России стоит вежливо отказаться от 30-дневного перемирия — Голубовский
На паузу в военных действиях можно соглашаться, только если она для России выгодна. Однако российской стороне не выигрышна никакая подобная пауза. Поэтому Москве следует ответить вежливым отказом на все это предложение
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
“Но нам никакое прекращение боевых действий не выгодно, потому что мы владеем инициативой. А в рамках политического процесса 30 дней — это очень короткий срок. Скорее всего, это британская задумка, чтобы выиграть время для британской же дипломатии и влезть в переговорный процесс”, — считает Голубовский.
Он также отметил, что Москве соглашаться на это нельзя, потому что подобное предложение — это явно не то, с чем Белый дом хотел бы выйти к России в самом начале мирных переговоров.
“Это то, что в Госдепартамент забросили через лоббистов. Потому что с украинской делегацией же не [президент США Дональд] Трамп встречался, а Госдеп. В Госдепе можно лоббировать все, что угодно. Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином [американский госсекретарь Марко] Рубио”, — добавил аналитик.
С этой точки зрения России стоит ответить вежливым отказом на все это предложение, резюмировал он.
Ранее украинская и американская стороны выдвинули предложении о прекращении огня на 30 дней, к которому они пришли в ходе встречи между представителями Киева и Вашингтона, состоявшейся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.
А уже в четверг, 13 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков дал ответную реакцию России на данное предложение. Главное из заявлений политика:
- —Предложение о 30-дневном перемирии поспешное, так как его нужно дорабатывать с учетом интересов России;
- —Подобные предложения пытаются использовать в качестве уловки, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта;
- —Любые договоренности должны учитывать и российскую позицию.
13 марта, 16:41Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет ТрампПредложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на Украине.