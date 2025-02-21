Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью - 21.02.2025 Украина.ру
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Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью - 21.02.2025 Украина.ру
Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
Стилист, певец Сергей Зверев отреагировал на появление его имени в украинском списке "Миротворец", передает РИА Новости
2025-02-21T10:38
2025-02-21T10:38
новости
сергей зверев
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"Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования - это честь", - сказал он.Зверев отметил, что подобное давление не отменяет его комментариев о гибели племянника.Накануне стало известно, что российского стилиста внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
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новости, сергей зверев
Новости, Сергей Зверев

Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью

10:38 21.02.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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Стилист, певец Сергей Зверев отреагировал на появление его имени в украинском списке "Миротворец", передает РИА Новости
"Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования - это честь", - сказал он.
Зверев отметил, что подобное давление не отменяет его комментариев о гибели племянника.
"Он ушел как герой. Моя семья с честью будет нести это звание и гордиться", - подчеркнул он.
Накануне стало известно, что российского стилиста внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.
Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
 
НовостиСергей Зверев
 
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