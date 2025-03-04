"Я ничего не дал России, кроме горя": Трамп сделал признание, пользователи вспомнили его старые обещания
11:11 04.03.2025 (обновлено: 11:48 04.03.2025)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину
Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Украине. Трансляцию его выступления президента вел американский канала Fox News
"Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России", - высказался Трамп.
Накануне на обвинения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в работе на Россию ответил и глава Пентагона Пит Хегсет. Для этого он просто опубликовал ее снимок 2009 года с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, держащих в руках красную кнопку.
Колумнист издания PJ Media Мэтт Моргулис, комментируя ответ Хегсета, команда Клинтон тогда не справилась с обещанной "перезагрузкой" отношений, поэтому нынешняя критика из уст демократа - лицемерие.
Новое признание американского лидера заставило пользователей вспомнить предыдущий президентский срок Трампа, который длился с 2017 по 2021 годы. В свою первую предвыборную гонку Трамп обещал наладить отношения с Москвой и даже рассмотреть вопрос признания Крыма частью России. На деле положительной динамики в отношениях США и РФ при Дональде Трампе не получилось, а по многим вопросам диалог даже обострился.
В частности, Вашингтон продолжил применять антироссийские санкции, послабление наблюдалось лишь в части уменьшение общего количества физических и юридических лиц в санкционных списках, их число составило 267, то есть на 288 человек меньше, чем в период президентства Барака Обамы.
При этом отношения Москвы и Вашингтона обострились, например, в газовом секторе. США пытались вытеснить Россию с энергетических рынков, накладывая санкции на компании, включая европейские, которые занимались строительством газопровода "Северный поток-2".
Однако многие эксперты считают, что договоренности все же будут достигнуты. Их мнение проанализировала автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она изложила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
P.S. Несмотря на прохладные в целом американо-российские отношения первого периода президентства Трампа, за тот свой срок он шесть раз встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Первый раз - 16 июля 2018 года в Хельсинки, за что глава США тогда получил волну критики и обвинения в "предательстве" от антироссийски настроенных политиков своей страны.