы только начали, вы ещё ничего не видели"

47-й президент США Дональд Трамп отмечает первый "юбилей" на этом посту - 100 дней руководства страной. На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, он заявил, что его 100 дней - самые успешные в истории страны, и "мы только начали, вы ещё ничего не видели" и "мы снова делаем Америку великой, и это происходит быстро"

2025-04-30T16:43

2025-04-30T16:43

2025-04-30T16:43

эксклюзив

дональд трамп

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В частности, на этом мероприятии Трамп отметил, что подписал указ о скидках на тарифы для компаний, собирающих авто в США и отменил "безумный" указ своего предшественника Джо Байдена об электромобилях, а также пообещал "прекратить инфляционный кошмар" и переписать законы, так как Америка хочет сильную армию и низкие налоги.Также Трамп пообещал достичь мирного соглашения на Украине и в Газе и заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как это любил делать Байден. Закончил свое выступление в Мичигане 78-летний лидер США танцем.Что сделано?По случаю 100 дней президентства нового лидера США британское издание ВВС выпустило материал "Пять войн Дональда Трампа", уложив всё реализованное им за три с небольшим месяца в пять пунктов. Война №1. Против Конгресса, бюрократии и растрат. Здесь и закрытие USAID - Агентства по международному развитию, и открытие нового Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавил миллиардер Илон Маск.В ВВС оценили работу по перетряхиванию госаппарата как неоднозначную, а сэкономленные средства "пока сомнительными". Закрытие USAID британские журналисты и вовсе сочли трагичным."В первые же дни после подписания указа (о закрытии USAID. - Ред.) в Либерии закрылись клиники, в которых лечили малярию. В Таиланде перестали работать программы по борьбе с торговлей людьми. В Уганде в больницах погасили свет. В маленьком африканском государстве Эсватини не смогли получить терапию от ВИЧ. В Нигерии перестали ставить вакцины. Защитники USAID говорили, что программа — важнейший инструмент "мягкой силы" США, в том числе за счет которой страна сохраняет мировое господство. Теперь эту нишу, предупреждают критики, может занять Китай, которого даже в новой администрации США считают "величайшим геополитическим врагом"", - говорится в материале ВВС.Война номер 2. Против войны на Украине. Здесь британское издание напомнило о минеральной сделке, которую Трамп предложил Украине, и возмутилось его намерением ответить Киеву отказом от вступления в НАТО и необходимостью отказаться от "своих" территорий.Война номер 3. Против всех. Так издание ВВС обозначило тарифную политику американского лидера. Эту меры Трампа авторы материала также сочли неправильной, заявив, что в первую очередь такое решение ударит по уровню жизни самих американцев и приведет к серьезному финансовому кризису в стране. Британские журналисты сочли, что лидер США понял это только после введения пошлин, из-за чего позже и объявил о 90-дневной приостановке повышенных пошлин для всех стран, кроме Китая.Война номер 4. Против университетов. Трамп потребовал идеологических изменений в кадровой и академической политике, а еще подписал указ о ликвидации министерства образования в стране, пишет ВВС. Правда британские журналисты забыли упомянуть о том, что свернуты будут лишь околонаучные программы в области климатических изменений, гендерных вопросов и прав человека, на финансирование которых до сих пор тратились баснословные деньги. Мы писали об этом в материале Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа.Война номер 5. Против судов.Журналисты ВВС утверждают, что оспорить странные, а порой и вредоносные решения Трампа можно только в суде, и за первые 100 дней его второго срока новая администрация столкнулась более чем с 200 судебными исками, 70 из которых уже привели к судебным решениям, ограничившим ключевые инициативы Белого дома."Судьи заблокировали или приостановили исполнение ряда указов, включая запрет на службу трансгендеров в армии и лишение федерального финансирования ряда программ, а также отмену программ разнообразия, равенства и инклюзивности в федеральных агентствах. <...> Первое судебное решение, приостановившее действие исполнительного указа второго срока Трампа, было вынесено на третий день его президентства. Федеральный судья Сиэтла заблокировал указ, отменяющий право на гражданство по рождению, назвав документ "вопиюще неконституционным". <...> Битвы в судах продолжаются", - говорится в материале издания.Что еще?