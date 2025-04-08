Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристоф Камп
Украина обеспечивает права всех национальных меньшинств в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. Об этом 8 апреля в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
Глава МИД постсоветской республики принял новоизбранного верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа.
Сибига поздравил Кристофа Кампа с избранием на должность верховного комиссара и подчеркнул, сказано в публикации МИД Украины, что "Украина остается приверженной защите и обеспечению прав всех национальных меньшинств (сообществ) нашей страны в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами".
"Даже в сложных современных реалиях мы ценим этническое и национальное разнообразие общества и продвигаем политику, которая создает больше возможностей для самореализации национальных меньшинств. Примечательно, что и на фронте Украину защищают воины всех этнических и религиозных происхождений. Украинское разнообразие является нашей силой, а не слабостью", - заявил глава МИД Украины.
До этого были зафиксированы и представлены в том числе в ОБСЕ многочисленные факты гонений на верующих и священников Украинской Православной Церкви (УПЦ), а также факты дискриминации украинских граждан по этническому, языковому и религиозному признакам. Нарушения базовых международных обязательств официального Киева в обеспечении венгерского меньшинства на Украине постоянно подчеркивает Венгрия, блокируя поставки военной, финансовой и иной помощи киевскому режиму по линии Евросоюза.
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