Лавров оценил шансы на выход США из НАТО
США не выйдут из НАТО, несмотря на то, что президент страны Дональд Трамп высказывал недовольство работой Альянса и требовал от стран-участниц нарастить соответствующие расходы для сохранения американской защиты. Такое мнение в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу высказал глава МИД РФ Сергей Лавров
"Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти. Но он сказал прямо, что если страны-члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо. Еще предстоит обсудить, сколько необходимо, - 2,5 или 5% (от ВВП страны. - Ред.)", - сказал министр.
Накануне эту тему комментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что гипотетический выход США из НАТО никак не касается России.
"В НАТО есть свой устав. Почитайте устав. Там все прописано. Это (возможность выхода США из НАТО. - Ред.) не наше дело", - сказал Песков.
Ранее новый американский лидер Дональд Трамп высказывая недовольство работой альянса и грозил превентивными мерами, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.
Организация Североатлантического договора или НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - это военно-политический союз стран Северной Америки и Европы, который был создан с целью противодействия советской экспансии в послевоенной Европе. В 2024 году 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Расходы альянса в прошлом году составили $1,34 трлн, то есть 55% общемировых военных расходов.
Провел глава США ревизию и в других сферах. В частности, в начале февраля он подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.
Тем временем в мире продолжают обсуждать состоявшуюся накануне встречу американской и украинской делегаций: Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие.