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До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта
2025-03-15T13:13
2025-03-15T13:13
2025-03-15T13:22
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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В Минобороны также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250314/1061814713.html
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До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
13:13 15.03.2025 (обновлено: 13:22 15.03.2025)
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.
За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.
Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.