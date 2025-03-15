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Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков
Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков - 15.03.2025 Украина.ру
Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков
Предложение Путина к группировке украинских войск в Курской области сложить оружие пока действует, но вскоре его срок истечет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-03-15T10:44
2025-03-15T10:44
2025-03-15T10:44
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Предложение президента России Владимира Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует, "но время у Киева сокращается, как шагреневая кожа", сказал Песков.Днем ранее Путин отреагировал на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить окружённых в Курской области украинских военных."Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни украинской армии, части которых заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм", — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.По словам российского президента, если украинские военные сложат оружие и сдадутся в плен, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации.Путин отметил, что для эффективной реализации призыва Трампа "необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен".Ранее Владимир Зеленский заявил, что вторжение украинских военных в Курскую область "выполнило свою задачу", признав, что для ВСУ там сложилась тяжёлая ситуация."Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильна", — сказал Зеленский.Подробнее на эту тему — в материале Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, всу, плен, пленные, оружие, сво, спецоперация, совбез, украина, украинская армия
Новости, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ, плен, Пленные, оружие, СВО, Спецоперация, Совбез, Украина, украинская армия
Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков
Предложение Путина к группировке украинских войск в Курской области сложить оружие пока действует, но вскоре его срок истечет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Предложение президента России Владимира Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует, "но время у Киева сокращается, как шагреневая кожа", сказал Песков.
Днем ранее Путин
отреагировал на просьбу президента США Дональда Трампа
пощадить окружённых в Курской области украинских военных.
"Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни украинской армии, части которых заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм", — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По словам российского президента, если украинские военные сложат оружие и сдадутся в плен, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации.
Путин отметил, что для эффективной реализации призыва Трампа "необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины
своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен".
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что вторжение украинских военных в Курскую область "выполнило свою задачу", признав, что для ВСУ там сложилась тяжёлая ситуация.
"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильна", — сказал Зеленский.