https://ukraina.ru/20250422/ukraina-stala-poligonom-dlya-podgotovki-nato-k-voyne-s-rossiey---telegraph-1062675767.html

Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph

Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph - 22.04.2025 Украина.ру

Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph

Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph

2025-04-22T13:33

2025-04-22T13:33

2025-04-22T13:33

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В материале отметили, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине. Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами. К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому из-за "острой нехватки" солдат на фронте.Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Подробнее о проблемах НАТО - в материале Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв на сайте Украина.ру.

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