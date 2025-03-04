https://ukraina.ru/20250304/1061529650.html

СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины

СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины - 04.03.2025 Украина.ру

СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье "Покушение на территориальную целостность Украины" за то, что он открыто выступал в поддержку СВО

2025-03-04T16:29

2025-03-04T16:29

2025-03-04T16:29

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Иван Охлобыстин - актер, режиссер, сценарист, писатель, священнослужитель. С 2014 года помогает жителям Донбасса. В том же году был внесен Службой безопасности Украины в список российских деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности. Тогда же был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию и Эстонию.Ранее Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью.

https://ukraina.ru/20240417/1054558268.html

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новости, украина, донбасс, латвия, иван охлобыстин, сбу