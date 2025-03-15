https://ukraina.ru/20250315/1061810537.html

России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский

России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский - 15.03.2025 Украина.ру

России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский

На паузу в военных действиях можно соглашаться, только если она для России выгодна. Однако российской стороне не выигрышна никакая подобная пауза. Поэтому Москве следует ответить вежливым отказом на все это предложение

2025-03-15T11:15

2025-03-15T11:15

2025-03-15T11:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По его словам, о выгоде предложения Украины и США о 30-дневном перемирии должны рассуждать в Генштабе РФ.Он также отметил, что Москве соглашаться на это нельзя, потому что подобное предложение — это явно не то, с чем Белый дом хотел бы выйти к России в самом начале мирных переговоров.“Это то, что в Госдепартамент забросили через лоббистов. Потому что с украинской делегацией же не [президент США Дональд] Трамп встречался, а Госдеп. В Госдепе можно лоббировать все, что угодно. Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином [американский госсекретарь Марко] Рубио”, — добавил аналитик.С этой точки зрения России стоит ответить вежливым отказом на все это предложение, резюмировал он.Ранее украинская и американская стороны выдвинули предложении о прекращении огня на 30 дней, к которому они пришли в ходе встречи между представителями Киева и Вашингтона, состоявшейся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.А уже в четверг, 13 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков дал ответную реакцию России на данное предложение. Главное из заявлений политика:В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией

https://ukraina.ru/20250313/1061780536.html

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новости, россия, москва, сша, владимир путин, генштаб, вооруженные силы украины, перемирие