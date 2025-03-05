https://ukraina.ru/20250305/1061555312.html

Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы

Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы - 05.03.2025 Украина.ру

Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у волонтёров - студентов из Москвы - Дара Игрунова и Ильи Черникова, когда они находились с гуманитарной миссией в Донецке. Ребята рассказали о том, что нужно бойцам на фронте и встречали ли они во время своих поездок по новым регионам России "ждунов".

2025-03-05T14:24

2025-03-05T14:24

2025-03-05T14:24

видео

россия

москва

донбасс

александр чаленко

мирные жители

история

журналисты

журналистика

студенты

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Также студенты объяснили, как и почему меняется отношение к россиянам на бывших территориях Украины.00:29 – Как и почему московские студенты приехали волонтёрить в Донбасс? 06:30 – Об организации помощи Донбассу от столичных студентов; 13:01 – О "ждунах" на территориях Новороссии; 15:11 – Как определить, честный гуманитарщик или нет? 18:13 – В чём нуждаются фронт и мирные люди? 23:24 – Истории о войне от молодых журналистов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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