https://ukraina.ru/20250303/1061493934.html
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - 03.03.2025 Украина.ру
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Мультимедийная конференция
2025-03-03T13:54
2025-03-03T13:54
2025-03-03T14:06
новости
дональд трамп
украина
сша
константин затулин
евгений федоров
украина.ру
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061493375_0:121:1474:950_1920x0_80_0_0_f7d3a0950eb3ee70053025cceeac6e1a.jpg
Начало 5 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4. Стеклянный зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Дональд Трамп перевернул мировую шахматную доску, и теперь выстраиваются новые комбинации. В результате глобальная политическая ситуация стала ещё более сложной и рискованной.Участники:- депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- чрезвычайный и полномочный посол России Александр КРАМАРЕНКО;- социолог Евгений КОПАТЬКО;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061493561_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_8ca22be711000a598d71eff4c668005d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, украина, сша, константин затулин, евгений федоров, украина.ру, миа "россия сегодня"
Новости, Дональд Трамп, Украина, США, Константин Затулин, Евгений Федоров, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Мультимедийная конференция
13:54 03.03.2025 (обновлено: 14:06 03.03.2025)
Мультимедийная конференция
Начало 5 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4. Стеклянный зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Дональд Трамп перевернул мировую шахматную доску, и теперь выстраиваются новые комбинации. В результате глобальная политическая ситуация стала ещё более сложной и рискованной.
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- чрезвычайный и полномочный посол России Александр КРАМАРЕНКО;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".