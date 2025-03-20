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Уроженец Житомира, первым из советских граждан получивший Grammy. 110 лет Святославу Рихтеру

Уроженец Житомира, первым из советских граждан получивший Grammy. 110 лет Святославу Рихтеру - 20.03.2025 Украина.ру

Уроженец Житомира, первым из советских граждан получивший Grammy. 110 лет Святославу Рихтеру

Святослав Рихтер – один из крупнейших пианистов XX века, чья виртуозная техника сочеталась с глубиной интерпретаций. Он собрал коллекцию наивысших советских премий и наград, и стал первым гражданином СССР, удостоенным американской премии Grammy. Родился он 20 марта 1915 года в Житомире, в семье русских немцев

2025-03-20T16:00

2025-03-20T16:00

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Его дедушка, Даниил Рихтер, был немецким колонистом, имел мастерские по ремонту и настройке музыкальных инструментов в Березине (ныне Белоруссия) и Житомире, до начала Первой мировой войны служил органистом лютеранской церкви Житомира. Отец, Теофил Рихтер, в 1893-1900 годах учился в Венской филармонии, после чего преподавал в житомирском музыкальном училище.В Житомире Теофил Рихтер женится на дочери местного помещика Анне Москалёвой, своей ученице, которая была на 20 лет моложе. Она была наполовину немкой (её мать – немецкая дворянка Елизавета фон Рейнике), но родители долгое время не давали согласия на брак из-за разницы в возрасте, вероисповедании и социальном статусе (Рихтеры были мещанами, а не дворянами).Родители Святослава Рихтера поженились незадолго до начала Первой мировой войны, а через несколько месяцев после того, как мальчик появился на свет, немецкие войска перешли в наступление, и русских немцев стали отправлять подальше от линии фронта. Это был первый, но далеко не последний случай, когда Святослав столкнулся с "неблагонадёжностью" своего этнического происхождения.Сначала семья выехала в Сумы, где жила тётка Святослава по матери, потом некоторое время жила в Одессе, и в 1918 вернулась в Житомир. В 1922 году Рихтеры переехали в Одессу, куда главу семьи пригласили на должность профессора консерватории. Теофил Рихтер также стал органистом в лютеранской кирхе, и ему предоставили квартиру в доме служителей кирхи. Он давал частные уроки игры на фортепиано, и стал первым учителем сына, когда тому исполнилось восемь лет.Биографы Святослава Рихтера подчёркивают, что он не проходил стандартный курс занятий на фортепиано – не играл гаммы, упражнения и этюды. Но уже в раннем возрасте проявились его невероятные творческие задатки. В пятнадцатилетнем возрасте Святослава приняли на место пианиста-концертмейстера в одесском Доме моряка, где иногда ему платили деньгами, а один раз выдали целый мешок картошки, – немалую ценность по тем временам. Оттуда юноша перешел на ту же работу в филармонию, а потом и в знаменитый Одесский оперный театр, в оркестре которого к тому времени играл его отец. И это в 19 лет, практически одновременно с его первым в жизни сольным концертом, на котором он исполнял произведения Шопена.В 1937 году Рихтер отправился в Москву, поступать в консерваторию. Замечательный пианист и педагог Генрих Нейгауз так рассказывал о первой встрече со своим будущим учеником:"Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс. – "Он уже окончил музыкальную школу?" – спросил я. – "Нет, он нигде не учился". Интересно было посмотреть на смельчака. И вот он пришёл… Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: "По-моему, он гениальный музыкант".С помощью Нейгауза Святослав Рихтер преодолел все формальные моменты, связанные с отсутствием у него документа о начальном музыкальном образовании, и поступил в Московскую консерваторию. Но вскоре… бросил занятия и уехал домой в Одессу – он совершенно искренне не понимал, зачем пианисту изучать ещё и общеобразовательные предметы, и категорически отказался этим заниматься. Пришлось сначала родителям его уговаривать, что всё равно этого не избежать, а потом уже Нейгаузу уговаривать консерваторское начальство простить талантливому студенту "самоволку".Начало войны обернулось для семьи Рихтеров трагедией. Ещё в конце июня 1941 года родителям пианиста предложили эвакуироваться из Одессы, но его мать отказалась, остался и отец. И тогда его, как этнического немца, объявили предателем, ждущим прихода фашистов, и расстреляли. Анна Рихтер после этого неожиданно для всех вышла замуж за Сергея Кондратьева, который люто ненавидел Советскую власть, и даже разрешила тому взять фамилию покойного мужа. Не дожидаясь, пока Одессу займут советские войска, Анна со своим новоиспечённым мужем бежала за границу и поселилась в Германии.Святослав Рихтер узнал обо всём этом лишь после освобождения Одессы. К тому времени он уже был известным пианистом, ещё в декабре 1941 года сыграв в Большом зале консерватории концерт Чайковского, потом много ездил с концертами по стране. Он сам напишет позже:"Вся карьера моя началась с войны", и война накладывала отпечаток на его гастроли. Так, в Ленинграде он выступал под новый 1944 год, после концерта кто-то из чиновников посмотрел его паспорт, увидел "немец" в графе "национальность" и сразу сказал: "Вам надо немедленно уехать".К счастью, на этом проблемы с "пятой графой" тогда закончились.