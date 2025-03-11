"Информационная война": Константинов ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост - 11.03.2025 Украина.ру
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"Информационная война": Константинов ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
"Информационная война": Константинов ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост - 11.03.2025 Украина.ру
"Информационная война": Константинов ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост частью информационной войны, передает РИА Новости
2025-03-11T10:14
2025-03-11T10:14
новости
крымский мост
киев
украина
владимир константинов
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"Упоминание моста не случайно. Это информационная война. Враги знают, как вся Россия любит мост, это "ребенок" Крымской весны. В преддверии переговоров они не против сделать весомую гадость, которая могла бы показать их потенциальные возможности новым хозяевам. Но будет ли это мост или какой-то другой объект - от заявлений этого "адмирала в стакане воды" совершенно не зависит", - сказал Константинов.По его словам, своим заявлением Неижпапа прежде всего напомнил о своем существовании.Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост.Осенью 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушилось два автомобильных пролета правой части моста. Летом 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Служба безопасности Украины.Подробнее о защите моста - в материале Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, крымский мост, киев, украина, владимир константинов
Новости, Крымский мост, Киев, Украина, Владимир Константинов

"Информационная война": Константинов ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост

10:14 11.03.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост частью информационной войны, передает РИА Новости
"Упоминание моста не случайно. Это информационная война. Враги знают, как вся Россия любит мост, это "ребенок" Крымской весны. В преддверии переговоров они не против сделать весомую гадость, которая могла бы показать их потенциальные возможности новым хозяевам. Но будет ли это мост или какой-то другой объект - от заявлений этого "адмирала в стакане воды" совершенно не зависит", - сказал Константинов.
По его словам, своим заявлением Неижпапа прежде всего напомнил о своем существовании.

"Если не делать громких скандальных заявлений, никто об их существовании и не догадается. Что касается Крымского моста, то жизнь нас научила, что как только они заявляют о подготовке атаки в одном месте, значит, готовят гадость в другом. Мы помним, как они обещали атаки на Крым, а оказались в Курской области", - отметил Константинов.

Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост.
Осенью 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушилось два автомобильных пролета правой части моста. Летом 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.
В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Служба безопасности Украины.
Подробнее о защите моста - в материале Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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