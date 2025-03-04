https://ukraina.ru/20250304/1061501368.html

Трампизм в свете борьбы "старых" и "новых" денег

Трампизм в свете борьбы "старых" и "новых" денег - 04.03.2025 Украина.ру

Трампизм в свете борьбы "старых" и "новых" денег

Феномен трампизма – одна из самых актуальных тем в современной политологии. Разумеется, свести его исключительно к одной из ипостасей республиканской идеологии (т. е. идеологии Республиканской партии) никак не получится.

2025-03-04T06:15

2025-03-04T06:15

2025-03-04T06:15

эксклюзив

сша

дональд трамп

илон маск

европа

россия

джей ди вэнс

республиканская партия

хдс

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061509378_0:36:675:416_1920x0_80_0_0_80bbab6baa912106c0bf962c32bb3897.jpg

Более распространено мнение, что трампизм – это форма американского консерватизма. Но разве неоконы – трамписты? Скорее – антитрамписты, да и возникли они в среде Демократической партии. Более того, ряд лиц, наиболее приближенных сегодня к Трампу, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, еще недавно были радикальными антитрампистами или видными активистами Демпартии, вроде Роберта Кеннеди-младшего и даже самого Илона Маска, неоднократно голосовавшего за демократов.Скорее, судя по характеру осуществляемых Трампом радикальных реформ, последний является либертарианцем. Тем более, что алгоритмы его политической программы прописаны Питером Тилем – техно-олигархом, продвинувшим в команду Трампа своего "ученика" Джея Ди Вэнса. Но кто такие американские либертарианцы и как они борются с демократами?Истоки либертарианской идеологии возводят к американской писательнице русско-еврейского происхождения Алисе Розенбаум, писавшей под псевдонимом Айн Рэнд[1], а также к австрийской экономической школе[2], видными представителями которой были Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек и Мюррей Ротбард. Главная идея классических либертарианцев (палеолибертарианцев) – максимальная свобода бизнеса при минимальном государственном вмешательстве. Это так называемый анархо-капитализм, существенной чертой которого является отказ от математических моделей в экономике в силу невозможности предсказать субъективный характер мотиваций участников рынка.Но современные либертарианцы, к каковым себя причисляют Тиль, Маск и другие техно-олигархи современности, это нечто совсем другое. От палеолибертарианства они оставили тезис о свободе предпринимательства, но при этом активно применяют все формы математического анализа, без которого невозможно было бы создание их главного инструмента извлечения прибыли – искусственного интеллекта (ИИ). Но это – формальная сторона вопроса. Существенная его сторона состоит в другом. Давайте, с этим последовательно разберемся.По мнению российского американиста Владимира Васильева[3], новый политический курс Трампа обусловлен, прежде всего, тем, что старая модель неолиберальной глобализации, основанная на идее широкой демократии, оказалась несостоятельной, и теперь американская финансовая элита ищет новые пути для сохранения и приумножения своих капиталов. В частности, это выражается в отказе от опоры на международные организации и возвращении к экономической логике национальных государств. Одновременно в самих США владельцы капиталов отказываются от услуг наемных менеджеров, в том числе – в политике, и стремятся к замене необычайно раздувшегося административного аппарата режимом прямого (ручного) управления. Это, в свою очередь, ведет к переходу от демократии к авторитаризму.С точки зрения внешних симптомов – тут все правильно. Однако, существуют и более фундаментальные причины изменений действующей капиталистической модели. Это, прежде всего, борьба "старых" и "новых" денег.Под "старыми деньгами" принято считать богатство, которое передается из поколения в поколение, часто в рамках аристократических или элитных семей, которые обычно имеют долгую историю влияния и социального статуса. Это богатство связано с унаследованными активами, такими как земля, недвижимость, предприятия или финансовые капиталы. Представители "старых денег" часто ассоциируются с консервативными ценностями, традициями, образованием в престижных учебных заведениях и членством в закрытых клубах или обществах. Кланы "стары денег" обычно имеют глубокие связи в политике, бизнесе и культуре, что позволяет им сохранять влияние даже в меняющихся экономических условиях."Новые деньги" — это богатство, которое было сделано относительно недавно в результате предпринимательской деятельности, технологических инноваций или успеха в новых отраслях, таких как IT, финансы, медиа или развлечения. Кроме того, "новые деньги" могут быть связаны с разного рода нелегальной деятельностью типа подпольной торговлей оружием, людьми или наркотиками. Представители "новых денег" часто ассоциируются с более либеральными или прогрессивными взглядами, стремлением к инновациям и меньшей привязанностью к традициям. Они могут быть менее интегрированы в традиционные элитные круги, но их влияние растет благодаря экономической мощи и способности адаптироваться к современным реалиям.Соответственно, между "старыми" и "новыми" деньгами часто существует напряженность. "Старые деньги" могут воспринимать "новые" как выскочек, лишенных утонченности и глубины, в то время как "новые деньги" могут считать "старые" устаревшими и неспособными адаптироваться к изменениям. Противоречия между "старыми" и "новыми" деньгами отражают более широкие конфликты между традицией и инновацией, консерватизмом и прогрессом, закрытостью и открытостью.