https://ukraina.ru/20250226/1061369069.html

Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию

Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию - 26.02.2025 Украина.ру

Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию

В несчастной Украине опять подтвердился непреложный закон борьбы с нацизмом и фашизмом: чем ближе к городу русские танки и штурмовые отряды, тем меньше в этом городе подобной шушеры. Это узнали в 1945 году солдаты Красной армии, войдя в гитлеровскую Германию

2025-02-26T15:45

2025-02-26T15:45

2025-02-26T16:27

эксклюзив

полтава

россия

украина

неонацисты

денацификация

красная армия

павел петр

петр i

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061372545_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2eb24c4f1dcecd736c334b9b4f1a6ea8.jpg

Сейчас это узнают российские войска, освобождая свои конституционные территории и собираясь освободить от неоанцизма всю остальную Украину. Только тотальная и безжалостная денацификация, проведенная силовым путем с обязательной посадкой на нары палачей собственного народа, освободит Украину и украинцев, не считающих себя пупом земли, выкопавшим Черное море, от этой нечисти.Доказано неким Русланом Требушкиным, мэром Красноармейска (Покровска), небольшого города на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). До войны по данным на 2021 год в городе жило более 60 тысяч человек, которые легко согласились с тем, что из Красноармейск "декоммунизировали" в Покровск. Сейчас они, оказывается, согласны с тем, чтобы все, как говорится, сейчас, вернули взад.Российские штурмовые отряды и танки приблизились к городу, и мэр Требушкин призвал просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия и позволить людям пожить. Потому что, по словам мэра, люди хотят мира.На чистейшем русском языке, кстати, Тараса Шевченко (на нем это, с позволения сказать, "солнце украинской поэзии" написало большинство своих творений) мэр так и сказал: "Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: "Мира, мира, мира", но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны. …Люди не хотят воевать, они устали от страданий и потерь. Владимир Александрович, заключайте мир и дайте людям пожить".Вон оно, оказывается, как: еще полгода назад хотели "резать русню" и были настоящими "щэнэвмэрлыками" (патриоты, везде распевающие гимн "Щэ нэ вмэрла…"), а теперь на мир потянуло. По словам мэра, несмотря на продолжающиеся обстрелы, отсутствие отопления и центрального водоснабжения, часть местных жителей все еще остается в городе. Эти люди переживают трудные времена, но продолжают надеяться на лучшее.И людей можно понять. Равно как и мэра: он переобувается в воздухе и надеется еще горожанами покомандовать на прежней должности, когда город освободят. Жизнь своя, она, знаете ли, дороже, чем кошельки Зеленского и его неонацистов…И вот вам другой пример. В это же время и. о. городского головы Полтавы, областного центра в центральной Украине Екатерина Ямщикова написала в телеграм-канале: "Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации".В Полтаве действительно снесли памятник императору Петру I, расположенный вблизи музея "Поле Полтавской битвы". А также содрали памятный знак на месте отдыха российского императора после битвы на следующий день. Точно так же, добавила Ямщикова (заметьте, женщина с очень даже русской фамилией), "кроме памятника Петру I в списке была также табличка Келину.., табличка будет демонтирована".Чтобы понять, что случилось, необходимо вспомнить, что право на демонтаж полтавские власти получили после решения Минкультуры Украины исключить 15 объектов культурного наследия Полтавы из госреестра недвижимых памятников страны. Соответствующий приказ был подписан 31 января 2025 года. Этого года, Карл! То есть когда Украина неонацистская трещит по швам, но думает об уничтожении России и всего русского, спешит выполнить заказ, поставленный Западом! Вот она верность холуев!И в список попали объекты, действительно связанные с событиями времен Российской империи. Среди них - памятники Петру I на Шведской могиле и на месте отдыха после Полтавской битвы, место командного пункта царя и 10 редутов на поле сражения, а также монументы защитникам крепости и коменданту Алексею Келину, который в 1709 году возглавил оборону Полтавы от шведов. И все было выполнено.То есть, другими словами, проведена тотальная зачистка истории – уничтожены практически последние памятники славной истории города. И не зря, а точно, расчетливо и системно это было сделано.С одной стороны, Полтаву заставили избавиться от того, что обессмертило ее в веках. Как говорили современники, в 1709 году на поле под Полтавой на битву со шведами вышло Московское царство, а вышла из нее Российская империя. Величайшая империя во главе с величайшим императором, который заложил основы и современной России. Чтобы там ни пованивали в адрес Петра квасные патриоты, до сих пор льющие слезы по отрубленным боярским бородам и содранным блохастым шубам и кожухам.