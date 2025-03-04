Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
Официальный Париж намерен использовать фактор присвоения активов России для давления на неё. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
Французский политик отметил, сообщает РИА Новости, что изъятие активов России является одним из рычагов давления на неё со стороны Евросоюза. По словам Аддада, такое решение сопряжено с юридическими сложностями и может стать сигналом для инвесторов.
"Мы уже используем доходы от этих активов, чтобы финансировать заем в 50 миллиардов евро от стран Большой семерки, который используется на поддержку боеспособности Украины. Это один из рычагов, которые используются на помощь Украине. Сами эти активы – тоже рычаг, но тут возникают юридические вопросы и вопрос экономического прецедента, как и сигнала для других инвесторов. Но мы всегда говорили, что это один из рычагов давления на Россию, которые у нас есть. Это вопрос ресурсов, которые мы должны выделить как на национальном, так и на европейском уровне, чтобы укрепить нашу безопасность и продолжать поддерживать Украину", - заявил Аддад.
До этого на тему присвоения зарубежной российской собственности высказывались другие политики ЕС, в том числе президента Франции Эммануэль Макрон. Газета Financial Times сообщила, что Франция предложила использовать "замороженные" активы России для обеспечения Украине гарантий безопасности, что было позитивно воспринято другими европейскими союзниками.
МИД России неоднократно указывал на неправомерность "Заморозки" российских активов на Западе – собственности российских физических и юридических лиц, средств оплаты странами ЕС поставок российских товаров и прочего. Глава российской дипломатии Сергей Лавров прямо называл это кражей и подобные выражения при характеристике происходящего использовали другие российские официальные лица.
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