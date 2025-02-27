"Таким тоном с Россией не говорят": Захарова раскритиковала главу МИД Австрии - 27.02.2025 Украина.ру
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"Таким тоном с Россией не говорят": Захарова раскритиковала главу МИД Австрии
"Таким тоном с Россией не говорят": Захарова раскритиковала главу МИД Австрии - 27.02.2025 Украина.ру
"Таким тоном с Россией не говорят": Захарова раскритиковала главу МИД Австрии
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и временно исполняющего обязанности канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России
2025-02-27T11:29
2025-02-27T11:29
новости
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"Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение", - написала Захарова.Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии.Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии."На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надежного газа по выгодным ценам", - сыронизировала Захарова.Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах.Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, австрия, мид, ес, мария захарова
Новости, Россия, Австрия, МИД, ЕС, Мария Захарова

"Таким тоном с Россией не говорят": Захарова раскритиковала главу МИД Австрии

11:29 27.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и временно исполняющего обязанности канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России
"Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение", - написала Захарова.
Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии.
"Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в "тысячелетнем" вмешательстве в дела Украины", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии.
"На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надежного газа по выгодным ценам", - сыронизировала Захарова.
Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах.
Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
 
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