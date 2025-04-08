Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине - 08.04.2025 Украина.ру
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Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине - 08.04.2025 Украина.ру
Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
Украина обеспечивает права всех национальных меньшинств в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. Об этом 8 апреля в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
2025-04-08T19:32
2025-04-08T19:32
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Глава МИД постсоветской республики принял новоизбранного верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа.Сибига поздравил Кристофа Кампа с избранием на должность верховного комиссара и подчеркнул, сказано в публикации МИД Украины, что "Украина остается приверженной защите и обеспечению прав всех национальных меньшинств (сообществ) нашей страны в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами"."Даже в сложных современных реалиях мы ценим этническое и национальное разнообразие общества и продвигаем политику, которая создает больше возможностей для самореализации национальных меньшинств. Примечательно, что и на фронте Украину защищают воины всех этнических и религиозных происхождений. Украинское разнообразие является нашей силой, а не слабостью", - заявил глава МИД Украины.До этого были зафиксированы и представлены в том числе в ОБСЕ многочисленные факты гонений на верующих и священников Украинской Православной Церкви (УПЦ), а также факты дискриминации украинских граждан по этническому, языковому и религиозному признакам. Нарушения базовых международных обязательств официального Киева в обеспечении венгерского меньшинства на Украине постоянно подчеркивает Венгрия, блокируя поставки военной, финансовой и иной помощи киевскому режиму по линии Евросоюза.Официальный Будапешт неоднократно подчёркивал неприемлемость рассмотрения вопросов членства Украины в ЕС и других международных структурах до тех пор, пока не будут восстановлены права венгров на украинской территории. Подробности в публикации Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии Москва неоднократно обращала внимание на бездействие структур ООН, ОБСЕ и других международных организаций в вопиющих ситуациях грубого, систематического и массового нарушения прав человека на Украине. Подробности в публикации Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел старые проблемы в новой публикации Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты
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новости, украина, киев, венгрия, мид, обсе, ес, международное право, международная политика, гонения, репрессии, хроника репрессий, меньшинство, нацменьшинства, русскоязычные, упц, захваты храмов, сво, религия, дезинформация
Новости, Украина, Киев, Венгрия, МИД, ОБСЕ, ЕС, международное право, Международная политика, гонения, репрессии, Хроника репрессий, меньшинство, Нацменьшинства, русскоязычные, УПЦ, захваты храмов, СВО, Религия, дезинформация

Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине

19:32 08.04.2025
 
министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристоф Камп
министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристоф Камп
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Украина обеспечивает права всех национальных меньшинств в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. Об этом 8 апреля в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
Глава МИД постсоветской республики принял новоизбранного верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа.
Сибига поздравил Кристофа Кампа с избранием на должность верховного комиссара и подчеркнул, сказано в публикации МИД Украины, что "Украина остается приверженной защите и обеспечению прав всех национальных меньшинств (сообществ) нашей страны в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами".
"Даже в сложных современных реалиях мы ценим этническое и национальное разнообразие общества и продвигаем политику, которая создает больше возможностей для самореализации национальных меньшинств. Примечательно, что и на фронте Украину защищают воины всех этнических и религиозных происхождений. Украинское разнообразие является нашей силой, а не слабостью", - заявил глава МИД Украины.
До этого были зафиксированы и представлены в том числе в ОБСЕ многочисленные факты гонений на верующих и священников Украинской Православной Церкви (УПЦ), а также факты дискриминации украинских граждан по этническому, языковому и религиозному признакам. Нарушения базовых международных обязательств официального Киева в обеспечении венгерского меньшинства на Украине постоянно подчеркивает Венгрия, блокируя поставки военной, финансовой и иной помощи киевскому режиму по линии Евросоюза.
Официальный Будапешт неоднократно подчёркивал неприемлемость рассмотрения вопросов членства Украины в ЕС и других международных структурах до тех пор, пока не будут восстановлены права венгров на украинской территории. Подробности в публикации Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии
Москва неоднократно обращала внимание на бездействие структур ООН, ОБСЕ и других международных организаций в вопиющих ситуациях грубого, систематического и массового нарушения прав человека на Украине. Подробности в публикации Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел старые проблемы в новой публикации Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты
 
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