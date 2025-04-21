Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв - 21.04.2025 Украина.ру
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Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв
Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв - 21.04.2025 Украина.ру
Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия захватывает украинские опорные пункты, как... Украина.ру, 21.04.2025
2025-04-21T13:46
2025-04-21T13:46
видео
россия
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вооруженные силы украины
потери всу
украина-нато
военная помощь
сво
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия захватывает украинские опорные пункты, как боевики НАТО и ВСУ готовятся к весенне-летней кампании и объяснил, что нужно для управления дронами с расстояния в тысячи километров. 00:28 – Боевая ситуация в ЛНР; 06:38 – Как ВС РФ захватывают вражеские опорники? 08:16 – Управление дронами на расстоянии сотен километров от фронта и другие новые технологии на службе ВС РФ; 17:12 – Подготовка ВСУ и НАТО к весенне-летней кампании; 25:54 – Мораторий на удары по энергетике; *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ. ТГ-канал Виталия Киселёва: https://t.me/kommunist
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видео, россия, лнр, нато, вооруженные силы украины, потери всу, украина-нато, военная помощь, сво, прогнозы сво, завершение сво, новости сво россия, мораторий, переговоры, дроны, беспилотники, иг, видео
Видео, Россия, ЛНР, НАТО, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, Украина-НАТО, военная помощь, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, новости СВО Россия, мораторий, переговоры, дроны, беспилотники, ИГ

Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв

13:46 21.04.2025
 
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия захватывает украинские опорные пункты, как боевики НАТО и ВСУ готовятся к весенне-летней кампании и объяснил, что нужно для управления дронами с расстояния в тысячи километров.
00:28 – Боевая ситуация в ЛНР;
06:38 – Как ВС РФ захватывают вражеские опорники?
08:16 – Управление дронами на расстоянии сотен километров от фронта и другие новые технологии на службе ВС РФ;
17:12 – Подготовка ВСУ и НАТО к весенне-летней кампании;
25:54 – Мораторий на удары по энергетике;
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
ТГ-канал Виталия Киселёва: https://t.me/kommunist
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