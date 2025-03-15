https://ukraina.ru/20250315/1061820417.html

До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру

До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта

2025-03-15T13:13

2025-03-15T13:13

2025-03-15T13:22

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В Минобороны также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061814713.html

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