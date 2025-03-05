Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы - 05.03.2025 Украина.ру
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Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы
Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы - 05.03.2025 Украина.ру
Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у волонтёров - студентов из Москвы - Дара Игрунова и Ильи Черникова, когда они находились с гуманитарной миссией в Донецке. Ребята рассказали о том, что нужно бойцам на фронте и встречали ли они во время своих поездок по новым регионам России "ждунов".
2025-03-05T14:24
2025-03-05T14:24
видео
россия
москва
донбасс
александр чаленко
мирные жители
история
журналисты
журналистика
студенты
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Также студенты объяснили, как и почему меняется отношение к россиянам на бывших территориях Украины.00:29 – Как и почему московские студенты приехали волонтёрить в Донбасс? 06:30 – Об организации помощи Донбассу от столичных студентов; 13:01 – О "ждунах" на территориях Новороссии; 15:11 – Как определить, честный гуманитарщик или нет? 18:13 – В чём нуждаются фронт и мирные люди? 23:24 – Истории о войне от молодых журналистов
россия
москва
донбасс
донецк
донецкая народная республика
одесса
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польша
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Видео, Россия, Москва, Донбасс, Александр Чаленко, мирные жители, История, журналисты, журналистика, студенты, помощь, волонтеры, Донецк, Донецкая Народная Республика, елка, Одесса, либералы, демократия, Европа, ЕС, США, релоканты, Польша, Луганск, Харьков, Харьковская область, Запорожье, Запорожская АЭС, Запорожская область, Илон Маск, Каховка, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация

Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы

14:24 05.03.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у волонтёров - студентов из Москвы - Дара Игрунова и Ильи Черникова, когда они находились с гуманитарной миссией в Донецке. Ребята рассказали о том, что нужно бойцам на фронте и встречали ли они во время своих поездок по новым регионам России "ждунов".
Также студенты объяснили, как и почему меняется отношение к россиянам на бывших территориях Украины.
00:29 – Как и почему московские студенты приехали волонтёрить в Донбасс?
06:30 – Об организации помощи Донбассу от столичных студентов;
13:01 – О "ждунах" на территориях Новороссии;
15:11 – Как определить, честный гуманитарщик или нет?
18:13 – В чём нуждаются фронт и мирные люди?
23:24 – Истории о войне от молодых журналистов
 
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Заголовок открываемого материала
14:24Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы
14:17Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам
13:34Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии
13:31Американский флаг на Марсе и другие фантазии Трампа
13:05Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию
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