https://ukraina.ru/20241207/1059481922.html

"Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии

"Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии - 07.12.2024 Украина.ру

"Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии

В Румынии отменили итоги первого тура выборов президента. И что же теперь румыны собираются делать? Фальсифицировать, конечно!

2024-12-07T12:29

2024-12-07T12:29

2024-12-07T12:29

эксклюзив

румыния

украина

молдавия

владимир путин

виктор орбан

роберт фицо

telegram

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058725798_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_b053a4cb9c3fe98197e7a112758864d7.jpg

Официальное сообщение гласит: "победил "недемократический кандидат". Но ведь "демократический" как раз и означает - избранный через волеизъявление народа, демократическим путём? Как же он может быть "недемократическим", если выборы состоялись?Давайте разбираться, что произошло в Румынии.Сам Кэлин Джорджеску, "недемократический кандидат", уже назвал отмену всего электорального процесса "государственным переворотом".Румыния вошла "не в ту дверь"Ёмко и кратко охарактеризовал ситуацию с выборами в Румынии Владимир Путин:"Кандидат не понравился. Решили пересчитать голоса".Кандидат в президенты Кэлин Джорджеску неожиданно для всех победил в первом туре выборов. Поскольку человек он разумный, "евроскептик", не вписывается в дружный кружок "евробюрократов", Джорджеску никак нельзя было допустить до второго тура.Вначале собирались пересчитывать голоса, но потом поняли, что это долго, хлопотно, а второй тур - вот он, уже в это воскресенье.И власти пошли на совершенно скандальное решение - отменили весь электоральный процесс.Хотя тот же самый Конституционный суд признал поначалу результаты первого тура. Потом подумал, подумал, и отменил."Сначала планировали свадьбу, потом похороны. Потом решили совместить".Таковы румынские новые традиции: метаться, делать один выбор, потом резко противоположный.Особая румынская демократия. Новая разновидность.Как же обосновали беспрецедентное решение?Данные разведки и Барак ОбамаПрезидент Йоханнес "получил данные разведки". А они таковы: "Россия использовала тысячи аккаунтов в соцсетях Тик ток и Телеграм, для продвижения ультраправого пророссийского кандидата".Интересно то, что именно эти технологии использовал не кто иной, как Барак Хусейнович Обама на далеких выборах 2008 года в США.И тогда, и потом ничего предосудительного в этом технологи западных демократий не видели. Да, миллионы фейковых аккаунтов, ботов, и что? Это же демократия, понимать надо. Все в рамках дозволенного.Теперь же увидели. Но кстати, никаких доказательств нет. Похоже, что румынские власти просто решили обвинить Россию в том, что давно делают сами? Это же их собственный западный демократический опыт.Поскольку доказательства отсутствуют, то это, скорее всего, аккаунты граждан Румынии, которые озвучивали своё мнение. И как вообще так быстро румынская разведка сделала эти выводы? И почему не сделала раньше, во время предвыборной компании? И почему решила (как доказала и доказала ли вообще), что это российские аккаунты?И, вспомним, как обвиняли Россию во вмешательстве в выборы (первые, предыдущие) президента Трампа. А потом... Потом оказалось, что никаких доказателств и фактов вмешательства России в выборы Трампа в 2016 году не было. Что обвинения были всего лишь политтехнолологией, то есть попыткой противников кандидата в президенты таким образом его обвинить и снизить поддержку избирателей. Тогда этот не получилось.А сейчас действуют более радикально - просто отменяют под надуманным предлогом результаты первого тура выборов. Не заморачиваясь доказательствами.Никто не ожидал, что во второй тур выйдет Джорджеску. Засуетились только после оглушительного результата.Расчёт на то, что народ покорно съест информационную лапшу, и всё будет как обычно. Поставят своего президента, исправят "недоработки", то есть сфальсифицируют выборы."Ультраправый" - что это значит?Против Джорджеску включены все пропагандистские силы. Никто из румынских кандидатов не подвергается такой информационной атаке. Используется простой метод пропаганды: навешивание ярлыков."Политико" называет Джорджеску:"Ультраправый, националистический, пророссийский кандидат".Конечно, было бы здорово, если бы издания отвечали за свои слова. И приводили бы доказательства своих слов. Например, в чем кандидат "националистический"? В чем он "ультраправый"? Допустим, "правый", не "левый", но почему ультра?"Пророссийский"? Ну где же доказательства?Может быть, народ Румынии тоже задаст эти вопросы?Джорджеску просто собирался (хотя бы частично) отстаивать интересы народа Румынии. А допустить этого никак нельзя."Путин смеется над нами"Недовольна и оппонент Джорджеску, она уже практически видела себя президентом Румынии. Шансов действительно, вроде бы было больше у Елены Ласкони. В её пользу высказались другие кандидаты, не вышедшие во второй тур.Елена Ласкони: "Решение Конституционного суда незаконно и аморально... Все уже видели, как Путин смеётся над тем, как политические силы в Бухаресте провели эти выборы. Я не позволю, чтобы мы стали посмешищем".Но делать нечего. Уже стали.Даже в Молдавии всё прошло, по крайней мере внешне, без таких диких скачков и прыжков.Да, выборы молдавские были очевидно сфальсифицированы с помощью голосов зарубежной диаспоры.Но все-таки даже Молдавия не пошла на то, чтобы взять и просто перечеркнуть волю больше 9 миллионов избирателей.А Румыния пошла, и уже стала, действительно, посмешищем.Что дальше?А что же будет дальше? Наверное, теперь запретят Джорджеску баллотироваться?Это возможно. Но возможны также и массовые протесты. Ведь не просто так в Румынии проголосовали за Джорджеску.Основные причины: экономические проблемы, помощь Украине, которая многим в Румынии не нравится, нерешённый цыганский вопрос и многое другое.Во многом Джорджеску победил благодаря проблемам, связанным с Украиной, которые волнуют граждан Румынии.Например, притеснение румын в Черновцах, на Украине. Резкое падение цен на зерно румынских фермеров после того, как в Европу стала поставлять зерно Украина.Но вместе того, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их, действующая власть хочет "закрыть крышку котла".Есть и еще одна причина, почему все так испугались президента Джорджеску (а команда отменить выборы наверняка пришла из Брюсселя): это был бы третий "ультраправый" руководитель в Европе."Ультраправый" - по терминологии ЕС и газеты "Политико". А на самом деле это руководители, которые отстаивают интересы своих стран.Виктор Орбан в Венгрии. Роберт Фицо в Словакии. И Кэлин Джорджеску в Румынии.А что будет дальше, увидим. Как отреагирует 9 миллионов избирателей, чьи голоса просто выбросили и сказали: "сейчас мы вас немножечко переформатируем и расскажем, за кого надо правильно и ДЕМОКРАТИЧЕСКИ голосовать".Эти румынские выборы определённо войдут в учебники истории.О том, почему в Европе так обеспокоены происходящими политическими изменениями в электорате - в статье Марии Лихограй "Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков"

румыния

украина

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, румыния, украина, молдавия, владимир путин, виктор орбан, роберт фицо, telegram, ес