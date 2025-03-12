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СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное - 12.03.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
По факту совершения вооружёнными формированиями Украины террористического акта против мирного населения Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом 12 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-03-12T11:30
2025-03-12T11:30
2025-03-12T11:30
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"Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области", - сказано в официальном сообщении.Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти были обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня.Российские следователи проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в СК РФ.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Среди вооруженных формирований Украины в российском регионе отметились группы иностранных наёмников. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее сообщалось об аналогичной трагедии в другом селе – подробности в публикации "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, вооруженные силы украины, военные преступления, кто, всу
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, КТО, ВСУ
СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
По факту совершения вооружёнными формированиями Украины террористического акта против мирного населения Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом 12 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти были обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня.
Российские следователи проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в СК РФ.
Ранее СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Среди вооруженных формирований Украины в российском регионе отметились группы иностранных наёмников.
Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).