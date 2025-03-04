Команда Трампа просит Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта - Politico - 04.03.2025 Украина.ру
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Команда Трампа просит Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта - Politico
Команда Трампа просит Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта - Politico - 04.03.2025 Украина.ру
Команда Трампа просит Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта - Politico
Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского лидера
2025-03-04T10:30
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"Трамп и его... команда продолжают верить, что относительно быстрое завершение войны... все еще возможно, и стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики, чтобы привлечь к переговорам обе стороны", - говорится в материале.Как отметил чиновник, у США с Россией есть возможность сотрудничать по урегулированию украинского конфликта.Издание подчеркивает, что даже если Зеленский "проглотит свою гордость" и извинится перед Трампом за перепалку в Белом доме, сделка по полезным ископаемым вряд ли сразу приведет к переговорам по урегулированию украинского конфликта и не удержит Трампа от сближения с Россией.В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин
Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин

Команда Трампа просит Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта - Politico

10:30 04.03.2025 (обновлено: 10:54 04.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского лидера
"Трамп и его... команда продолжают верить, что относительно быстрое завершение войны... все еще возможно, и стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики, чтобы привлечь к переговорам обе стороны", - говорится в материале.
Как отметил чиновник, у США с Россией есть возможность сотрудничать по урегулированию украинского конфликта.
Издание подчеркивает, что даже если Зеленский "проглотит свою гордость" и извинится перед Трампом за перепалку в Белом доме, сделка по полезным ископаемым вряд ли сразу приведет к переговорам по урегулированию украинского конфликта и не удержит Трампа от сближения с Россией.
В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
 
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