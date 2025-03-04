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СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины - 04.03.2025 Украина.ру
СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье "Покушение на территориальную целостность Украины" за то, что он открыто выступал в поддержку СВО
2025-03-04T16:29
2025-03-04T16:29
2025-03-04T16:29
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украина
донбасс
латвия
иван охлобыстин
сбу
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Иван Охлобыстин - актер, режиссер, сценарист, писатель, священнослужитель. С 2014 года помогает жителям Донбасса. В том же году был внесен Службой безопасности Украины в список российских деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности. Тогда же был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию и Эстонию.Ранее Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, латвия, иван охлобыстин, сбу
Новости, Украина, Донбасс, Латвия, Иван Охлобыстин, СБУ
СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье "Покушение на территориальную целостность Украины" за то, что он открыто выступал в поддержку СВО