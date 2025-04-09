Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски - 09.04.2025 Украина.ру
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Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски - 09.04.2025 Украина.ру
Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
Украина продолжает удивлять своим специфическим пониманием свободы совести. Если захваты храмов раскольниками там уже в порядке вещей, то рок-концерты в церквях и прочие кощунства пока еще в диковинку, но такими темпами это тоже быстро станет обыденностью
2025-04-09T13:03
2025-04-09T13:03
эксклюзив
украина
черновицкая область
европа
владимир зеленский
упц
пцу
львов
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Полиция не при делахНачнем с захватов храмов. В последние дни представители неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) активизировали свои усилия по захвату чужого имущества.Один из эпизодов имел место 8 апреля в Киевской области, а именно в селе Светильня Бориспольского района. Как водится, захватчики действовали под покровом темноты. Неизвестные срезали болгаркой замки Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заняли помещения.Примечательно, что на опубликованных в соцсетях видео у церкви можно заметить патрульный автомобиль полиции, однако сотрудники правоохранительных органов наблюдали со стороны и не вмешивались в происходящее, что нельзя трактовать иначе, как попустительство государства незаконным действиям неизвестных.Впрочем, примерный состав этих самых неизвестных вычислить несложно. Как правило, это местные немногочисленные сторонники и "служители" ПЦУ, действующие при поддержке националистов, "ветеранов" боевых действий и прочей шушеры, которая готова на любую подработку, лишь бы хорошо платили.В ряде случаев захвату храмов предшествуют попытки придать этому псевдозаконное оформление. Такую ситуацию можно наблюдать в поселке Глыбокая Черновицкой области. Накануне стало известно, что там готовится захват Покровского храма УПЦ. Того самого, чья община несколько месяцев назад записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой о защите.В середине февраля община храма провела собрание, на котором более 930 человек высказались за то, чтобы остаться в составе УПЦ. Вскоре сторонники ПЦУ провели альтернативное собрание, на котором присутствовала массовка, не имеющая отношения к этому храму. Вместе они "проголосовали" за переход к раскольникам. Это незаконное собрание проходило под охранной, которая не пустила прихожан храма на это мероприятие.Кое-где паства УПЦ предпринимает активные действия и не ждет, когда их храмы начнут захватывать. В той же Черновицкой области поздно вечером 8 апреля в городе Сторожинец к храму святых Архангелов Гавриила и Михаила УПЦ вышли около 500 верующих, которые заявили, что не позволят захватить их церковь.В некоторых случаях физическое сопротивление дает эффект. Еще один случай на Буковине – в ночь на 9 апреля злоумышленники взломали двери Николаевского храма канонической церкви в селе Верхние Становцы. Боевики проникли внутрь и забаррикадировались там.Присутствовавшие на месте прихожане дали отпор, в результате чего одной из женщин захватчики разбили в кровь лицо палкой. После того, как к защитникам храма пришло подкрепление, нападавшие все побросали и ретировались. Полиция, по традиции, ни во что не вмешивалась.Один львовский концерт Захватами храмов и межцерковными побоищами дело не ограничивается. Украинские власти снова и снова доказывают, что не имеют отношения не только к христианской традиции, но к общепринятым нормам морали.Как иначе расценить проведенный на днях концерт в Петропавловском соборе Украинской греко-католической церкви во Львове, который был приурочен к тому, что этот город был объявлен молодежной столицей Европы этого года.Прямо в храме были поставлены стулья перед импровизированной сценой с прожекторами и звукоусиливающей аппаратурой. Мероприятие посвятили погибшим молодым людям с Западной Украины, в основном военным-националистам. Под аккомпанемент оркестра популярные украинские музыканты исполнили свои композиции, в том числе в стиле рэп или же рок.Солист группы "Братья Гадюкины", например, исполнил хит про "хлопцев из Бандерштадта", где есть такие слова в переводе на русский: Или, например, исполнитель OTOY, который зачитал речетатив из следующего набора слов: "Такое будущее неприветливо, завтра будет еще. Звуки опасностей, снова кричит генсек. Организация Объединенных Кастраций, я ловлю флешбек".Подобные поэтические экзерсисы украинских музыкантов можно было бы оставить на их совести, это, в конце концов, дело вкуса, однако это явно не те песнопения, которые должны звучать в храме.Впрочем, этот концерт четко ложится в парадигму формирования новой гражданской религии, ее контуры все четче проступают на Украине, когда национализм, построенное на его принципах государство становятся верой, а его адепты – новыми "святыми" и "мучениками".Сами будущие страдальцы за украинскую националистическую веру чувствуют, куда ветер дует и вовсю, пусть пока и в шутку, подменяют под себя символы христианства. Так, сертифицированный Минобороны Украины центр подготовки операторов БПЛА "Крук" создал "10 заповедей FPV-оператора"."Не создай себе кумира из красивого корпуса или брендового логотипа, потому что не эстетикой уничтожается враг, а точностью" или же "Не поминай антенну всуе, но проверь ее перед каждым полетом, чтобы не оконфузиться перед братьями своими" - такой вот "креатив" родился из-под пера пиарщиков центра "Крук".Также они создали новую версию иконы одного из апостолов, над головой которого вместе с нимбом находится дрон, на глаза его надеты очки оператора беспилотника, а в руке он держит пульт управления БПЛА.Неприкрытое издевательство над христианством, осквернения храмов, богомерзкие куплеты в месте молитвы и таинств – это реалии сегодняшней Украины. И это не предел. В Европе, куда так стремится украинское государство, давно нашли еще более оригинальное применения культовым сооружениям. В Великобритании, например, в одном из англиканских соборов на днях провели шоу рестлинга. Украине под властью Владимира Зеленского есть куда расти, то есть деградировать.О том, что лучше для Украины — стать колонией или погибнуть - в материале издания Украина.ру Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны.
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Павел Котов
Павел Котов
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5
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, черновицкая область, европа, владимир зеленский, упц, пцу, львов
Эксклюзив, Украина, Черновицкая область, Европа, Владимир Зеленский, УПЦ, ПЦУ, Львов

Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски

13:03 09.04.2025
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Украина продолжает удивлять своим специфическим пониманием свободы совести. Если захваты храмов раскольниками там уже в порядке вещей, то рок-концерты в церквях и прочие кощунства пока еще в диковинку, но такими темпами это тоже быстро станет обыденностью
Полиция не при делах
Начнем с захватов храмов. В последние дни представители неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) активизировали свои усилия по захвату чужого имущества.
Один из эпизодов имел место 8 апреля в Киевской области, а именно в селе Светильня Бориспольского района. Как водится, захватчики действовали под покровом темноты. Неизвестные срезали болгаркой замки Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заняли помещения.
Примечательно, что на опубликованных в соцсетях видео у церкви можно заметить патрульный автомобиль полиции, однако сотрудники правоохранительных органов наблюдали со стороны и не вмешивались в происходящее, что нельзя трактовать иначе, как попустительство государства незаконным действиям неизвестных.
Впрочем, примерный состав этих самых неизвестных вычислить несложно. Как правило, это местные немногочисленные сторонники и "служители" ПЦУ, действующие при поддержке националистов, "ветеранов" боевых действий и прочей шушеры, которая готова на любую подработку, лишь бы хорошо платили.
В ряде случаев захвату храмов предшествуют попытки придать этому псевдозаконное оформление. Такую ситуацию можно наблюдать в поселке Глыбокая Черновицкой области. Накануне стало известно, что там готовится захват Покровского храма УПЦ. Того самого, чья община несколько месяцев назад записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой о защите.
В середине февраля община храма провела собрание, на котором более 930 человек высказались за то, чтобы остаться в составе УПЦ. Вскоре сторонники ПЦУ провели альтернативное собрание, на котором присутствовала массовка, не имеющая отношения к этому храму. Вместе они "проголосовали" за переход к раскольникам. Это незаконное собрание проходило под охранной, которая не пустила прихожан храма на это мероприятие.
Кое-где паства УПЦ предпринимает активные действия и не ждет, когда их храмы начнут захватывать. В той же Черновицкой области поздно вечером 8 апреля в городе Сторожинец к храму святых Архангелов Гавриила и Михаила УПЦ вышли около 500 верующих, которые заявили, что не позволят захватить их церковь.
9 февраля, 09:39
Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦС приходом в Белый дом новой администрации в гонимой и преследуемой на Украине канонической православной церкви (УПЦ) возникли определенные надежды. Ряд политиков из окружения Трампа ранее критиковали Киев за преследование церкви.
В некоторых случаях физическое сопротивление дает эффект. Еще один случай на Буковине – в ночь на 9 апреля злоумышленники взломали двери Николаевского храма канонической церкви в селе Верхние Становцы. Боевики проникли внутрь и забаррикадировались там.
Присутствовавшие на месте прихожане дали отпор, в результате чего одной из женщин захватчики разбили в кровь лицо палкой. После того, как к защитникам храма пришло подкрепление, нападавшие все побросали и ретировались. Полиция, по традиции, ни во что не вмешивалась.
Один львовский концерт
Захватами храмов и межцерковными побоищами дело не ограничивается. Украинские власти снова и снова доказывают, что не имеют отношения не только к христианской традиции, но к общепринятым нормам морали.
Как иначе расценить проведенный на днях концерт в Петропавловском соборе Украинской греко-католической церкви во Львове, который был приурочен к тому, что этот город был объявлен молодежной столицей Европы этого года.
Прямо в храме были поставлены стулья перед импровизированной сценой с прожекторами и звукоусиливающей аппаратурой. Мероприятие посвятили погибшим молодым людям с Западной Украины, в основном военным-националистам. Под аккомпанемент оркестра популярные украинские музыканты исполнили свои композиции, в том числе в стиле рэп или же рок.
Солист группы "Братья Гадюкины", например, исполнил хит про "хлопцев из Бандерштадта", где есть такие слова в переводе на русский:

"Папочки и мамочки кроватей много развалили, чтобы на свет божий нас принес аист" или "Львовские батяры никогда не разбирали [оскорбительное название еврея] ты или поляк, чтобы был не фраер".

Или, например, исполнитель OTOY, который зачитал речетатив из следующего набора слов:
"Такое будущее неприветливо, завтра будет еще. Звуки опасностей, снова кричит генсек. Организация Объединенных Кастраций, я ловлю флешбек".
Подобные поэтические экзерсисы украинских музыкантов можно было бы оставить на их совести, это, в конце концов, дело вкуса, однако это явно не те песнопения, которые должны звучать в храме.
Впрочем, этот концерт четко ложится в парадигму формирования новой гражданской религии, ее контуры все четче проступают на Украине, когда национализм, построенное на его принципах государство становятся верой, а его адепты – новыми "святыми" и "мучениками".
Сами будущие страдальцы за украинскую националистическую веру чувствуют, куда ветер дует и вовсю, пусть пока и в шутку, подменяют под себя символы христианства. Так, сертифицированный Минобороны Украины центр подготовки операторов БПЛА "Крук" создал "10 заповедей FPV-оператора".
"Не создай себе кумира из красивого корпуса или брендового логотипа, потому что не эстетикой уничтожается враг, а точностью" или же "Не поминай антенну всуе, но проверь ее перед каждым полетом, чтобы не оконфузиться перед братьями своими" - такой вот "креатив" родился из-под пера пиарщиков центра "Крук".
Также они создали новую версию иконы одного из апостолов, над головой которого вместе с нимбом находится дрон, на глаза его надеты очки оператора беспилотника, а в руке он держит пульт управления БПЛА.
Неприкрытое издевательство над христианством, осквернения храмов, богомерзкие куплеты в месте молитвы и таинств – это реалии сегодняшней Украины. И это не предел. В Европе, куда так стремится украинское государство, давно нашли еще более оригинальное применения культовым сооружениям. В Великобритании, например, в одном из англиканских соборов на днях провели шоу рестлинга.
Украине под властью Владимира Зеленского есть куда расти, то есть деградировать.
О том, что лучше для Украины — стать колонией или погибнуть - в материале издания Украина.ру Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны.
 
ЭксклюзивУкраинаЧерновицкая областьЕвропаВладимир ЗеленскийУПЦПЦУЛьвов
 
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