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Не Стамбул-2, журналистов запирают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 февраля

Не Стамбул-2, журналистов запирают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 февраля - 27.02.2025 Украина.ру

Не Стамбул-2, журналистов запирают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 февраля

В Стамбуле продолжаются переговоры российской и американской делегаций. Украинский Минкульт приостановил выдачу разрешений на выезд из страны для журналистов и деятелей культуры. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-27T13:09

2025-02-27T13:09

2025-02-27T13:29

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В резиденции американского генерального консула в Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств, сообщил корреспондент РИА Новости.По информации агентства, встреча началась около 10:00 по московскому времени в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД. Как рассказал агентству осведомленный источник, переговоры могут продлиться не менее пяти часов.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, анонсируя встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны смогут двигаться быстро и эффективно в решении проблемных вопросов.Позднее, уже после начала встречи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей России и США в Стамбуле, а дождаться её завершения."Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счёт. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговоре двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня", - заявил Песков журналистам.Он подчеркнул, "информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена".Ранее, весной в 2022 года, в Стамбуле проходили переговоры между делегациями России и Украинs. На них почти был разработан проект мирного соглашения. Как подчёркивал в январе 2025 года президент России Владимир Путин, этот проект основывался на украинских предложениях."Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина [Давида] Арахамия, и именно эти, украинские предложения - я хочу это подчеркнуть, это очень важно - легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле", — заявлял президент России.В конечном итоге подписание мирного соглашения было сорвано, в т.ч. и представителями Запада. Как признавался сам Арахамия, на Украину приехал бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон и настоял на том, чтобы украинцы продолжили воевать."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать"", - отмечал Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук.Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента, на нынешних переговорах не будут обсуждать политические вопросы или безопасность, Украина также не станет темой встречи.Журналистов под замокМинистерство культуры и стратегических коммуникаций с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда военнообязанных представителей искусства и сотрудников СМИ за границу.Как сообщила пресс-служба Минкульта, из-за пробелов в украинском законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Минкульта, не вернулись в Украину в установленные сроки.В результате Минкульт в конце 2022 года инициировал изменения, которые бы "минимизировали использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения". Однако, по состоянию на сегодня этот вопрос остается неурегулированным.Предложенный министерством документ регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных СМИ для их временного выезда за границу в период военного положения."В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы. Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности", — отмечалось в заявлении пресс-службы Минкульта Украины.При этом некоторые на Украине опасаются, что запрет журналистов на выезд за границу — ещё один способ давления на СМИ. В то же время, известен ряд случаев, когда журналисты и деятели культуры не возвращались в страну после выданного разрешения на командировку.Обстрелы и налётыУтром 27 февраля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Белгородской области и один БпЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее стало известно о новой попытке атаковать РФ при помощи беспилотника."В 08:35 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым", — гласила публикация в телеграм-канале от 09:45.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 7 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 22 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2016 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки сброс с БпЛА, БпЛА-камикадзе и 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Голая Пристань — 6; Плодовое — 3; Новая Збурьевка — 3; Князе-Григоровка — 3; Малая Лепетиха — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Козачьи Лагеря, Горностаевка."За прошедшие сутки в результате киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, четыре человека пострадали. Мужчина 1960 года рождения был убит украинскими террористами в ходе обстрела села Рыбальче Голопристанского муниципального округа. Также в Рыбальчем ранен местный житель 1954 года рождения. В Голой Пристани ранения получили 70-летняя женщина и 45-летний мужчина. Один человек пострадал в Малой Лепетихе во время террористического удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту. ФАП получил повреждения", — написал позднее в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, в Великолепетихском и Каховском округах из-за обстрелов без света остались около трёх тысяч человек. Специалисты Херсоноблэнерго проводят ремонт, социально значимые объекты переведены на дизель-генераторы.Кроме того, ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевку, Любимовку, Новую Збурьевку, Плодовое и Солонцы. Повреждены дома и автотранспорт.Также канал "Таврия" со ссылкой на экстренные службы сообщил о том, что в Малой Лепетихе мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ."Мужчина 1954 года рождения госпитализирован в Геническую ЦРБ с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями лица и осколочным ранением правого плеча", — отмечалось в публикации.Утром 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Долбино, Красный Хутор, Отрадное и хутору Церковный выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 9 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. Без последствий", — писал губернатор.В Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам 2 FPV-дронов. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое, Новопетровка и Шелаево подверглись атакам 15 беспилотников, 14 из которых были сбиты. В селе Долгое повреждены надворная постройка и забор частного домовладения.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка произведён обстрел с применением 4 боеприпасов и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В селе Борисовка повреждены частный дом и легковой автомобиль, в селе Тишанка — надворная постройка."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Замостье, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая совершены атаки 5 беспилотников, один из которых был сбит. В городе Грайворон в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения: мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БпЛА в городе Грайворон повреждены одна квартира в МКД и 5 автомобилей, один из которых сгорел. В селе Замостье повреждены 2 транспортных средства", — сообщил Гладков.Над Корочанским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Над Красногвардейским районом системой ПВО был сбит беспилотник. Без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка произведено 7 обстрелов, в ходе которых выпущено 19 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников, один из которых сбит. Пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Ржевка, Сурково и хутору Марьино выпущено 6 артснарядов и совершены атаки с помощью 34 беспилотников, из которых 32 были сбиты. Вчера поступила информация, что в результате обстрела, который произошёл ранее, повреждён частный дом в хуторе Гордюшкин", — отмечалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем вокруг Украины в мире — в статье Татьяны Стоянович "У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте".

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хроники, эксклюзив, россия, сша, стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, борис джонсон, давид арахамия, вооруженные силы украины, министерство культуры, мид