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Украинцы выступили против снижения мобилизационного возраста - опрос
Украинцы выступили против снижения мобилизационного возраста - опрос - 27.02.2025 Украина.ру
Украинцы выступили против снижения мобилизационного возраста - опрос
Подавляющее большинство украинцев против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, свидетельствуют результаты социологического опроса компании Socis
2025-02-27T09:55
2025-02-27T09:55
2025-02-27T09:55
новости
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Респондентов спросили, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5 процента опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. 8,6 процента украинцев считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4 процента - до 18 лет.Согласно исследованию, 79,9 процента украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым. Опрос проводился в начале февраля методом интервью. Всего было опрошено две тысячи респондентов на подконтрольных ВСУ территориях.Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Подробнее о снижении мобилизационного возраста - в материале Умереть за гривны в 18 лет. Зеленский формирует собственный "югенд" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинцы выступили против снижения мобилизационного возраста - опрос
Подавляющее большинство украинцев против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, свидетельствуют результаты социологического опроса компании Socis
Респондентов спросили, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5 процента опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. 8,6 процента украинцев считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4 процента - до 18 лет.
Согласно исследованию, 79,9 процента украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым.
Опрос проводился в начале февраля методом интервью. Всего было опрошено две тысячи респондентов на подконтрольных ВСУ
территориях.
Весной 2024 года Владимир Зеленский
подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине
был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Подробнее о снижении мобилизационного возраста - в материале Умереть за гривны в 18 лет. Зеленский формирует собственный "югенд" на сайте Украина.ру.