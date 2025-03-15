До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
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До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта
2025-03-15T13:13
2025-03-15T13:22
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курск
суджа
освобождение
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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В Минобороны также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250314/1061814713.html
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новости, курская область, россия, киев, вс рф, всу, наступление, курск, суджа, освобождение, сво, сумская область, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Киев, ВС РФ, ВСУ, наступление, Курск, Суджа, освобождение, СВО, Сумская область, Спецоперация

До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

13:13 15.03.2025 (обновлено: 13:22 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.
За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.
Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Вчера, 19:45
Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской областиСложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области. Сейчас ВС РФ продолжают процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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Заголовок открываемого материала
13:13До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
13:09Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта
13:00Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
12:45Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА
12:32"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье
12:30После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
12:15Нюансы. Что ответил Путин Трампу
12:15Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
11:50Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
11:45Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
11:40Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту
11:30Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области
11:22Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробности
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11:00Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области
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