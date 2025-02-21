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Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью

Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью - 21.02.2025 Украина.ру

Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью

Стилист, певец Сергей Зверев отреагировал на появление его имени в украинском списке "Миротворец", передает РИА Новости

2025-02-21T10:38

2025-02-21T10:38

2025-02-21T10:38

новости

сергей зверев

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"Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования - это честь", - сказал он.Зверев отметил, что подобное давление не отменяет его комментариев о гибели племянника.Накануне стало известно, что российского стилиста внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"

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2025

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей зверев