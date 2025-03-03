https://ukraina.ru/20250303/1061493934.html

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - 03.03.2025 Украина.ру

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?

Мультимедийная конференция

2025-03-03T13:54

2025-03-03T13:54

2025-03-03T14:06

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дональд трамп

украина

сша

константин затулин

евгений федоров

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Начало 5 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4. Стеклянный зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Дональд Трамп перевернул мировую шахматную доску, и теперь выстраиваются новые комбинации. В результате глобальная политическая ситуация стала ещё более сложной и рискованной.Участники:- депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- чрезвычайный и полномочный посол России Александр КРАМАРЕНКО;- социолог Евгений КОПАТЬКО;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, украина, сша, константин затулин, евгений федоров, украина.ру, миа "россия сегодня"