https://ukraina.ru/20250421/patriarkh-serbskiy-s-patriarkhom-moskovskim-i-vseya-rusi-sosluzhit-liturgiyu-v-troitse-sergievoy-lavre-1062651956.html

Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре

Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре - 21.04.2025 Украина.ру

Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре

Патриарх Сербский Порфирий с церковной делегацией отправляется в Москву для участия в торжественном богослужении с главой русской Православной Церкви. Об этом 21 апреля сообщила Сербская Православная Церковь.

2025-04-21T14:38

2025-04-21T14:38

2025-04-21T14:40

новости

москва

россия

патриарх кирилл

рпц

сербия

православие

пасха

религия

славяне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062651645_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_b609887ba406be9d22500c26cba42e17.jpg

Делегация СПЦ пробудет в России первую пасхальную неделю – Светлую седмицу, сказано в официальном сообщении."Отвечая на братолюбивый призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси господина Кирилла, Святейший Патриарх Сербский Порфирий с членами священнической свиты, состоящей из Его Высокопреосвященства митрополита Бачского господина Иринея и нескольких священнослужителей и служителей нашей Церкви, отправятся сегодня в Москву, где они пробудут Светлую седмицу", - сказано в публикации на сайте СПЦ.По этому случаю главе Сербской Православной Церкви будет вручен диплом почетного доктора богословских наук (honoris causa). Решение об этом принято учёной коллегией Московской духовной академии. Тамим образом в РПЦ отметят научный и просветительский вклад Патриарха Сербского в развитие богословской науки и укрепление связей между двумя братскими церквами.Ранее, 20 апреля 2025 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Также в богослужении участвовали представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Ремезианский Стефан (Сербская Православная Церковь); архимандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров), (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке), сообщили в пресс-службе РПЦ.Автор издания Украина.ру Татьяна Стояновичрассмотрела проблему православных на постсоветском пространстве в публикации Гонения на РПЦ в Молдавии. Власти лишают молдавских верующих Благодатного огня

москва

россия

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, патриарх кирилл, рпц, сербия, православие, пасха, религия, славяне, русская традиция, русский мир