https://ukraina.ru/20250319/1061889155.html

Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита

Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита - 19.03.2025 Украина.ру

Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита

Украинская элита уже фактически находится на низком старте, готовая ринуться делить "наследство" Зеленского, которого новая администрация США списывает в утиль.

2025-03-19T05:05

2025-03-19T05:05

2025-03-19T05:14

сша

украина

россия

владимир зеленский

петр порошенко

дональд трамп

слуга народа

офис президента

верховная рада

эксклюзив

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Конкурс на роль "лучшего представителя" Трампа в "незалежной" уже в самом разгаре, хотя все политики еще твердят заученные фразы о народном единстве Украины.Среди представителей украинской политической элиты на "полкорпуса" вперед за последние дни вырвалась бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, которая пытается вторить заявлениям Дональда Трампа о необходимости прекращения боевых действий. Ранее она раскритиковала главу немецкой разведки Бруно Каля, который цинично выразил желание, чтобы Украина повоевала еще пять лет. Сейчас она сватает себя в качестве некоего "проводника к миру"."В то время как Зеленский и Ко продолжают делать ставку на войну, Тимошенко все чаще говорит о необходимости выхода из тупика, а ее слова звучат все более смело на фоне нарастающего кризиса", - комментирует ее поведения украинский Telegram-канал "Наблюдатель".Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскому президенту звонил кто-то из украинских политиков. Украинские эксперты и политологи допускали, что это могла быть именно Тимошенко. Опальный депутат Александр Дубинский считает, что она могла бы попытаться забрать власть у просроченного Зеленского, наделив временно Верховную Раду президентскими полномочиями. Но, по его мнению, она может на это пойти, только если получит гарантии от США и РФ.Еще один вероятный претендент на президентскую булаву, пятый президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild * обвинил Зеленского в том, что тот двигает Украину к диктатуре. Хотя куда уж дальше двигать, непонятно – в стране отменили выборы, запретили ряд политических партий, а телеканалы крутят согласованный с Офисом президента телемарафон."Я - единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, подвергшийся санкциям без каких-либо объяснений", - плакался Порошенко немецким журналистам, намеренно забывая о тех, кто также попал под санкции и подвергался репрессиям, в том числе и при самом Порошенко.Заключенный депутат Александр Дубинский пишет, что у Зеленского сейчас всё настолько плохо, что придется ему садить в тюрьму Порошенко, чтобы отвлечь внимание от провалов.Тем временем бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** уже составляет списки политических врагов, обещая с ними расправиться. Возглавляют список Зеленский и Порошенко, которых он обвиняет в нынешнем коллапсе государства и репрессиях."Стану главой государства - я их передавлю за два месяца, а Зеленский и Порошенко сядут. И в стране станет безопасно. Безопасно быть самим собой. Не нужно будет молчать, втягивать голову в плечи, бояться отвечать на оскорбления", - обещает Арестович**.В тоже время депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заранее выгораживает Зеленского, заявив, что тот имеет некий иммунитет от ответственности за принятые на поле боя решения, в том числе и в вопросе вывода украинских подразделений из российской Курской области. Однако если судить, по официальным реляциям, непонятно, зачем ему этот иммунитет, так как, по словам украинского министра обороны, произошла лишь "плановая передислокация", то есть, все так и было запланировано украинским командованием.В то же время коллеги Вениславского из "Слуги народа" уже вовсю выслуживаются перед новым сюзереном. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на днях вместе с коллегами зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение "инвестиционного гражданства" или других специальных условий для бизнеса из США. По сути, он очерчивает шаги для подготовки законодательной базы под соглашение о полезных ископаемых с США.Политолог Кость Бондаренко отмечает, что законопроект предлагает ввести механизм пересмотра лицензий на пользование недрами для определения неэффективности их использования. Если же будет признано, что нынешний владелец пользуется недрами неэффективно, то его лицензия отменяется и передается "иностранному субъекту, в первую очередь из США". Фактически, по словам политолога, украинская элита предлагает страну в качестве колонии."Это называется: "Дорогие американцы и приравненные к ним граждане! Спасибо за то, что помогли нам отстоять нашу независимость в войне с Россией! В знак признательности хотели бы попросить вас поработить нас. Мечтаем стать вашей колонией!", - иронизирует Бондаренко.На прошлой неделе та же депутатская группа "Слуг народа" решила установить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону, чтобы в Белом доме отметили их пресмыкательство. Далее можно было бы еще объявить 4 июля каким-нибудь украинским национальным праздником, а неонацистов из "Азова"*** заставить разучить какую-нибудь песню Фрэнка Синатры. Но и это не гарантирует, что "Слугам народа" в Белом доме подбросят денег за сдачу полезных ископаемых. Подробнее о ситуации в украинской экономике - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: налоги для предпринимателей, коммунальный фронт против Кличко"*Организация, признанная в РФ иноагентом** Признан в РФ террористом и экстремистом***Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как террористическая и экстремистская

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

сша, украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, дональд трамп, слуга народа, офис президента, верховная рада, эксклюзив