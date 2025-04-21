Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре - 21.04.2025 Украина.ру
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Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре
Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре - 21.04.2025 Украина.ру
Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре
Патриарх Сербский Порфирий с церковной делегацией отправляется в Москву для участия в торжественном богослужении с главой русской Православной Церкви. Об этом 21 апреля сообщила Сербская Православная Церковь.
2025-04-21T14:38
2025-04-21T14:40
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Делегация СПЦ пробудет в России первую пасхальную неделю – Светлую седмицу, сказано в официальном сообщении."Отвечая на братолюбивый призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси господина Кирилла, Святейший Патриарх Сербский Порфирий с членами священнической свиты, состоящей из Его Высокопреосвященства митрополита Бачского господина Иринея и нескольких священнослужителей и служителей нашей Церкви, отправятся сегодня в Москву, где они пробудут Светлую седмицу", - сказано в публикации на сайте СПЦ.По этому случаю главе Сербской Православной Церкви будет вручен диплом почетного доктора богословских наук (honoris causa). Решение об этом принято учёной коллегией Московской духовной академии. Тамим образом в РПЦ отметят научный и просветительский вклад Патриарха Сербского в развитие богословской науки и укрепление связей между двумя братскими церквами.Ранее, 20 апреля 2025 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Также в богослужении участвовали представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Ремезианский Стефан (Сербская Православная Церковь); архимандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров), (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке), сообщили в пресс-службе РПЦ.Автор издания Украина.ру Татьяна Стояновичрассмотрела проблему православных на постсоветском пространстве в публикации Гонения на РПЦ в Молдавии. Власти лишают молдавских верующих Благодатного огня
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новости, москва, россия, патриарх кирилл, рпц, сербия, православие, пасха, религия, славяне, русская традиция, русский мир
Новости, Москва, Россия, Патриарх Кирилл, РПЦ, Сербия, Православие, Пасха, Религия, славяне, русская традиция, Русский мир

Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре

14:38 21.04.2025 (обновлено: 14:40 21.04.2025)
 
Патриарх Сербский Порфирий и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Сербский Порфирий и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Патриарх Сербский Порфирий с церковной делегацией отправляется в Москву для участия в торжественном богослужении с главой русской Православной Церкви. Об этом 21 апреля сообщила Сербская Православная Церковь.
Делегация СПЦ пробудет в России первую пасхальную неделю – Светлую седмицу, сказано в официальном сообщении.
"Отвечая на братолюбивый призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси господина Кирилла, Святейший Патриарх Сербский Порфирий с членами священнической свиты, состоящей из Его Высокопреосвященства митрополита Бачского господина Иринея и нескольких священнослужителей и служителей нашей Церкви, отправятся сегодня в Москву, где они пробудут Светлую седмицу", - сказано в публикации на сайте СПЦ.
По этому случаю главе Сербской Православной Церкви будет вручен диплом почетного доктора богословских наук (honoris causa). Решение об этом принято учёной коллегией Московской духовной академии. Тамим образом в РПЦ отметят научный и просветительский вклад Патриарха Сербского в развитие богословской науки и укрепление связей между двумя братскими церквами.
"Два Патриарха совершат Божественную литургию 25 апреля 2025 года в Свято-Успенском храме Троице-Сергиевой Лавры. Его Святейшество г-н Порфирий вместе с делегацией Сербского Патриархата в Страстную неделю посетит Подворье Сербской Православной Церкви, а также монастыри и другие великие святыни столицы Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении СПЦ.
Ранее, 20 апреля 2025 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Также в богослужении участвовали представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Ремезианский Стефан (Сербская Православная Церковь); архимандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров), (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке), сообщили в пресс-службе РПЦ.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стояновичрассмотрела проблему православных на постсоветском пространстве в публикации Гонения на РПЦ в Молдавии. Власти лишают молдавских верующих Благодатного огня
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