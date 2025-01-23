https://ukraina.ru/20250123/1060504719.html

Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы

Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы - 23.01.2025 Украина.ру

Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы

В четверг, 23 января, министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о наращивании Америкой добычи ресурсов.

2025-01-23T17:13

2025-01-23T17:13

2025-01-23T17:13

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Комментируя это намерение нового хозяина Белого дома, Пури пообещал, что власти страны увеличат объемы закупки нефти и газа у США, вытеснив тем самым со своего рынка российские энергоресурсы.Всего Индия закупает 4,8 млн баррелей нефти в сутки, из которых 1,8 млн – российское черное золото. Терять такие объемы местные компании не хотят, потому что получают серьезную маржу за счет перепродажи российской нефти, которую покупают у поставщиков из РФ с дисконтом. С другой стороны, не выгоден отказ Нью-Дели от российских ресурсов и Европе, ведь пользуясь услугами Индии, ЕС делал вид, что действительно отказался от нефти из России.Почему же Хардип Сингх Пури сделал реверанс в сторону Трампа, и как это отразится на России и ее отношениях с Индией, в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий "Сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии", сотрудник подразделения "Центр Индоокеанского региона" ИМЭМО РАН Пётр Топычканов.– Петр Владимирович, министр нефти Индии сказал, что его страна в нефтяном вопросе развернется от России в сторону США. Зная историю Индии, он не сказал ничего неожиданного. Однако все ли так очевидно, как кажется?– Можно сказать, что диверсификация (стратегия, при которой ресурсы вкладывают в несколько источников прибыли одновременно. – Ред.) для Индии – священное слово. Дели поступает так во всех областях: военно-промышленной, технологической, а также военной и энергетической. Правда, не все получается. В частности, в области мирного атома у Индии сейчас только один масштабный действующий – с Россией. Это атомная электростанция Куданкулам в штате Тамилнад.При этом с самого начала работы в этом направлении Индия сотрудничала и с Соединенными Штатами, и с Францией, то есть с теми, кто мог построить что-то подобное. Рынок живет по своим правилам, тем более в Индии, где рыночная экономика и роль государства ограничена. Даже в стратегических областях значительную роль играют частные компании и большие корпорации.В условиях рынка компании из США и Франции так и не смогли выйти на атомное взаимодействие с Индией, хотя для них уже и площадки были подготовлены. Поэтому Россия остается единственным и главным партнером Индии в области мирного атома.– С нефтью ситуация другая?– Когда Индия стала закупать российскую нефть, это, конечно, было удивительной историей для многих наблюдателей. Но одновременно мы понимали, что такого рода поставки уязвимы. В том смысле, что сегодня страна закупает у нас большие объемы, выстроена работа, налажен поток танкеров... А завтра – ничего не закупает.До пика в этом сотрудничестве наших стран в области нефти, главные поставщики Индии находились на Ближнем Востоке, это была легкая нефть. Интерес к российскому ресурсу был подкреплен с одной стороны хорошей скидкой, с другой – Индия за счет этого получала выход на энергетические рынки Европы в совершенно новом качестве. Она становилась поставщиком продуктов нефтяной промышленности и энергии. То есть получала ресурсы, перерабатывала, и уже готовый продукт поставляла своим покупателям по нормальным рыночным ценам.И эта схема работала, потому что индийские власти сумели убедить и европейцев, и Соединенные Штаты в том, что они делают благое дело, что эти поставки не нужно блокировать. Для Европы это стало выходом из глубокой кризисной ситуации, которая неминуемо произошла бы после того, как ЕС отказался от российской нефти.– Тогда зачем сейчас министр нефти Индии делает такое заявление?