Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
Стилист, певец Сергей Зверев отреагировал на появление его имени в украинском списке "Миротворец", передает РИА Новости
"Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования - это честь", - сказал он.
Зверев отметил, что подобное давление не отменяет его комментариев о гибели племянника.
"Он ушел как герой. Моя семья с честью будет нести это звание и гордиться", - подчеркнул он.
Накануне стало известно, что российского стилиста внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.
Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"