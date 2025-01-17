https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html

Крах "Анны Киевской"

Крах "Анны Киевской" - 17.01.2025 Украина.ру

Крах "Анны Киевской"

Скандал вокруг массового дезертирства в многообещающей элитной 155-й бригаде ВСУ "Анна Киевская" не сбавляет обороты. Издание The Economist пообщалось с одним из офицеров этого соединение и пришло к выводу, что ситуация с этой бригадой по-прежнему далека от исправления

2025-01-17T12:27

2025-01-17T12:27

2025-01-17T12:27

эксклюзив

украина

франция

владимир зеленский

the economist

бригада

всу

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"Анна Киевская" из ФранцииПосле начала СВО ряд европейских стран предоставил свои военные базы и инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Франция решила не выбиваться из этого ряда.Более того, Париж даже гордится, что именно во Франции сформируют первую полноценную бригаду для ВСУ. В октябре французский президент Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети Х (запрещена в РФ) видео подготовки украинских военных на полигоне в регионе Гранд-Эст. По его словам, тренируются там 2,3 тыс. военнослужащих."Франция — первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории", - сообщили "РБК-Украина" во французском посольстве.Помимо подготовки, Франция также взяла на себя вопрос вооружения бригады.Этой будущей бригаде дали наименование "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I. Любопытный факт: первоначально в историографии ее называли Анной Русской, однако позднее стали именовать ее Киевской. Именно такой вариант фигурирует в названии бригады.Предполагалось, что "Анна Киевская" будет состоять из трех пехотных батальонов, инженерного и артиллерийского корпуса, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. По возвращению на родину к обучавшимся во Франции бойцам добавили пополнение из подготовленных на Украине военных и незамедлительно отправили в Донбасс. Там-то и начались проблемы, хотя первые ласточки будущих неудач, как оказалось, были еще когда эту бригаду собирали в Европе.Повальное дезертирствоОчень скоро выяснилось, что из 155-й бригады дезертировали сотни военнослужащих. Ближе к новому году СМИ сообщили, что всего из 4,5 тыс. бойцов по штатной численности, расположение бригады самовольно покинули 1,7 тыс.Оказалось, что порядка 900 из них сбежали еще до отъезда во Францию, также были зафиксированы по меньшей мере 50 случаев дезертирства уже на обучении в Европе. Кроме того, за границу для подготовки отправили кого попало, вместо имевших опыт бойцов туда откомандировали первых попавшихся, кто ранее вообще никакого оружия в руках не держал. Совершенствовать свои навыки в итоге им пришлось, что называется, на поле боя с закономерно вытекающим из этого результатом.Как пишет The Economist, подготовка этой новой бригады обошлась в общей сложности в 900 млн евро.Скверное положение дел в "Анне Киевской" скоро стало секретом полишинеля. Ситуацию подробно описывал украинский пропагандист Юрий Бутусов. По его данным, французская сторона свои обязательства выполнила, в плачевном состоянии бригады виновато исключительно украинское командование.Получилось так, что Париж снабдил 155-ю бригаду гаубицами Caesar, бронетехникой и противотанковыми ракетами, однако за БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы отвечал Киев, который ничего из этого в соединение не поставил.Более того, когда обученные во Франции военнослужащие вернулись на Украину, бригаду стали дробить, ряд ее подразделений передали в другие бригады, наиболее обученных кинули в пехоту, аналогичным образом поступили и с вооружением. В итоге окончательно превратившаяся в сборную солянку "Анна Киевская" отправилась воевать, резко понесла большие потери, что привело к еще большему дезертирству.Успокоительное для французовПосле такого фиаско в украинском командовании и в высшем политическом руководстве начался разбор полетов. Верхушка ВСУ сделала вид, что ничего страшного не произошло. The Economist пишет, что проверки показали неудовлетворительное положение дел в бригаде, однако в позднейших отчетах оценку выправили на удовлетворительную.Издание также отмечает, что Владимир Зеленский в настоящий момент занят умасливанием французских партнеров, которые справедливо задаются вопросом, на что пошли их деньги.Пока о каких-либо кардинальных кадровых решениях в связи с событиями в 155-й бригаде не слышно. Сняли кое-кого из командования бригады, взяли под стражу нескольких дезертиров, которых и сделают скорее всего крайними.Так, в начале января Госбюро расследований Украины сообщило о задержании старшего лейтенанта, командира одной из рот "Анны Киевской", который сбежал из части и подстрекал к этому других военнослужащих. Мужчину задержали в Ровенской области, после чего этапировали в Киев, где заключили в СИЗО без права выхода под залог.Бригады-призракиКак утверждает Бутусов, проблемы, аналогичные тем, с которыми столкнулась 155-я бригада, характерны для всех новых бригад, которые насоздавали в ВСУ за прошедший год. Впрочем, иначе вряд ли могло быть.Бойцов "Анны Киевской" обучали во Франции считанные месяцы, при такой скоротечной подготовке, тем более людей, которые ранее не воевали, вряд ли можно было рассчитывать на большие результаты."Для меня это не очень серьезно, потому что я сам служил. Чтобы обучить одного солдата, нужен месяц, прапорщика – еще месяц, унтер-офицера – еще месяц. Потом нужно тренироваться в составе взводов и рот, потом батальона и бригады. Это не четыре месяца, а больше", - заявлял ранее в интервью Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро.Он также полагает, что сама подготовка во Франции, пусть и с положенным сроком, вряд ли является залогом успеха."Французская армия не умеет воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии", - отметил Моро.Еще одну сторону этой проблемы с "Анной Киевской" для издания Украина.ру ранее осветил работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, 155-я бригада – это часть гораздо более общей истории, которая связана с так называемыми батальонами-призраками.Развал 155-й бригады, утверждает он, стал следствием того, что в такие "элитные" соединения вписывают "бойцов" "батальона Монако", то есть выходцев из политической, чиновничьей и бизнес-элиты, которые ни в каких реальных боевых действиях участвовать не собираются. Они уезжают за границу, проходят там якобы обучение в составе таких бригад, а потом просто не возвращаются или же оседают на родине в глубоком тылу.Получается, что целые бригады оказываются существующими только в документах: офицерами-командирами там числятся такие вот "элитарии", а рядовой состав набирается из мобилизованных, которых так же в реальности не существует."Но вся прелесть ситуации в том, что вооружения под эти бригады Западом и передавались, и передаются. Формально Украина сообщает, что прошедшие обучение отправляются в другие части. Якобы с ними же отправляется оружие и обмундирование, и какая-никакая техника. А вот полную комплектацию бригад завершить все никак не удается, потому что оружие и техника-де прибывает очень дозированно и в недостаточном количестве", - написал Павлив.По его мнению, это самое оружие перепродается на сторону, правящий на Украине режим таким образом просто делает таким образом свой бизнес на крови.Подробнее о происходящем в украинских бригадах-призраках - в материале Михаила Павлива для издания Украина.ру Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?

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Павел Котов

эксклюзив, украина, франция, владимир зеленский, the economist, бригада, всу