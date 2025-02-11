https://ukraina.ru/20250211/1060989541.html

Умереть за гривны в 18 лет. Зеленский формирует собственный "югенд"

Умереть за гривны в 18 лет. Зеленский формирует собственный "югенд" - 11.02.2025 Украина.ру

Умереть за гривны в 18 лет. Зеленский формирует собственный "югенд"

Зеленский все-таки решился на снижение мобилизационного возраста, к чему его подталкивали и Байден, и Трамп

2025-02-11T17:58

2025-02-11T17:58

2025-02-11T17:58

эксклюзив

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

джо байден

дональд трамп

запад

мобилизация

соцсети

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Правда, идею служить в ВСУ с 18 лет завернули в привлекательную обёртку. Зеленский анонсировал ряд мер, направленных на привлечение молодёжи в возрасте 18–24 лет в ВСУ через систему добровольных контрактов. Главные стимулы – денежные. Годовой контракт предусматривает выплату в размере 1 млн гривен, а также высокое денежное довольствие. Это сразу вызвало скепсис среди экспертов, поскольку сегодня уже воюющие всушники указывают на задержку выплат. Дальше 18-летним контрактникам киевские власти обещают образовательные льготы: после года службы участники смогут поступить в любой вуз Украины без экзаменов "на бюджет". Кроме того, обещают ипотеку с нулевой ставкой. И, главное, контракт можно будет расторгнуть через год по желанию.Если Зеленский пошёл на самый отчаянный ход, несмотря на риски обвала собственного политического рейтинга, который и без того за три года войны снизился, значит, ситуация на фронте для ВСУ очень сложная. И главная проблема - дефицит личного состава. По некоторым оценкам, ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тыс. человек, а мобилизация восполняет их лишь на 30 тысяч. Это создает критическую нехватку сил на фронте. Однако, по информации народного депутата Дмитрия Разумкова, мобилизация 18-летних уже проводится де-факто, несмотря на официальные заявления, что её нет.Например, студентов, отчисленных из вузов после военной подготовки, запросто могут призвать на фронт. Ряд источников называет контракты "прикрытием" для расширения мобилизационной базы, особенно на фоне роста потерь и давления со стороны Запада.Для этого готовится ряд законодательных поправок: в Офисе президента заявили о готовящихся изменениях в законы и указы, регулирующие призыв мужчин 18–25 лет. Речь идет о стимулировании добровольного вступления в армию через финансовые и социальные гарантии. А 1 сентября 2025 года в вузах вводится обязательная базовая военная подготовка, что может упростить последующую мобилизацию студентов.Эксперты на своих страницах в соцсетях прокомментировали новации в мобилизации украинской молодёжи.Украинский общественный деятель Максим ГольдарбЭтот …командующий исполнил поставленную западом задачу и анонсировал возможность отправки на войну украинской молодежи, начиная с 18 лет. Всё, как и я думал, он завернул в конфетную бумажку: "Это очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти по контракту… некоторые вещи, это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему 1 млн гривен, смогут без каких-либо экзаменов выбрать вуз после этого года на войне и учиться бесплатно. Третье - спецусловия по ипотеке - 0%…"Очевидная манипуляция юнцами, юным, несозревшим возбужденным сознанием, еще детской, по сути, психикой и амбициями. По сообщениям военных с передовой, которых огромное множество в соцсетях и СМИ, после боев в подразделениях остается треть состава. Из этой трети большинство вернутся с психическими поствоенными синдромами, больными, требующими восстановления и адаптации в мирной жизни людьми. Так что да, Зеленский делает выгодное предложение украинской молодежи - только для себя, не для неё. Особо тратиться не придется: особо некому будет поступать в вузы, получать миллионы и брать ипотеку. Исторически аналогичное уже было на Украине: когда под Круты киевские правители-временщики-воры отправили 400 студентов для борьбы с отрядами Красной Армии. Сами тем временем убежали из Киева, захватив с собой награбленное за время "царювання". Юнцов, понятное дело, профессиональные солдаты очень быстро перебили. Вместо всего этого нужно немедленно прекратить войну, сесть за стол мирных переговоров, а не придумывать тупые отговорки, сохранить оставшуюся на Украине молодежь - единственный, очевидно, возможный шанс страны на какое-то будущее.Украинский политик Александр ДубинскийПопытка Зеленского купить мобилизацию – провалится так же, как и его обещания победы. Годовой контракт, миллион гривен, бесплатное поступление и ипотека – это не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания. Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу. Но где деньги? Где механизмы? Где гарантии, что эти выплаты не превратятся в новые долги и инфляцию? Но самое опасное – этот план создаст жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми “контрактниками”. Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах? Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию – он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты. Это не забота о военных – это страх перед провалом мобилизации. Контрактников он покупает миллионом, а тех, кто уже воюет, просто использует без обещаний и льгот. Если Зеленский хотел реальную мотивацию для армии, он бы сначала обеспечил тех, кто уже на фронте, а не пытался заманивать на службу новых людей сомнительными “бонусами”. В идеале - отправил бы воевать ТЦКшников. Все это – агония режима, который проигрывает войну, но продолжает забирать жизни украинцев в обмен на фантики. Это кровавый цирк продлится ровно до того момента, пока не придут первые повестки для новобранцев, которые по закону не имеют право быть призванными. Потому что реальность остается прежней – вместо стратегии, воровство на войне и тотальный грабеж. До последнего украинца.Политолог Юрий БаранчикУмереть за гривны.18-24-летним будет выплачено 1млн грн за подписание контракта с ВСУ, также будет бесплатное обучение в любом украинском университете, и очень выгодная ипотека — Зеленский. При курсе 41.65 гривны за доллар, для того, чтобы призвать 100 000 человек и выплатить им по 1 млн гривен, потребуется 2.4 млрд долларов. С одной стороны, немало, а с другой стороны, ЕС и Штаты им и побольше дают. Ипотеку пока можно не считать, неизвестно, сколько человек до нее доживет.Общественный деятель Татьяна МонтянКонтракт на срок от 1 года с возможностью продления, 1 миллион гривен сверх к обычной зарплате, ипотечные кредиты под 0 % и поступление без конкурса на бюджет в любой вуз страны по выбору - такие сладкие плюшки обещает Зелебобус юношам от 18 до 25 лет за добровольное вступление в ряды ВСУ. Верить его словам, конечно же, не стоит. Сильно сомневаюсь, что хоть что-то из озвученных обещалок будет исполнено, в особенности что касается контрактов "всего на год". Точнее — может быть, они и в самом деле будут заключаться на год, но затем будут "добровольно-принудительно" продлеваться по мере необходимости - способов и средств вынудить "добровольно согласиться" на такое продление у "отцов-командиров" хватает в любой армии.Впрочем, не думаю, что зелебобики реально надеются, что на такие заманухи кто-то на самом деле поведётся. Скорее всего, 18-25-летних будут бусифицировать так же, как и всех остальных, просто вместо "добровольно-принудительного" согласия идти служить добровольцем из них будут выбивать подпись под тем самым годовым контрактом.Читайте также: "Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джо байден, дональд трамп, запад, мобилизация, соцсети