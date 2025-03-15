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Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков

Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков - 15.03.2025 Украина.ру

Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков

Предложение Путина к группировке украинских войск в Курской области сложить оружие пока действует, но вскоре его срок истечет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-03-15T10:44

2025-03-15T10:44

2025-03-15T10:44

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Предложение президента России Владимира Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует, "но время у Киева сокращается, как шагреневая кожа", сказал Песков.Днем ранее Путин отреагировал на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить окружённых в Курской области украинских военных."Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни украинской армии, части которых заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм", — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.По словам российского президента, если украинские военные сложат оружие и сдадутся в плен, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации.Путин отметил, что для эффективной реализации призыва Трампа "необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен".Ранее Владимир Зеленский заявил, что вторжение украинских военных в Курскую область "выполнило свою задачу", признав, что для ВСУ там сложилась тяжёлая ситуация."Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильна", — сказал Зеленский.Подробнее на эту тему — в материале Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан" на сайте Украина.ру.

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