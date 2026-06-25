https://ukraina.ru/20260625/glava-evrokomissii-v-tsentre-skandala-karasv-o-tom-kak-meloni-slivaet-ursulu-fon-der-lyayen-1080638127.html
Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен - 25.06.2026 Украина.ру
Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в центре скандала из-за своей тайной переписки с Владимиром Зеленским. В отношении неё начато расследование, пишет... Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T15:56
2026-06-25T15:56
2026-06-25T15:56
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в центре скандала из-за своей тайной переписки с Владимиром Зеленским. В отношении неё начато расследование, пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на письмо, направленное в Еврокомиссию.По информации СМИ, в том же секретном чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Но если переписка частная, как в Европе могут принудить раскрыть её содержание? Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии Украина.ру объяснил, что речь здесь идёт об и так подорванном авторитете Урсулы фон дер Ляйен.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в центре скандала из-за своей тайной переписки с Владимиром Зеленским. В отношении неё начато расследование, пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на письмо, направленное в Еврокомиссию.
По информации СМИ, в том же секретном чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Но если переписка частная, как в Европе могут принудить раскрыть её содержание? Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии Украина.ру объяснил, что речь здесь идёт об и так подорванном авторитете Урсулы фон дер Ляйен.