– В нынешнем контексте мы, конечно, понимаем, что смена администрации Белого дома означает, что всем странам нужно как-то договариваться с новыми лицами, пытаться вписаться в еще не вполне сформулированную политику Дональда Трампа и его коллег. Индийцы тут хороши тем, что они очень умело торгуются и умеют выторговать хорошие условия.Поэтому то, что они сейчас говорят, не значит, что они отказываются уже завтра или послезавтра. Они хотят защитить свои интересы и защитить те позиции, которые уже завоевали на европейских рынках. Защитить от возможных санкций, которые очень любит вводить Дональд Трамп, или от других каких-либо ограничений.В то же время слова индийского министра нефти – констатация факта, что форма сотрудничества, которая сложилась у них с России, не вечная. И возможно, что в будущем Индия откажется от нее. – Какими могут быть последствия для России?– Стоит ли нам хвататься за голову? Я думаю, что в российские нефтяные компании изначально четко понимали, что данная форма сотрудничества с Индией уязвима, нестабильна и что она работала, скажем так, в неком бета-режиме.Вместе с тем, у наших компаний сложились хорошие контакты в рамках этого сотрудничества. Они стали понимать друг друга, стали говорить, обмениваться опытом. И эта форма сотрудничества логично приведет к тому, что, если Индия и откажется от поставок сырой нефти из России, это ни в коем случае не будет означать, что Индия откажется от сотрудничества в области нефти и газа в целом.– Правильно ли я поняла, что Индия продолжит свою любимую диверсификацию, то есть попытки усидеть на всех стульях разом? Или их интересует какой-то конкретный "стул"?– Я вам к этому добавлю еще одну важную деталь. Индийцы сотрудничают с Россией не только потому, что они покупали нефть по хорошей скидке и потому, что они использовали наши нефтепродукты как инструмент повышения своего собственного влияния на Запад. Есть еще одна причина, имя ей – Китай. Индийцы понимают, что если они ограничат сотрудничество с Россией, допустим, в области нефти, то наверняка эта нефть пойдет в Китай. В их логике это будет означать, что Россия будет еще более зависима от китайского партнера.В Индии на это смотрят с очень большой тревогой. И на всех встречах – научных и экспертных – они поднимают этот вопрос. Именно поэтому, несмотря на все трудности, несмотря на все давление, которое идет со стороны Запада, Европы, Соединенных Штатов, они заинтересованы сохранять проекты в области военно-технического сотрудничества. Таким образом они хотят нивелировать китайский риск. Может быть, они преувеличивают этот риск, но видят его именно так: Россия может полностью упасть в объятия Китая.– Последний вопрос, как раз о треугольнике Россия-Китай-Индия. Не получается ли так, что, вновь пришедший в Белый дом Трамп предпринимает попытки с помощью Индии оторвать Россию от Китая?– Это глобальный вопрос, и я бы воздержался от прогнозов. Однако вот что хочу отметить: я бы не следовал тем заявлениям, которые делают наши индийские друзья о том, что Россия падает в объятия Китая. У Москвы и Пекина отношения партнерские, но мы не союзники, у нас нет такого договора и мы не образуем какой-либо блок.Мы остаемся партнерами. И я думаю, что если спросить наших руководителей, китайских руководителей, они ответят, что, конечно, приоритет – это наши национальные интересы. И последние годы наглядно показали, что, как бы ни складывались дружеские отношения с тем или другим государством, западным или восточным, если выстраивать слишком близкие зависимые отношения в ущерб собственной повестке, такая дружба может неприятно закончиться.Поэтому, я думаю, что хоть администрация Дональда Трампа и будет пытаться предпринимать всякое, но предположу, что Россия уже выучила уроки прошлого. Мы продолжим свое самостоятельное движение. Надеюсь.Политолог, американист Грег Вайнер уверен, что в ближайшее время новый президент США займется вопросом обвала цен на нефть, потому что при тех вложениях, которые Вашингтон обещал влить в развитие искусственного интеллекта (ИИ), нужны очень дешевые источники энергии. Подробности здесь: Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, индия, россия, сша, китай, дональд трамп, украина.ру, петр топычканов, нефть, газ, ресурсы