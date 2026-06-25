Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен - 25.06.2026 Украина.ру
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Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен - 25.06.2026 Украина.ру
Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в центре скандала из-за своей тайной переписки с Владимиром Зеленским. В отношении неё начато расследование, пишет... Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T15:56
2026-06-25T15:56
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в центре скандала из-за своей тайной переписки с Владимиром Зеленским. В отношении неё начато расследование, пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на письмо, направленное в Еврокомиссию.По информации СМИ, в том же секретном чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Но если переписка частная, как в Европе могут принудить раскрыть её содержание? Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии Украина.ру объяснил, что речь здесь идёт об и так подорванном авторитете Урсулы фон дер Ляйен.
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видео, франция, германия, италия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, украина.ру, видео
Видео, Франция, Германия, Италия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Украина.ру

Глава Еврокомиссии в центре скандала: Карасёв о том, как Мелони "сливает" Урсулу фон дер Ляйен

15:56 25.06.2026
 
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в центре скандала из-за своей тайной переписки с Владимиром Зеленским. В отношении неё начато расследование, пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на письмо, направленное в Еврокомиссию.
По информации СМИ, в том же секретном чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Но если переписка частная, как в Европе могут принудить раскрыть её содержание? Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии Украина.ру объяснил, что речь здесь идёт об и так подорванном авторитете Урсулы фон дер Ляйен.
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