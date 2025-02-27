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США не смогут посеять раздор между Пекином и Москвой — МИД КНР

США не смогут посеять раздор между Пекином и Москвой — МИД КНР - 27.02.2025 Украина.ру

США не смогут посеять раздор между Пекином и Москвой — МИД КНР

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 27 февраля прокомментировал журналистам слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия якобы "слишком зависит от Китая", и что Москва и Пекин "могут объединиться против США"

2025-02-27T10:51

2025-02-27T10:51

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"Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией", - сказал дипломат.Линь Цзянь подчеркнул, что отношения Китая и России, которые являются двумя крупными державами, имеют мощную внутреннюю движущую силу, и на них не влияет никакая третья сторона. Дипломат добавил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России "рассчитаны на долгосрочную перспективу".Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.

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