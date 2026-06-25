https://ukraina.ru/20260625/istorik-ivan-kripyakevich-ot-frantsa-iosifa-do-leonida-ilicha--bez-tyurmy-i-paralicha-1080617609.html

Историк Иван Крипьякевич: от Франца Иосифа до Леонида Ильича – без тюрьмы и паралича

Историк Иван Крипьякевич: от Франца Иосифа до Леонида Ильича – без тюрьмы и паралича - 25.06.2026 Украина.ру

Историк Иван Крипьякевич: от Франца Иосифа до Леонида Ильича – без тюрьмы и паралича

25 июня 1886 года родился историк Иван Крипьякевич. Он был своим для Австро-Венгрии, Польши и СССР, и даже для нацистской оккупационной администрации. В независимой Украине он считается одним из основоположников исторической науки

2026-06-25T16:00

2026-06-25T16:00

2026-06-25T16:00

история

история

история украины

история ссср

западная украина

историк

львов

украина

австро-венгрия

михаил грушевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080638611_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4acb7f16973981bc73dfe49149e40491.jpg

Потомственный греко-католический священник Пётр Франц Крипьякевич ненавидел Россию из-за того, что в 1875 году там была окончательно ликвидирована униатская церковь, после чего Крипьякевич перебрался с родной Холмщины во Львов. Крипьякевич вовсе не бедствовал: он получил должность администратора прихода Святых Петра и Павла УГКЦ на улице Лычаковской, работал как теолог (позже защитил докторскую диссертацию в Вене), писал в церковные и светские журналы, преподавал, и смог дать двум своим сыновьям хорошее образование.При этом, как вспоминал Иван Крипьякевич, в семье говорили на польском языке, потому что отец "больше заботился о нашем религиозном мировоззрении". "В Гнилицах (ныне Тернопольская область – Авт.) научился я руському языку от моих ровесников, сельских детей, в основном от Якова Зайца, сына тамошнего дьякона, а искусству читать и писать – от русина-учителя, дьякона Дмитрия Пичута".Пётр Крипяькевич был приходским священником в Гнилицах в 1891-95 годах, после чего получил должность преподавателя греко-католического богословия в одной из гимназий Львова с польским языком преподавания. Естественно, что Иван Крипьякевич в 1896-м стал учеником именно этой гимназии, и с отличием окончил её в 1904 году. Большинство преподавателей гимназии были польскими шовинистами, и постоянно доказывали ученикам-русинам, что те принадлежат к отсталому и неполноценному народу. Неудивительно, что Иван Крипьякевич стал украинским националистом:"Хотя я воспитан наполовину по-польски и в польской школе, хочу служить всеми силами Украине. (…) Хотел бы, чтобы наша Русь-Украина стала высшим из всех народов, чтобы вознеслась над другими собственными силами".По окончании гимназии Иван Крипьякевич поступил на философский факультет Львовского университета. К тому времени юноша уже несколько лет был завсегдатаем библиотеки Научного товарищества имени Шевченко во Львове (НТШ), переписывался с Михаилом Грушевским, а летом 1904-го и лично познакомился с историком на курсах украиноведения. Крипьякевич стал одним из любимых учеников Грушевского.Одновременно с обучением и исследовательской работой, Иван Крипьякевич стал активистом организации украинских студентов "Академическая община", а позже и секретарём "Организации университетских дел", которая боролась за употребление украинского языка во Львовском университете. В 1906-м Крипьякевич дотошно фиксировал в протоколах предложения членов организации относительно форм этой борьбы, которые особо не отличаются от использованных уже в XXI веке в ходе различных украинских "майданов": "стянуть студентов из провинции"; "выбрать постоянную террористическую команду, первый ряд наступающих пусть бросает песок"; "бить оконные стёкла"; "Вахнянин советует взять песок, перемешанный с солью и перцем; Головко протестует против яиц; Бажалук советует купить бензин".23 января 1907 года несколько десятков украинских студентов, среди которых был и Крипьякевич, избили секретаря Львовского университета Алоиза Виняжа и захватили первый этаж, где создали пять баррикад, уничтожили 20 портретов ректоров университета, повредили большой зал заседаний, разбили окна, бюсты и портреты австрийских императоров и польских деятелей, из окна вывесили жёлто-голубой флаг. Полиция их разогнала, но после допросов и составления протоколов всех отпустили по домам.Лишь 1 февраля 1907-го по команде императорского наместника Галичины графа Потоцкого нескольких бунтовщиков, в том числе Крипьякевича, арестовали, и передали дело в суд. Их обвинили в нарушении общественного порядка (хотя предварительно инкриминировали терроризм). Студенты начали голодовку, которая продолжалась четыре дня, всё это время либеральные газеты Австро-Венгрии и Европы захлёбывались от обвинений в адрес австрийского правительства. В итоге всех отпустили на свободу без обвинений и даже порицаний на уровне университета.Стоит отметить, что больше Крипьякевич за решётку не попадал ни при одной власти. По совету Грушевского он примкнул к умеренному студенчеству, и всю свою энергию направил на просветительскую работу, тесно сотрудничая с обществом "Просвіта", которое поддерживали власти. А следствием работы на самого Грушевского стал археографический труд Крипьякевича "Материалы к истории украинского казачества" (1908), который вошёл в 8-й том фундаментальной серии Грушевского "Источники к истории Украины-Руси".