В 1945 году Святослав Рихтер победил на третьем Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Это было необычно – на первом послевоенном конкурсе лучшим пианистом СССР стал немец. Согласно легенде, такое решение принял сам Сталин, всё же приказав разделить первый приз между Рихтером и армянином-фронтовиком Виктором Мержановым. Судя по всему, это был жест в адрес миллионов советских немцев, которых выслали в Сибирь и Казахстан.Рихтер продолжал ездить с концертами по СССР, а с 1948 года – и по социалистическим странам. К тому времени он закончил Московскую консерваторию (1947), но диплома с отличием не получил – из-за откровенно наплевательского отношения к "общественным дисциплинам". В капиталистические страны Рихтера начали выпускать только в 1960 году, по личной просьбе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Сначала пианист едет в Хельсинки, а осенью 1960 начинается его триумфальное турне по Соединённым Штатам. Он дал в США 33 концерта, из них 7 – в Карнеги-холл.На третьей церемонии вручения "Грэмми" в 1961 году Святослав Рихтер первым из советских граждан получил эту премию – за исполнение Концерта для фортепиано с оркестром №2 Иоганнеса Брамса с Чикагским филармоническим оркестром. В следующие годы музыканта ещё 11 раз номинировали на "Грэмми", но больше награду не вручали.Стоит отметить, что к 1961-му Рихтер уже был народным артистом РСФСР и СССР и лауреатом Сталинской премии первой степени. Позже пианист получил Ленинскую премию, три Ордена Ленина и звезду Героя социалистического труда, Орден октябрьской революции (за подготовку и проведение XXII Летней Олимпиады в Москве). Но подобных лауреатов в СССР было немало, а вот следующим советским гражданином, получившим "Грэмми", лишь в 1971 году стал Мстислав Ростропович.Но всё же главным удовольствием для Святослава Рихтера были выступления перед публикой. Он играл на всех континентах, кроме Антарктиды, ездить любил, не отказывался практически ни от каких предложений. Он говорил: "Я готов сыграть и в школе без гонорара, играю в маленьких залах без денег, мне всё равно…"Парадоксальна статистика его концертов на Украине. Официально их число составляет 271, в частности, 90 – в Киеве (первый – 15 ноября 1944 года, последний – 12 апреля 1985 года), 33 – во Львове, 14 – в Харькове, 4 – в Житомире… И ни одного в Одессе. В зените славы он пару раз приезжал в Одессу практически инкогнито – навестить ряд старых друзей, переписку с которыми никогда не прекращал. Но ни одного концерта в городе, в котором вырос и стал пианистом, так никогда и не дал – судя по всему, не смог простить мать.Святослав Рихтер всё же увиделся с ней в 1962 году в Вене, куда мечтал приехать с детства. Многочисленные фотографии Вены из альбома отца, выпускника Венской консерватории, он "выучил наизусть", и когда приехал в бывшую имперскую столицу, "Вена была как родной город". Встреча с матерью там была достаточно холодной, но, когда Рихтер узнал о её тяжелой болезни, истратил на лечение весь гонорар, который заработал в ходе предыдущей гастрольной поездки. Перед самым началом концерта в Вене Сергей Кондратьев сообщил пианисту о смерти матери, и тот играл настолько ужасно, что местная газета назвала статью о его концерте "Прощание с легендой".Однако это был единственный провальный концерт за всю карьеру Святослава Рихтера – а он давал их больше семидесяти в год. Можно только поражаться необъятному репертуару пианиста – от композиторов барокко до ещё не завоевавших академического статуса современников, 54 композитора минимум, согласно подсчётам биографов. Особенно Рихтер любил исполнять произведения Прокофьева (даже когда они были запрещены), и композитор посвятил пианисту свою Девятую сонату.Целый ряд музыкальных фестивалей – в Турени (Франция), в Тарусе, "Декабрьские вечера" в музее Пушкина – числят его своим основателем. Вот только в жюри фортепианных конкурсов его не приглашали после того, как в финале Первого конкурса Чайковского Рихтер поставил Вану Клиберну высший балл – 25, а всем остальным участникам – нули.В 1989 году в Цюрихе Святославу Рихтеру сделали операцию на сердце, он переехал жить в Париж, но продолжил выступать. Последний концерт Рихтера состоялся в Любеке в 1995, через 10 дней после его 80-летия. В начале июля 1997 года он вернулся в Москву, где и умер 1 августа того же года от сердечного приступа. Похоронен великий пианист на Новодевичьем кладбище в Москве.Несмотря на то, что Святослав Рихтер не имел никаких наград ни от УССР, ни от независимой Украины, нынешние киевские власти записали его в "украинцы". В 2015 году "Укрпочта" даже выпустила марку в честь пианиста. В Житомире, где он родился, его имя носят улица, областная филармония и музыкальная школа, где за деньги немецкого посольства установлена мемориальная доска. Есть улицы Святослава Рихтера в Киеве и Одессе.В последнем городе к 90-летию Рихтера хотели установить памятник пианисту, но с ним приключилась чисто украинская история. Скульптуру изготовили в 2003 году за средства организации "Миссия Давида Ойстраха и Святослава Рихтера", отправили на Украину – но она оказалась почему-то в Яготине, где её принял на баланс местный музей в качестве экспоната. Когда скульптуру всё же обнаружили заказчики, яготинские чиновники отказались передать её в Одессу.В результате памятник был установлен в городском ландшафтном парке Яготина. Может, это и хорошо, ведь на табличке до сих пор указано, что пианист был народным артистом СССР, Героем социалистического труда и лауреатом Ленинской премии. В Одессе такую табличку давно бы "декоммунизировали", не исключено, что вместе с памятником.

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