https://ukraina.ru/20250409/khloptsy-iz-bandershtadta-i-organizatsiya-obedinennykh-kastratsiy-nadrugatelstvo-po-lvovski-1062404821.html

Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски

Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски - 09.04.2025 Украина.ру

Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски

Украина продолжает удивлять своим специфическим пониманием свободы совести. Если захваты храмов раскольниками там уже в порядке вещей, то рок-концерты в церквях и прочие кощунства пока еще в диковинку, но такими темпами это тоже быстро станет обыденностью

2025-04-09T13:03

2025-04-09T13:03

2025-04-09T13:03

эксклюзив

украина

черновицкая область

европа

владимир зеленский

упц

пцу

львов

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Полиция не при делахНачнем с захватов храмов. В последние дни представители неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) активизировали свои усилия по захвату чужого имущества.Один из эпизодов имел место 8 апреля в Киевской области, а именно в селе Светильня Бориспольского района. Как водится, захватчики действовали под покровом темноты. Неизвестные срезали болгаркой замки Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заняли помещения.Примечательно, что на опубликованных в соцсетях видео у церкви можно заметить патрульный автомобиль полиции, однако сотрудники правоохранительных органов наблюдали со стороны и не вмешивались в происходящее, что нельзя трактовать иначе, как попустительство государства незаконным действиям неизвестных.Впрочем, примерный состав этих самых неизвестных вычислить несложно. Как правило, это местные немногочисленные сторонники и "служители" ПЦУ, действующие при поддержке националистов, "ветеранов" боевых действий и прочей шушеры, которая готова на любую подработку, лишь бы хорошо платили.В ряде случаев захвату храмов предшествуют попытки придать этому псевдозаконное оформление. Такую ситуацию можно наблюдать в поселке Глыбокая Черновицкой области. Накануне стало известно, что там готовится захват Покровского храма УПЦ. Того самого, чья община несколько месяцев назад записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой о защите.В середине февраля община храма провела собрание, на котором более 930 человек высказались за то, чтобы остаться в составе УПЦ. Вскоре сторонники ПЦУ провели альтернативное собрание, на котором присутствовала массовка, не имеющая отношения к этому храму. Вместе они "проголосовали" за переход к раскольникам. Это незаконное собрание проходило под охранной, которая не пустила прихожан храма на это мероприятие.Кое-где паства УПЦ предпринимает активные действия и не ждет, когда их храмы начнут захватывать. В той же Черновицкой области поздно вечером 8 апреля в городе Сторожинец к храму святых Архангелов Гавриила и Михаила УПЦ вышли около 500 верующих, которые заявили, что не позволят захватить их церковь.В некоторых случаях физическое сопротивление дает эффект. Еще один случай на Буковине – в ночь на 9 апреля злоумышленники взломали двери Николаевского храма канонической церкви в селе Верхние Становцы. Боевики проникли внутрь и забаррикадировались там.Присутствовавшие на месте прихожане дали отпор, в результате чего одной из женщин захватчики разбили в кровь лицо палкой. После того, как к защитникам храма пришло подкрепление, нападавшие все побросали и ретировались. Полиция, по традиции, ни во что не вмешивалась.Один львовский концерт Захватами храмов и межцерковными побоищами дело не ограничивается. Украинские власти снова и снова доказывают, что не имеют отношения не только к христианской традиции, но к общепринятым нормам морали.Как иначе расценить проведенный на днях концерт в Петропавловском соборе Украинской греко-католической церкви во Львове, который был приурочен к тому, что этот город был объявлен молодежной столицей Европы этого года.Прямо в храме были поставлены стулья перед импровизированной сценой с прожекторами и звукоусиливающей аппаратурой. Мероприятие посвятили погибшим молодым людям с Западной Украины, в основном военным-националистам. Под аккомпанемент оркестра популярные украинские музыканты исполнили свои композиции, в том числе в стиле рэп или же рок.Солист группы "Братья Гадюкины", например, исполнил хит про "хлопцев из Бандерштадта", где есть такие слова в переводе на русский: Или, например, исполнитель OTOY, который зачитал речетатив из следующего набора слов: "Такое будущее неприветливо, завтра будет еще. Звуки опасностей, снова кричит генсек. Организация Объединенных Кастраций, я ловлю флешбек".Подобные поэтические экзерсисы украинских музыкантов можно было бы оставить на их совести, это, в конце концов, дело вкуса, однако это явно не те песнопения, которые должны звучать в храме.Впрочем, этот концерт четко ложится в парадигму формирования новой гражданской религии, ее контуры все четче проступают на Украине, когда национализм, построенное на его принципах государство становятся верой, а его адепты – новыми "святыми" и "мучениками".Сами будущие страдальцы за украинскую националистическую веру чувствуют, куда ветер дует и вовсю, пусть пока и в шутку, подменяют под себя символы христианства. Так, сертифицированный Минобороны Украины центр подготовки операторов БПЛА "Крук" создал "10 заповедей FPV-оператора"."Не создай себе кумира из красивого корпуса или брендового логотипа, потому что не эстетикой уничтожается враг, а точностью" или же "Не поминай антенну всуе, но проверь ее перед каждым полетом, чтобы не оконфузиться перед братьями своими" - такой вот "креатив" родился из-под пера пиарщиков центра "Крук".Также они создали новую версию иконы одного из апостолов, над головой которого вместе с нимбом находится дрон, на глаза его надеты очки оператора беспилотника, а в руке он держит пульт управления БПЛА.Неприкрытое издевательство над христианством, осквернения храмов, богомерзкие куплеты в месте молитвы и таинств – это реалии сегодняшней Украины. И это не предел. В Европе, куда так стремится украинское государство, давно нашли еще более оригинальное применения культовым сооружениям. В Великобритании, например, в одном из англиканских соборов на днях провели шоу рестлинга. Украине под властью Владимира Зеленского есть куда расти, то есть деградировать.О том, что лучше для Украины — стать колонией или погибнуть - в материале издания Украина.ру Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны.

https://ukraina.ru/20250209/1060927210.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, черновицкая область, европа, владимир зеленский, упц, пцу, львов