В 1909-10 годах Иван Крипьякевич преподавал историю в украинских гимназиях в Рогатыне и Буске (ныне Львовская область), а в 1911-м он защитил во Львовском университете докторскую диссертацию "Казачество и вольности Батория" (польский король Стефан Баторий назначил первого официального гетмана Войска Запорожского). После этого Крипьякевич стал действительным членом НТШ, в 1912-14 годах преподавал историю в Академической гимназии во Львове, писал в периодические издания, в том числе в "Литературно-научный вестник", редактировал журнал "Иллюстрированная Украина" (1913-1914). В этот период историк издал первый том своих "Исследований государства Богдана Хмельницкого", работу над которыми он продолжал до начала 1930-х.Когда началась Первая мировая война, Иван Крипьякевич избежал мобилизации из-за плохого зрения. Однако украинские учебные заведения во Львове были закрыты – сначала русской администрацией, а потом и вернувшейся австрийской. Историк перебивался случайными журналистскими заработками. В этот период он написал позже ставшую легендарной книгу "История Украины", в которой события заканчиваются 29 апреля 1918 года – избранием Павла Скоропадского гетманом Украины. Впервые книга была издана в Вене летом того же года.В августе 1918 года Ивана Крипьякевича пригласили на должность приват-доцента созданного Скоропадским университета в Каменец-Подольском. Но по приезду в этот город историк заболел тифом. Он провалялся в больнице почти год, так и не приступив к работе, и осенью 1919 года вернулся во Львов, ставший частью Польши.Там Крипьякевич совместно с рядом деятелей НТШ инициировал создание тайного Украинского университета. Он действовал в 1921-25 годах, одно время Крипьякевич даже был секретарём Сената этого учебного заведения. Когда после арестов студентов и преподавателей университет закрыли, Крипьякевич без проблем получил работу преподавателя в одной из гимназий Львова."В так называемой политике переживаем внутренний кризис, – смотрю на него с тревогой, потому что трудно угадать, получится ли из него что-то лучше, чем было до сих пор. Я некоторое время был при политико-организационной работе, теперь вместе с кружком товарищей вышли мы из этой бесплодной "политики" и возвращаемся к культурному труду. Вы были правы, когда говорили, что нужен теперь момент некоторой политической пассивности, чтобы взяться за создание культурных ценностей, – к этому мы и возвращаемся…" – писал он в этот период историку Степану Томашевскому, председателю НТШ в 1913-15 годах.В 1928 году Крипьякевич по приглашению Грушевского посетил Харьков, прочитал в Академии наук реферат о государстве Богдана Хмельницкого, но предложение поработать в УССР отклонил. В 1929-34 годах историк преподавал историю в гимназии города Жовква (Львовская область), а в 1934-39 – историю Украины во Львовской Богословской академии УГКЦ. В этот период он издал до сих пор интересные "Исторические прогулки по Львову" (1932), "Историю украинского войска" (1936) и "Историю украинской культуры" (1937).С присоединением Западной Украины к СССР никаких проблем у Крипьякевича не возникло, в октябре 1939-го он стал профессором, заведующим кафедры истории Украины во Львовском университете. Когда же власть снова сменилась, историк перешёл на работу в "Украинское издательство", созданное нацистскими оккупантами. Возглавлял его коллаборационист Владимир Кубийович, один из инициаторов создания дивизии СС "Галичина", но после возвращения Советской власти Крипьякевича не преследовали.В 1946-48 годах он был старшим научным сотрудником Института истории Академии наук УССР в Киеве, после чего вернулся во Львов. Тут он работал в Институте общественных наук АН, сначала начальником отдела, а с 1953 года – директором этого института, созданного на базе НТШ. Научной карьере Крипьякевича не помешал и тот факт, что в 1949 году в издательстве НТШ в Мюнхене была выпущена его "История Украины". Переизданная во Львове в 1990-м она стала бестселлером.В 1954 году, когда отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией, ко двору пришлось исследование Крипьякевича о Богдане Хмельницком. Его научно-популярная версия была издана отдельной книгой. В 1958 году он стал действительным членом Академии наук УССР, а в 1961-м – заслуженным деятелем науки и искусств республики.Под конец жизни Крипьякевич отлично сработался с новым лидером Советской Украины Петром Шелестом, который поддерживал "национально сознательную интеллигенцию". К примеру, в 1966 году Крипьякевич опубликовал в "Украинском историческом журнале" статью под заголовком "К вопросу о национальном самосознании украинского народа в конце XVI – начале XVII века" (хотя в тот период самого понятия "украинский народ" не существовало).Академик Иван Крипьякевич умер в 1967 году и похоронен в номенклатурной части Лычаковского кладбища во Львове. Памятник на его могиле – стела с фигурой древнерусского воина со щитом в стилизованных воротах города, хотя сам учёный всё же больше известен исследованиями казачества.В 1993 году Институт общественных наук АН УССР был переименован в Институт украиноведения имени И. Крипьякевича, а в 2017 году во Львовской национальной научной библиотеке Украины открыли мемориальный музей Крипьякевича. Учёный наряду с Грушевским считается одним из основоположников украинской исторической науки.Биография Ивана Крипьякевича совершенно уникальна для историка, который смог остаться своим для различных властей с минимальным уровнем конъюнктурности в научных трудах. При этом его никогда не обвиняли в сотрудничестве с какими-либо спецслужбами, предательстве идеалов или друзей. Видимо, ему просто благоволила муза истории Клио...

https://ukraina.ru/20211014/1032459840.html

https://ukraina.ru/20251223/nauchnoe-obschestvo-imeni-shevchenko-ukrainskaya-akademiya-sozdannaya-na-galichine-za-dengi-iz-malorossii-1073279973.html

https://ukraina.ru/20250214/1043522068.html

западная украина

львов

украина

австро-венгрия

усср

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, западная украина, историк, львов, украина, австро-венгрия, михаил грушевский, богдан хмельницкий, угкц, усср, польша, наука