Памятник Петру I – это, как гласят справочники, подлинный имперский интернациональный памятник. Ибо создан он Амандусом Адамсоном, великим эстонским скульптором и живописцем, одним из основателей эстонского национального искусства, но представителем петербургского академизма и с 1907 года академиком Императорской Академии художеств. Адамсон, кстати – автор памятника затопленным кораблям в Севастополе.Создали же памятник императору Петру в 1915 году на средства, собранные выпускниками Петровского Полтавского кадетского корпуса. Петр І изображен в мундире полковника Преображенского полка, на постаменте можно увидеть автограф скульптора и дату – "1915 год". Бронзовая скульптура царя высотой 2,04 м изначально находилась в вестибюле кадетского корпуса, в 1950 году была перенесена в музей истории Полтавской битвы.Не менее знаменит и Алексей Келин, назначенный Петром комендантом Полтавы со словами "Степаныч один крепости стоит". И будущий император знал-таки своих солдат-победителей. Шведам, осадивишим Полтаву и предложившим сдать крепость, Келин ответил: "Приступов было восемь и из присланных на приступе более 3000 человек при валах полтавских головы положили. Итак, тщетная ваша похвальба, побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет!"И Полтава не была взята, а в день славной Полтавской битвы 27 июня 1709 года вел активные вылазки и взял в плен Карла Пипера, первого министра cчитавшегося до того непобедимым шведского короля Карла XII, и двух его государственных секретарей. Петр І вломил всем. И сначала отправил его в Киев – показать, как трофей потенциальным предателям. А потом заставил участвовать в триумфальном шествии, которое Петр I устроил в Москве в честь полтавской победы.Полковник же Келин за боевую доблесть после победы получил чин генерал-майора минуя чин бригадира. И, по легенде, был единственным генералом, которому можно было не снимать шляпу при царе.Келину тоже в Полтаве был поставлен шикарный и символический памятник – лев, который ничего не боится, потому что над ним двуглавый орел. В 1921 году орла содрали большевики. Сейчас все остальное додирают неонацисты…Вторым полтавчанином, которого праправнук Петра I император Николай I называл "отцом-командиром" и перед которым заставлял вставать лоботрясов из сыновей-великих князей, был фельдмаршал и князь Иван Паскевич. В честь его воинской доблести и славных побед – Паскевич за долгую службу не проиграл ни одного сражения. В Полтаве мемориальную доску в его честь сорвали уже давно…Вот и получается, что в Полтаве, маленьком, уютном и славном имперском городе великих воинов, превращенном в захудалый неонацистский отстойник с холуями для сытой Европы, последовательно, сознательно и целенаправленно били по империи, вытравливали ее дух окончательно. И делается, то, что делается, очень символично: в год 300-летия смерти императора Петра I (умер 28 января (8 февраля) 1725 года). Делается, несмотря даже на то, что самим неонацистам гужевать в Украине осталось недолго – знают вдохновители укро-неонацистов, кто их главный враг…С другой стороны, все случившееся в Полтаве, равно как вся остальная звериная и варварская дерусификация в Украине под видом деколонизации – это отличный урок для той территории, которая сегодня называется Украиной. Там всеми силами и несмотря ни на какие потери неонацисты хотят вытравить из памяти то, что Украина никогда не была колонией России, а вообще получила свою государственность из русских рук. И когда полки русского московского царя Алексей Михайловича в 1654 году спасли от польской, турецкой и крымскотатарской резни протогособразование гетмана Богдана Хмельницкого. И когда в 1917-1918 года Россия согласилась с созданием Украины, а лидер большевиков Владимир Ленин создал и отстоял советскую Украину, даже сделал ее создателем СССР.Знают неонацисты, их спонсоры и долларово-евровые учителя-вдохновители, что не должны знать украинцы, в которых общими усилиями за пару столетий переделали южную ветвь русского народа. С такой памятью украинцы всегда вспомнят, что они – русские, а это Западу – как кость в горле…Вот потому-то, проводя денацификацию вместе с демилитаризацией, пример нужно брать с укро-делонизаторов и звериную идеологию человеконенавистничества искоренять безжалостно. Иначе ничего не получится, а все жертвы и этой войны окажутся напрасными.И император Петр I это знал, когда водил по Киеву и Москве пленных шведов во главе с каким-то Пипером и прочими такими же пиперами. И Иосиф Сталин знал, устраивая проходочку по столице десяткам тысяч пленных несостоявшихся желающих "резать русню" по воле Адольфа Гитлера. Такие променады многим мозги прочищают……Ну а пленные и оставшиеся в живых укро-неонацисты должны будут все эти порушенные ими памятники восстановить. Тоже память, знаете ли, прочищает…О том, как в России относятся к памяти времен Великой отечественной - в статье Владимира Скачко Последний Герой. Как бы нам всем потом не обмишуриться…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

полтава

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, полтава, россия, украина, неонацисты, денацификация, красная армия, павел петр, петр i, владимир зеленский