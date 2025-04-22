Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph - 22.04.2025 Украина.ру
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Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph
Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph - 22.04.2025 Украина.ру
Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph
Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph
2025-04-22T13:33
2025-04-22T13:33
новости
украина
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В материале отметили, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине. Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами. К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому из-за "острой нехватки" солдат на фронте.Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Подробнее о проблемах НАТО - в материале Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киселев, россия, киев, нато
Новости, Украина, Киселев, Россия, Киев, НАТО

Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph

13:33 22.04.2025
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph
В материале отметили, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине.
Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами.
К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому из-за "острой нехватки" солдат на фронте.
"Украинские войска уступают русским в оружии и зачастую в количестве личного состава в соотношении три к одному", - подчеркивает газета.
Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Подробнее о проблемах НАТО - в материале Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв на сайте Украина.ру.
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