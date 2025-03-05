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Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы
Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы - 05.03.2025 Украина.ру
Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у волонтёров - студентов из Москвы - Дара Игрунова и Ильи Черникова, когда они находились с гуманитарной миссией в Донецке. Ребята рассказали о том, что нужно бойцам на фронте и встречали ли они во время своих поездок по новым регионам России "ждунов".
2025-03-05T14:24
2025-03-05T14:24
2025-03-05T14:24
видео
россия
москва
донбасс
александр чаленко
мирные жители
история
журналисты
журналистика
студенты
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Также студенты объяснили, как и почему меняется отношение к россиянам на бывших территориях Украины.00:29 – Как и почему московские студенты приехали волонтёрить в Донбасс? 06:30 – Об организации помощи Донбассу от столичных студентов; 13:01 – О "ждунах" на территориях Новороссии; 15:11 – Как определить, честный гуманитарщик или нет? 18:13 – В чём нуждаются фронт и мирные люди? 23:24 – Истории о войне от молодых журналистов
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Украина.ру
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Как изменилось отношение жителей новых регионов к большой России – волонтёры из Москвы
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у волонтёров - студентов из Москвы - Дара Игрунова и Ильи Черникова, когда они находились с гуманитарной миссией в Донецке. Ребята рассказали о том, что нужно бойцам на фронте и встречали ли они во время своих поездок по новым регионам России "ждунов".
Также студенты объяснили, как и почему меняется отношение к россиянам на бывших территориях Украины.
00:29 – Как и почему московские студенты приехали волонтёрить в Донбасс?
06:30 – Об организации помощи Донбассу от столичных студентов;
13:01 – О "ждунах" на территориях Новороссии;
15:11 – Как определить, честный гуманитарщик или нет?
18:13 – В чём нуждаются фронт и мирные люди?
23:24 – Истории о войне от молодых журналистов