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Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России

Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России - 04.03.2025 Украина.ру

Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России

Официальный Париж намерен использовать фактор присвоения активов России для давления на неё. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

2025-03-04T13:15

2025-03-04T13:15

2025-03-04T13:15

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ес

financial times

замороженные активы

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Французский политик отметил, сообщает РИА Новости, что изъятие активов России является одним из рычагов давления на неё со стороны Евросоюза. По словам Аддада, такое решение сопряжено с юридическими сложностями и может стать сигналом для инвесторов.До этого на тему присвоения зарубежной российской собственности высказывались другие политики ЕС, в том числе президента Франции Эммануэль Макрон. Газета Financial Times сообщила, что Франция предложила использовать "замороженные" активы России для обеспечения Украине гарантий безопасности, что было позитивно воспринято другими европейскими союзниками.Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена МИД России неоднократно указывал на неправомерность "Заморозки" российских активов на Западе – собственности российских физических и юридических лиц, средств оплаты странами ЕС поставок российских товаров и прочего. Глава российской дипломатии Сергей Лавров прямо называл это кражей и подобные выражения при характеристике происходящего использовали другие российские официальные лица.Накануне в новостях: Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России

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новости, россия, франция, украина, сергей лавров, эммануэль макрон, дональд трамп, ес, financial times, замороженные активы