Вместе с тем, существуют активы, статусы или привилегии, которые крайне сложно или практически невозможно приобрести на "новые деньги", даже при наличии значительного капитала. Это связано с тем, что такие активы часто связаны с историей, традициями, репутацией и закрытостью элитных кругов, не допускающих к "торгам" посторонних. Как правило, на новые деньги" нельзя купить такие вещи, как статус и членство в некоторых закрытых клубах, земли и титулы европейский аристократии (даже если титул куплен, он может не признаваться "старыми деньгами" как легитимный), произведения искусства из передаваемых по наследству или торгуемых на закрытых аукционах частных коллекций "старых денег", исторические здания и недвижимость, а также ряд принадлежащих "старым деньгам" бизнесов.Противоречие между "старыми" и "новыми" деньгами я вижу, как основное системное противоречие современного капитализма, разрешить которое и стремятся американские младореформаторы-трамписты, а также солидарные с ними консервативные либертарианцы в других странах мира, включая европейские. Сам термин "консервативное либертарианство" указывает на некий потенциальный альянс между консервативными ценностями "старых денег" и либертарианскими идеалами "новых".Идеологию такого альянса выражает концепция инклюзивного капитализма, которую одновременно поддерживают представители как "старых" (Ротшильды, Виндзоры), так и "новых" (Маск, Безос) денег. В некоторых случаях происходит даже слияние этих групп, например через браки, совместные проекты или инвестиции. Но "старые деньги", основанные на исторически отсталых формах производства и воспроизводства капитала, постепенно уступают агрессивному давлению "новых денег" и их высокотехнологичной культуре инновативного бизнеса. Особенно это заметно на примере Соединенных Штатов, где представители консервативного либертарианства фактически пришли к власти и начали масштабную перестройку всего управляющего аппарата государства, замахнувшись даже на реформу самой ФРС.В Европе одним из главных партнеров трампистов является немецкая партия Альтернатива для Германии (АдГ), которую на начальном этапе ее существования (2013) называли "партией профессоров". Ведь в разработке ее экономической программы приняли участие такие "асы", как профессор макроэкономики Гамбургского университета Бернд Лукке, бывший редактор отдела политики "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Конрад Адам, профессор Михаэль Шталь, профессор экономики Тюбингенского университета и евроскептик Йоахим Штарбатти, юрист Александер Гауланд, руководивший от партии ХДС государственной канцелярией федеральной земли Гессен, Ханс-Олаф Хенкель (Hans-Olaf Henkel), руководивший германским и европейским филиалом корпорации IBM и глава Федерации промышленников Германии (BDI). Здесь можно также упомянуть проживающую в Германии профессора СПбГУ Ирину Силину (Смирнову).При этом в Европе "старые деньги" чрезвычайно сильны. Именно на них работает брюссельская администрация, с резкой критикой которой выступил со своей Мюнхенской речью новый американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Что касается российского бизнеса и его политических структур, то тут мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Складывается такое впечатление, что изначально российские младореформаторы рассчитывали на вступление отечественных капитанов бизнеса в элитные западные клубы "старых денег" на правах равноценных (и равновесных в золотом эквиваленте) партнеров. Но что-то пошло не так. И сегодня причины такого "игнора" уже очевидны. Вместе с тем, войти в клубы "новых денег" сложно по той причине, что вся культура консервативного либертарианства, включая деловые отношения и компетенции техно-олигархата, в существенной степени не соответствуют манере вести бизнес россиянами, до сих пор имитирующими манеры, принятые в среде западных "старых денег".Тут, в качестве иллюстрации, можно было бы перефразировать известную сцену из кинофильма "Чапаев":– Василий Иваныч, ты за анархо-капиталистов или за минархистов? – Я за либертарианство!– А за какое, за консервативное или социальное?– А Маск за какое?– Маск за консервативное.– Вот и я за консервативное!Впрочем, богатство русской политической и научной мысли, как и сам исторический опыт России раскрывают перед россиянами уникальное окно возможностей, о природе которого еще мало кто задумывается по существу.[1] Айн Рэнд (урождённая Али́са Зино́вьевна Розенба́ум; 1905, Санкт-Петербург —1982, Нью-Йорк) — американская писательница и философ. Известна двумя своими романами-бестселлерами — "Источник" и "Атлант расправил плечи"; работала также как драматург и сценарист. Рэнд — создательница философской системы, названной ею объективизмом.[2] Австрийская школа — направление экономической теории в рамках маржинализма (субъективизма), подчеркивающее роль самоорганизующей силы рыночного ценового механизма.[3] Владимир Васильев, старший научный сотрудник Института США и Канады. См. "США сменили тактику на мировой арене, но не стратегию" на канале Геополитбюро: https://youtu.be/dfrUKg2VXJMО том, как и почему с приходом Трампа будет меняться мировая система - в статье Владимира Видеманна Пере(за)грузка 2.0 и шансы России

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

сша

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Видеманн

Владимир Видеманн

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Видеманн

эксклюзив, сша, дональд трамп, илон маск, европа, россия, джей ди вэнс, республиканская партия, хдс, демократическая партия