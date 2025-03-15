России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский - 15.03.2025 Украина.ру
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России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский
России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский - 15.03.2025 Украина.ру
России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский
На паузу в военных действиях можно соглашаться, только если она для России выгодна. Однако российской стороне не выигрышна никакая подобная пауза. Поэтому Москве следует ответить вежливым отказом на все это предложение
2025-03-15T11:15
2025-03-15T11:15
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сша
владимир путин
генштаб
вооруженные силы украины
перемирие
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По его словам, о выгоде предложения Украины и США о 30-дневном перемирии должны рассуждать в Генштабе РФ.Он также отметил, что Москве соглашаться на это нельзя, потому что подобное предложение — это явно не то, с чем Белый дом хотел бы выйти к России в самом начале мирных переговоров.“Это то, что в Госдепартамент забросили через лоббистов. Потому что с украинской делегацией же не [президент США Дональд] Трамп встречался, а Госдеп. В Госдепе можно лоббировать все, что угодно. Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином [американский госсекретарь Марко] Рубио”, — добавил аналитик.С этой точки зрения России стоит ответить вежливым отказом на все это предложение, резюмировал он.Ранее украинская и американская стороны выдвинули предложении о прекращении огня на 30 дней, к которому они пришли в ходе встречи между представителями Киева и Вашингтона, состоявшейся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.А уже в четверг, 13 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков дал ответную реакцию России на данное предложение. Главное из заявлений политика:В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
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новости, россия, москва, сша, владимир путин, генштаб, вооруженные силы украины, перемирие
Новости, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Генштаб, Вооруженные силы Украины, перемирие

России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский

11:15 15.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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На паузу в военных действиях можно соглашаться, только если она для России выгодна. Однако российской стороне не выигрышна никакая подобная пауза. Поэтому Москве следует ответить вежливым отказом на все это предложение
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
По его словам, о выгоде предложения Украины и США о 30-дневном перемирии должны рассуждать в Генштабе РФ.
“Но нам никакое прекращение боевых действий не выгодно, потому что мы владеем инициативой. А в рамках политического процесса 30 дней — это очень короткий срок. Скорее всего, это британская задумка, чтобы выиграть время для британской же дипломатии и влезть в переговорный процесс”, — считает Голубовский.
Он также отметил, что Москве соглашаться на это нельзя, потому что подобное предложение — это явно не то, с чем Белый дом хотел бы выйти к России в самом начале мирных переговоров.
“Это то, что в Госдепартамент забросили через лоббистов. Потому что с украинской делегацией же не [президент США Дональд] Трамп встречался, а Госдеп. В Госдепе можно лоббировать все, что угодно. Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином [американский госсекретарь Марко] Рубио”, — добавил аналитик.
С этой точки зрения России стоит ответить вежливым отказом на все это предложение, резюмировал он.
Ранее украинская и американская стороны выдвинули предложении о прекращении огня на 30 дней, к которому они пришли в ходе встречи между представителями Киева и Вашингтона, состоявшейся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.
А уже в четверг, 13 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков дал ответную реакцию России на данное предложение. Главное из заявлений политика:
  • Предложение о 30-дневном перемирии поспешное, так как его нужно дорабатывать с учетом интересов России;
  • Подобные предложения пытаются использовать в качестве уловки, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта;
  • Любые договоренности должны учитывать и российскую позицию.
13 марта, 16:41
Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет ТрампПредложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
 
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