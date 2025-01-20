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Кандидат в президенты Польши предупредил об угрозах из-за вступления Украины в ЕС

Кандидат в президенты Польши предупредил об угрозах из-за вступления Украины в ЕС - 20.01.2025 Украина.ру

Кандидат в президенты Польши предупредил об угрозах из-за вступления Украины в ЕС

Упрощенное вступление Украины в Евросоюз угрожает польской экономике. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в интервью еженедельнику Sieci

2025-01-20T13:26

2025-01-20T13:26

2025-01-20T13:26

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"В контексте интеграции Украины я буду руководствоваться исключительно польскими интересами. Польша уже около десятка лет адаптируется к правилам ЕС, и поэтому сокращение пути для Украины не только несправедливо, но и ставит под угрозу многие сферы польской экономики. Мы видели, как это может работать на рынке зерна. Вступление Украины в ЕС не может быть "безусловным", как недавно заявил премьер-министр Туск. Я бы поставил такие условия, чтобы польская экономика была защищена, а Польша получила выгоду", — сказал Навроцкий.Ранее Навроцкий заявил, что "не видит" Украину в ЕС и НАТО, пока не будет решен вопрос геноцида на Волыни и эксгумации жертв. В ответ на это Владимир Зеленский, который на прошлой неделе посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках". В свою очередь польский лидер Анджей Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах и вести переговоры об эксгумации жертв Волынской резни спокойно.Подробнее - в материале Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, нато, ес