Британское издание лишь вскользь упомянуло тему преодоления кризиса на американо-мексиканской границе и ограничение притока нелегальных мигрантов. Так, в марте 2025 года было зафиксировано 7,18 тысяч нелегальных пересечений границы, что в 6,5 раза меньше, чем в декабре 2024-го и в 35 раз меньше по сравнению с рекордным декабрем 2023-го. Однако полностью остановить поток мигрантов в США пока не удалось, так как они оказались заблокированными теми же судами.На выступлении в Мичигане Трамп обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в том, что она позволила приезжим "насиловать и убивать американцев" и объявил, что "с этим отвратительным предательством покончено". Кстати, на этом же мероприятии лидер США пообещал подписать торговое соглашение с Китаем.Как оценивают первые 100 дней Трампа в мире?Большая часть западных СМИ, как и ВВС, не разделяют позитивного настроя Трампа, станцевавшего в Мичигане. Например, американское издание New York Times, написало так: "Сто дней. Это всё, что потребовалось, чтобы отделить Америку от мира".Итальянская газета Giornale добавила, что "прошло 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, опрокинув, подобно циклону, мировой порядок".Старший научный сотрудник Центра геополитических исследований, британский и латвийский военный деятель Янис Кажоциньш в интервью LSM.lv отметил, что первые 100 дней Трампа на посту президента США были хаотичными, поскольку очень трудно понять, что он хочет делать. "Трамп уже с самого начала президентства понял, что, если не действовать быстро и радикально, то "государственный аппарат", который пытается балансировать власть президента, то есть Конгресс и суды, может ему противостоять. И поэтому он начал с настоящего шока и пытается делать то, что обещал избирателям", - сказал Кажоциньш, подчеркнув, что в основе решений и действий президента США, скорее всего, лежит стратегия, однако геополитика - это не рынок недвижимости, и "в эти 100 дней президентства всё четче видно, что лояльность в администрации Трампа является более важным качеством, чем компетентность".Еще более резкой получилась статья Майкла Хирша в американском журнале Foreign Policy, где он написал, что Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства."Ещё никто никогда не видел, чтобы потенциально "сильный лидер" продемонстрировал столь беспрецедентную слабость - и всего за 100 дней. Будь то нацбезопасность или экономика, Трамп в короткий срок сделал многое для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от доминирующего влияния США в мире, особенно в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Лучшее тому подтверждение - одновременное падение акций, облигаций и курса доллара (что случается крайне редко), указывающее на массовый отток инвестиций. Это полная противоположность тому, что обещал Трамп, а именно от нового "золотого века Америки" (как он заявил в инаугурационной речи), когда инвестиции потекут в страну рекой, а "государство вновь расцветет и заслужит уважение во всем мире", - говорится в материале Хирша.Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру высказал и кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов. Он отметил, что обещанное прекращение войны за один день - не самый большой прокол Трампа, ведь украинская песенка американцам давно приелась, и они не очень-то на нее реагируют.При этом американский Washington Post не был столь резок. В статье этого издания сказано так: "Внутри Белого дома все согласны с тем, что Трамп заложил основу для масштабных и далеко идущих перемен, которые изменят федеральное правительство и американское общество".А вот бывший кандидат в сенат США и президент организации "Ларуш" Диана Саре, комментируя тему в интервью "Известиям, наоборот, высоко оценила работу Трампа. Она отметила, что основное достижение Трампа в первые 100 дней - попытка восстановить нормальные дипломатические отношения между США и Россией.Она добавила, что очень трудно понять, о чем думает Трамп, если смотреть на то, что он публикует в своей социальной сети Truth Social, однако президент и не должен вести дипломатию подобным образом. Его присутствие в интернете лишь показывает открытость Трампа, но "возможно, он что-то скрывает".Интересно, что еще в 2018 году Владимир Жириновский предсказал возобновление диалога России и США, отметив, что Путин и Трамп встретятся и у них будет возможность договориться."О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.Другие события дня - в материале Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа.

https://ukraina.ru/20250407/1062329141.html

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