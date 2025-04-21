https://ukraina.ru/20250421/kakie-poteri-voznikli-u-nato-esch-do-vstupleniya-v-voynu-s-rossiey--kiselv-1062650199.html

Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв

Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв - 21.04.2025 Украина.ру

Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв

Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия захватывает украинские опорные пункты, как... Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T13:46

2025-04-21T13:46

2025-04-21T13:46

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россия

лнр

нато

вооруженные силы украины

потери всу

украина-нато

военная помощь

сво

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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия захватывает украинские опорные пункты, как боевики НАТО и ВСУ готовятся к весенне-летней кампании и объяснил, что нужно для управления дронами с расстояния в тысячи километров. 00:28 – Боевая ситуация в ЛНР; 06:38 – Как ВС РФ захватывают вражеские опорники? 08:16 – Управление дронами на расстоянии сотен километров от фронта и другие новые технологии на службе ВС РФ; 17:12 – Подготовка ВСУ и НАТО к весенне-летней кампании; 25:54 – Мораторий на удары по энергетике; *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ. ТГ-канал Виталия Киселёва: https://t.me/kommunist

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